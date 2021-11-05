https://sputnik-georgia.ru/20211105/arsenal---ufa-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-261818725.html

"Арсенал" - "Уфа": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Арсенал" - "Уфа": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Программа XIV тура чемпионата России по футболу откроется матчем команд из нижней части турнирной таблицы. Тульский "Арсенал", находящийся в зоне вылета... 05.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-05T14:46+0400

2021-11-05T14:46+0400

2021-11-05T14:46+0400

спорт

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прогнозы результатов футбольных матчей

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В середине октября "Арсенал" преподнес сенсацию, обыграв у себя дома лидирующий "Зенит" (2:1). В тот момент могло показаться, что "канониры" преодолели полосу кризиса и начнут движение вверх по турнирной таблице. Но матч против "Зенита" стал лишь исключением из правил.В двух последовавших турах подопечные Миодрага Божовича потерпели два поражения. Сначала разгромно уступили "Ростову" (0:4), после чего не справились с натиском "Сочи" (1:2). При этом в матче с "барсами" "Арсенал" смотрелся как минимум не хуже. Туляки создали в несколько раз больше опасных моментов, но команду подвела реализация.Что касается "Уфы", то в прошлом туре "горожане", наконец, прервали четырехматчевую безвыигрышную серию в РПЛ. На своем поле башкирская команда обыграла "Ахмат" благодаря единственному голу Хамида Агалорова. Эти три очка и позволили "Уфе" выбраться из подвала турнирной таблицы.В предстоящем матче небольшое преимущество букмекеры отдают "Арсеналу". На хозяев поля можно поставить с коэффициентом 2,7 (против 2,9 у "Уфы"). При этом стоит отметить, что "Арсенал" не может обыграть "Уфу" в трех играх подряд – два поражения (1:2, 2:3) и ничья 0:0.В нижней части таблицы на столько высокая плотность, что расстановка клубов меняется после каждого тура. Одно можно сказать совершенно точно – и "Уфа", и "Арсенал" в нынешнем сезоне будут бороться за сохранение прописки в РПЛ. Это я к тому, что встреча между прямыми конкурентами за выживание просто обречена быть вязкой и напряженной.В таких матчах очень непросто сделать прогноз на исход – весы могут качнуться в любую из сторон. Лично я ожидаю обмена голами. "Арсенал" больше всех пропускает в премьер-лиге (26 мячей в 13 матчах). Лишь в одной игре "канониры" сохранили свои ворота на замке (ничья с "Химками" 0:0). А за "Уфу" регулярно забивает лучший бомбардир чемпионата – Агаларов. В свою очередь "Арсенала" просто обязан показать атакующий футбол на своем поле, иначе руководство клуба может задуматься об очередной смене тренера.Ставка: обе команды забьют за 1,86.

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спорт, футбол, фк "арсенал" тула, чемпионат россии по футболу, клуб "уфа", прогнозы результатов футбольных матчей