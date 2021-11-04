https://sputnik-georgia.ru/20211104/v-izraile-rasstrelyali-kriminalnogo-avtoriteta-iz-gruzii-261794930.html

В Израиле расстреляли криминального авторитета из Грузии

В Израиле расстреляли криминального авторитета из Грузии

Жертвой злоумышленника стал и 20-летний сын криминального авторитета 04.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Израильские правоохранители расследуют дело об убийстве криминального авторитета из Грузии и его сына, сообщает телеканал "Пирвели" со ссылкой на местные СМИ.СМИ утверждают, что речь идет о 53-летнем криминальном авторитете Шуме Исакове и его 20-летнем сыне, которых застрелили неизвестные.Полиция разыскивает подозреваемого по всей стране. О точном мотиве убийства пока неизвестно. Одна из версий – месть.В СМИ не исключают, что убийство Исакова и его сына как-то связано с попыткой ликвидации двух криминальных авторитетов в городе Нагария несколько дней назад.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, в мире, израиль, воровское сообщество