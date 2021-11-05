Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211105/arsenal---ufa-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-261818725.html
"Арсенал" - "Уфа": прогноз на матч чемпионата России по футболу
"Арсенал" - "Уфа": прогноз на матч чемпионата России по футболу
Программа XIV тура чемпионата России по футболу откроется матчем команд из нижней части турнирной таблицы. Тульский "Арсенал", находящийся в зоне вылета... 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T14:46+0400
2021-11-05T14:46+0400
спорт
футбол
фк "арсенал" тула
чемпионат россии по футболу
клуб "уфа"
прогнозы результатов футбольных матчей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24892/64/248926441_0:410:2912:2048_1920x0_80_0_0_02602ebdb4d476c8986dd164724de5d4.jpg
В середине октября "Арсенал" преподнес сенсацию, обыграв у себя дома лидирующий "Зенит" (2:1). В тот момент могло показаться, что "канониры" преодолели полосу кризиса и начнут движение вверх по турнирной таблице. Но матч против "Зенита" стал лишь исключением из правил.В двух последовавших турах подопечные Миодрага Божовича потерпели два поражения. Сначала разгромно уступили "Ростову" (0:4), после чего не справились с натиском "Сочи" (1:2). При этом в матче с "барсами" "Арсенал" смотрелся как минимум не хуже. Туляки создали в несколько раз больше опасных моментов, но команду подвела реализация.Что касается "Уфы", то в прошлом туре "горожане", наконец, прервали четырехматчевую безвыигрышную серию в РПЛ. На своем поле башкирская команда обыграла "Ахмат" благодаря единственному голу Хамида Агалорова. Эти три очка и позволили "Уфе" выбраться из подвала турнирной таблицы.В предстоящем матче небольшое преимущество букмекеры отдают "Арсеналу". На хозяев поля можно поставить с коэффициентом 2,7 (против 2,9 у "Уфы"). При этом стоит отметить, что "Арсенал" не может обыграть "Уфу" в трех играх подряд – два поражения (1:2, 2:3) и ничья 0:0.В нижней части таблицы на столько высокая плотность, что расстановка клубов меняется после каждого тура. Одно можно сказать совершенно точно – и "Уфа", и "Арсенал" в нынешнем сезоне будут бороться за сохранение прописки в РПЛ. Это я к тому, что встреча между прямыми конкурентами за выживание просто обречена быть вязкой и напряженной.В таких матчах очень непросто сделать прогноз на исход – весы могут качнуться в любую из сторон. Лично я ожидаю обмена голами. "Арсенал" больше всех пропускает в премьер-лиге (26 мячей в 13 матчах). Лишь в одной игре "канониры" сохранили свои ворота на замке (ничья с "Химками" 0:0). А за "Уфу" регулярно забивает лучший бомбардир чемпионата – Агаларов. В свою очередь "Арсенала" просто обязан показать атакующий футбол на своем поле, иначе руководство клуба может задуматься об очередной смене тренера.Ставка: обе команды забьют за 1,86.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24892/64/248926441_165:662:1931:1987_1920x0_80_0_0_02f6300ec662fc2530f1b4e3b30e8c92.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, футбол, фк "арсенал" тула, чемпионат россии по футболу, клуб "уфа", прогнозы результатов футбольных матчей

"Арсенал" - "Уфа": прогноз на матч чемпионата России по футболу

14:46 05.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Динамо" — "Арсенал"
Футбол. РПЛ. Матч Динамо — Арсенал - Sputnik Грузия, 1920, 05.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
/
Перейти в фотобанк
Программа XIV тура чемпионата России по футболу откроется матчем команд из нижней части турнирной таблицы. Тульский "Арсенал", находящийся в зоне вылета, примет на своем поле "Уфу", располагающуюся в зоне стыковых матчей
В середине октября "Арсенал" преподнес сенсацию, обыграв у себя дома лидирующий "Зенит" (2:1). В тот момент могло показаться, что "канониры" преодолели полосу кризиса и начнут движение вверх по турнирной таблице. Но матч против "Зенита" стал лишь исключением из правил.
