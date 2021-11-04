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В Западной Грузии завершился сбор ранних сортов цитрусовых
В Западной Грузии завершился сбор ранних сортов цитрусовых
Объем урожая цитрусовых в Грузии растет по сравнению с прошлым годом 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T08:31+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. В черноморском регионе Аджария завершен сбор ранних сортов цитрусовых, первый этап сбора урожая начался в сентябре, сообщает Минсельхоз Аджарии.По данным ведомства, объем урожая растет по сравнению с прошлым годом, потому что каждый год высаживаются новые сады ранних сортов мандарина.Что касается цены, то она начинается от 1,5 лари (около 0,5 доллара) за килограмм и увеличивается в зависимости от качества. В основном в Аджарии растет четыре сорта ранних мандаринов, в частности, Тиахара уншиу (60% от общего урожая), Икуциу васе, Ничинан (20%), Михо васе (10%), Ковано васе (10%).По данным на 31 октября, из Грузии было экспортировано 245 тонн ранних сортов мандаринов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210309/Gruzite-mandariny-bochkami---rossiyskiy-faktor-v-gruzinskoy-vneshney-torgovle-251079255.html
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экономика, новости, грузия, аджария, мандарины

В Западной Грузии завершился сбор ранних сортов цитрусовых

08:31 04.11.2021
© photo: Sputnik / Valery Melnikov / Перейти в фотобанкТорговцец мандаринами на оптовом рынке в Абхазии близ КПП "Псоу" недалеко от границы с Россией
Торговцец мандаринами на оптовом рынке в Абхазии близ КПП Псоу недалеко от границы с Россией - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2021
© photo: Sputnik / Valery Melnikov
/
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Объем урожая цитрусовых в Грузии растет по сравнению с прошлым годом
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. В черноморском регионе Аджария завершен сбор ранних сортов цитрусовых, первый этап сбора урожая начался в сентябре, сообщает Минсельхоз Аджарии.
По данным ведомства, объем урожая растет по сравнению с прошлым годом, потому что каждый год высаживаются новые сады ранних сортов мандарина.
Что касается цены, то она начинается от 1,5 лари (около 0,5 доллара) за килограмм и увеличивается в зависимости от качества. В основном в Аджарии растет четыре сорта ранних мандаринов, в частности, Тиахара уншиу (60% от общего урожая), Икуциу васе, Ничинан (20%), Михо васе (10%), Ковано васе (10%).
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По данным на 31 октября, из Грузии было экспортировано 245 тонн ранних сортов мандаринов.
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