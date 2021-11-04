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В Израиле расстреляли криминального авторитета из Грузии
В Израиле расстреляли криминального авторитета из Грузии
Жертвой злоумышленника стал и 20-летний сын криминального авторитета 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T17:06+0400
2021-11-04T17:06+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Израильские правоохранители расследуют дело об убийстве криминального авторитета из Грузии и его сына, сообщает телеканал "Пирвели" со ссылкой на местные СМИ.СМИ утверждают, что речь идет о 53-летнем криминальном авторитете Шуме Исакове и его 20-летнем сыне, которых застрелили неизвестные.Полиция разыскивает подозреваемого по всей стране. О точном мотиве убийства пока неизвестно. Одна из версий – месть.В СМИ не исключают, что убийство Исакова и его сына как-то связано с попыткой ликвидации двух криминальных авторитетов в городе Нагария несколько дней назад.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, в мире, израиль, воровское сообщество
В Израиле расстреляли криминального авторитета из Грузии
17:06 04.11.2021 (обновлено: 17:10 04.11.2021)
Жертвой злоумышленника стал и 20-летний сын криминального авторитета
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Израильские правоохранители расследуют дело об убийстве криминального авторитета из Грузии и его сына, сообщает телеканал "Пирвели" со ссылкой на местные СМИ.
СМИ утверждают, что речь идет о 53-летнем криминальном авторитете Шуме Исакове и его 20-летнем сыне, которых застрелили неизвестные.
Полиция разыскивает подозреваемого по всей стране. О точном мотиве убийства пока неизвестно. Одна из версий – месть.
В СМИ не исключают, что убийство Исакова и его сына как-то связано с попыткой ликвидации двух криминальных авторитетов в городе Нагария несколько дней назад.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.