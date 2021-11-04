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https://sputnik-georgia.ru/20211104/zvezdopad-zatmenie-protivostoyanie-glavnye-astronomicheskie-sobytiya-noyabrya-261787601.html
Звездопад, затмение, противостояние: главные астрономические события ноября
Звездопад, затмение, противостояние: главные астрономические события ноября
В ноябре жители Земли станут свидетелями интересных астрономических событий, главные из них – противостояние Урана, яркий звездопад Леониды и частное лунное... 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T13:53+0400
2021-11-04T13:53+0400
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Эти загадочные явления на протяжении веков пугали, завораживали и заставляли людей обращать взор на небо.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, когда и где наблюдать главные астрономические явления ноября, чтобы не пропустить эти захватывающие дух события.Противостояние УранаЗемляне в ноябре смогут рассмотреть планету Уран в телескоп – седьмая планета окажется в противостоянии с Солнцем 5 ноября в 04:00 по тбилисскому времени.Противостояние планет – это такое расположение небесных тел, когда их центры оказываются точно на одной прямой, при этом Земля находится между Солнцем и планетой.Противостояние – лучшее время для наблюдения астероидов и планет, поскольку Уран в это время находится на минимальном расстоянии до Земли (2,8 млрд км), а видимый диаметр планеты наибольший в году – 3,7 угловые секунды.Противостояния Урана повторяются каждый год со смещением примерно на четыре дня от прошлой даты.Так, в 2020 противостояние Урана случилось 31 октября, а следующее будет 9 ноября 2022.Звездопад ЛеонидыЕжегодный осенний звездопад Леониды, известный своими яркими и обильными вспышками, наблюдают 6-30 ноября. Максимальной активности Леониды достигнут в ночь на 18 ноября – на пике звездопад подарит до 15 ярких метеоров в час.Звездопад Леониды можно наблюдать из любой точки Земли, хотя более красочное астрономическое явление ожидает жителей Северного полушария. Радиант метеорного потока находится в созвездии Льва.Наблюдать падающие звезды можно невооруженным глазом. Смотреть нужно не на сам радиант, откуда, как кажется, вылетают метеоры, а от этой точки немного в сторону.Звездопад наблюдать лучше вдали от городских огней. Нужно смотреть пристально вверх, пока глаза к темноте привыкнут, и, обозревая весь небосвод, наслаждаться небесным шоу.Лунное затмениеЧастное лунное затмение ожидается 19 ноября – астрономическое явление смогут наблюдать на территории Австралии, Тихого океана, Восточной Азии, Северной и Южной Америки.Лунные затмения наблюдаются в момент полнолуния, когда три небесных тела – Земля, Солнце и Луна – выстраиваются в одну прямую, а земная тень в это время ложится на Луну.Последнее лунное затмение в 2021-м продлиться 3 часа 28 минут – с 11:20 до 14:48 по тбилисскому времени. Луна в этот период пройдет через южную часть земной тени так называемое теневое затмение.Пик затмения придется на 13:04 по тбилисскому времени. В это время оно будет выглядеть практически полным. И только южный край спутника Земли будет ярко освещен.Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки

Звездопад, затмение, противостояние: главные астрономические события ноября

13:53 04.11.2021
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2021
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
/
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В ноябре жители Земли станут свидетелями интересных астрономических событий, главные из них – противостояние Урана, яркий звездопад Леониды и частное лунное затмение
Эти загадочные явления на протяжении веков пугали, завораживали и заставляли людей обращать взор на небо.
Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, когда и где наблюдать главные астрономические явления ноября, чтобы не пропустить эти захватывающие дух события.

Противостояние Урана

Земляне в ноябре смогут рассмотреть планету Уран в телескоп – седьмая планета окажется в противостоянии с Солнцем 5 ноября в 04:00 по тбилисскому времени.
Противостояние планет – это такое расположение небесных тел, когда их центры оказываются точно на одной прямой, при этом Земля находится между Солнцем и планетой.
© photo : NASA / Perseverance Mars RoverФотографии, снятые исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover, который совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля
Фотографии, снятые исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover, который совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2021
Фотографии, снятые исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover, который совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля
© photo : NASA / Perseverance Mars Rover
Противостояние – лучшее время для наблюдения астероидов и планет, поскольку Уран в это время находится на минимальном расстоянии до Земли (2,8 млрд км), а видимый диаметр планеты наибольший в году – 3,7 угловые секунды.
Противостояния Урана повторяются каждый год со смещением примерно на четыре дня от прошлой даты.
Так, в 2020 противостояние Урана случилось 31 октября, а следующее будет 9 ноября 2022.

Звездопад Леониды

Ежегодный осенний звездопад Леониды, известный своими яркими и обильными вспышками, наблюдают 6-30 ноября. Максимальной активности Леониды достигнут в ночь на 18 ноября – на пике звездопад подарит до 15 ярких метеоров в час.
Звездопад Леониды можно наблюдать из любой точки Земли, хотя более красочное астрономическое явление ожидает жителей Северного полушария. Радиант метеорного потока находится в созвездии Льва.
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2021
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
/
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Наблюдать падающие звезды можно невооруженным глазом. Смотреть нужно не на сам радиант, откуда, как кажется, вылетают метеоры, а от этой точки немного в сторону.
Звездопад наблюдать лучше вдали от городских огней. Нужно смотреть пристально вверх, пока глаза к темноте привыкнут, и, обозревая весь небосвод, наслаждаться небесным шоу.

Лунное затмение

Частное лунное затмение ожидается 19 ноября – астрономическое явление смогут наблюдать на территории Австралии, Тихого океана, Восточной Азии, Северной и Южной Америки.
Лунные затмения наблюдаются в момент полнолуния, когда три небесных тела – Земля, Солнце и Луна – выстраиваются в одну прямую, а земная тень в это время ложится на Луну.
© AP Photo / Matilde CampodonicoЛунное затмение над Уругваем
Лунное затмение над Уругваем - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2021
Лунное затмение над Уругваем
© AP Photo / Matilde Campodonico
Последнее лунное затмение в 2021-м продлиться 3 часа 28 минут – с 11:20 до 14:48 по тбилисскому времени. Луна в этот период пройдет через южную часть земной тени так называемое теневое затмение.
Пик затмения придется на 13:04 по тбилисскому времени. В это время оно будет выглядеть практически полным. И только южный край спутника Земли будет ярко освещен.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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