В двух последовавших турах подопечные Миодрага Божовича потерпели два поражения. Сначала разгромно уступили "Ростову" (0:4), после чего не справились с натиском "Сочи" (1:2). При этом в матче с "барсами" "Арсенал" смотрелся как минимум не хуже. Туляки создали в несколько раз больше опасных моментов, но команду подвела реализация.
© photo: Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИгрок ФК "Уфа" Джемал Табидзе, игрок ПФК ЦСКА Аарон Оланаре, игрок ПФК ЦСКА Виктор Витиньо
Игрок ФК Уфа Джемал Табидзе, игрок ПФК ЦСКА Аарон Оланаре, игрок ПФК ЦСКА Виктор Витиньо - Sputnik Грузия, 1920, 05.11.2021
Игрок ФК "Уфа" Джемал Табидзе, игрок ПФК ЦСКА Аарон Оланаре, игрок ПФК ЦСКА Виктор Витиньо
© photo: Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
Что касается "Уфы", то в прошлом туре "горожане", наконец, прервали четырехматчевую безвыигрышную серию в РПЛ. На своем поле башкирская команда обыграла "Ахмат" благодаря единственному голу Хамида Агалорова. Эти три очка и позволили "Уфе" выбраться из подвала турнирной таблицы.
В предстоящем матче небольшое преимущество букмекеры отдают "Арсеналу". На хозяев поля можно поставить с коэффициентом 2,7 (против 2,9 у "Уфы"). При этом стоит отметить, что "Арсенал" не может обыграть "Уфу" в трех играх подряд – два поражения (1:2, 2:3) и ничья 0:0.
В нижней части таблицы на столько высокая плотность, что расстановка клубов меняется после каждого тура. Одно можно сказать совершенно точно – и "Уфа", и "Арсенал" в нынешнем сезоне будут бороться за сохранение прописки в РПЛ. Это я к тому, что встреча между прямыми конкурентами за выживание просто обречена быть вязкой и напряженной.
В таких матчах очень непросто сделать прогноз на исход – весы могут качнуться в любую из сторон. Лично я ожидаю обмена голами. "Арсенал" больше всех пропускает в премьер-лиге (26 мячей в 13 матчах). Лишь в одной игре "канониры" сохранили свои ворота на замке (ничья с "Химками" 0:0). А за "Уфу" регулярно забивает лучший бомбардир чемпионата – Агаларов. В свою очередь "Арсенала" просто обязан показать атакующий футбол на своем поле, иначе руководство клуба может задуматься об очередной смене тренера.
Ставка: обе команды забьют за 1,86.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:15Конкурс на съемки фильма о царе Давиде Строителе: в Грузии отобраны три проекта
15:01Состоянием голодающего депутата поинтересовался спикер парламента Грузии
14:19В Грузии жертвами коронавируса стали 117 медработников – статистика
14:04Вакцинированные от коронавируса чаще всего болеют бессимптомно – врач
13:48Армянский политолог рассказал о целях визита заместителя госсекретаря США на Южный Кавказ
13:31В Испании обезврежена преступная группировка братьев-грузин, сообщают СМИ
13:28Конфликт в Чкондидской епархии – отлученные от церкви монахи не сдаются
13:24Пора ли в Грузии вводить обязательную вакцинацию от COVID-19?
13:16Какой вакцине от коронавируса в Грузии отдают предпочтение – статистика
13:01Иностранец обвиняется в махинациях с земельными участками в Тбилиси
12:46Десять очков Шенгелия не помогли ЦСКА обыграть "Фенербахче" в Евролиге
12:31Главное о коронавирусе на 5 ноября: ситуация на западе Грузии ухудшилась
12:16Грузия получила от ЮНИСЕФ 140 тонн дезинфицирующих средств от коронавируса для школ
12:01Уикенд по-тбилисски: куда пойти 5-7 ноября в столице Грузии?
11:26Ираклий Гарибашвили встретился с заместителем помощника госсекретаря США
11:04Басистка Ник Уэст и Николоз Канделаки ждут ребенка – ФОТО
10:49Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5340
10:41Оседлала железного коня: девушка показывает опасные трюки на розовом байке – видео
10:23Неспокойная ночь в Чкондидской епархии – задержаны пятеро монахов
09:20Курс лари на среду – 3,1631 GEL/$1