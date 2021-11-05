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Басистка Ник Уэст и Николоз Канделаки ждут ребенка – ФОТО

Басистка Ник Уэст и Николоз Канделаки ждут ребенка – ФОТО

Известная басистка и успешный музыкальный менеджер скоро впервые станут родителями 05.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-05T11:04+0400

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. В грузино-американской семье басистки и вокалистки Ник Уэст и ее избранника, музыкального менеджера Николоза Канделаки, скоро будет пополнение.Об этой радостной новости написал в соцсетях сам будущий папа. Канделаки опубликовал пару фотографий с беременной супругой и посвятил будущему волнительному событию трогательный пост."Канделаки 2.0 уже в пути!!! Наконец-то я могу поделиться этой новостью! – пишет Николоз. – В пути мой ребенок-боец от самой красивой и милой женщины, которую я когда-либо мог себе представить! Этот ребенок – цель моей жизни, и я не могу дождаться, чтобы подарить мир ему и моей любимой жене".Кто такие Николоз Канделаки и Ник Уэст? Николоз Канделаки – достаточно известный в Грузии человек. Он сын бывшего заместителя министра культуры и охраны памятников Грузии и одного из основателей компании Eastern Promotion Кахи Канделаки. Высшее образование Николоз получил за рубежом: диплом бакалавра по бизнесу и финансам – в Лондоне, а магистратуру по специальности Изобразительное искусство в музыкальной индустрии окончил в Лос-Анджелесе. Сейчас Николоз – маркетинг-менеджер Black Sea Jazz Festival, также работает в компании Eastern Promotion и топ-менеджером у певицы Мэйси Грей. Постоянно живет в Лос-Анджелесе. Избранницу его сердца – американскую исполнительницу, композитора и фанковую бас-гитаристку Ник Уэст – называют "Ленни Кравицем в юбке". Она уроженка Феникса (штат Аризона, США). Ник по натуре очень экстравагантная – на сцене часто появляется с разноцветными ирокезами и в эксцентричных нарядах. Сегодня она одна из сильнейших бас-гитаристок мира. Уэст получила признание таких музыкантов, как Дэвид Стюарт из популярнейшей группы Eurythmics, Принс, Джон Мэйер и Стивен Тайлер, лидер рок-группы Aerosmith. Стивен Тайлер был особенно впечатлен, услышав кавер-версию Back to Black группы AC/DC, созданную Ник Уэст, где она продемонстрировала, что обладает не только прекрасным чувством стиля фанк как бас-гитарист, но и является замечательной вокалисткой.Грузинская свадьба американской басистки Ник Уэст >>>С Николозом Канделаки американку свела судьба в 2015 году в Грузии. Предложение руки и сердца своей американской возлюбленной Канделаки сделал еще в мае 2017 года. Это произошло прямо на сцене, на выступлении Ник Уэст в рамках джазового фестиваля в Атланте (Atlanta Jazz Festival). Николоз присел на одно колено и протянул возлюбленной кольцо, получив заветное "да". Пара сыграла свадьбу в Грузии в 2019 году. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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