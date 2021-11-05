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Десять очков Шенгелия не помогли ЦСКА обыграть "Фенербахче" в Евролиге
Десять очков Шенгелия не помогли ЦСКА обыграть "Фенербахче" в Евролиге
Грузинский баскетболист провел второй матч после своего возвращения на паркет 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T12:46+0400
2021-11-05T12:46+0400
2021-11-05T12:46+0400
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ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард ЦСКА Торнике Шенгелия в матче Евролиге против "Фенербахче" набрал 10 очков, но его клуб все равно проиграл со счетом 82:91.Шенгелия провел на паркете почти 28 минут и, помимо 10 очков, отметился одним подбором и тремя результативными передачами.Самым результативным в составе "армейцев" стал Уилл Клайберн, на счету которого 26 набранных очков.Шенгелия провел второй матч после своего возвращения на паркет. В середине октября грузинский баскетболист получил травму плечевого сустава и врачи опасались, что форвард пропустит как минимум два месяца.Что касается ЦСКА, то для подопечных Итудиса это уже четвертое поражение подряд. "Армейцы" трижды уступили в Евролиге и один раз в Единой Лиге ВТБ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, цска, торнике шенгелия, баскетбол, евролига
Десять очков Шенгелия не помогли ЦСКА обыграть "Фенербахче" в Евролиге
Грузинский баскетболист провел второй матч после своего возвращения на паркет
ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард ЦСКА Торнике Шенгелия в матче Евролиге против "Фенербахче" набрал 10 очков, но его клуб все равно проиграл со счетом 82:91.
Шенгелия провел на паркете почти 28 минут и, помимо 10 очков, отметился одним подбором и тремя результативными передачами.
Самым результативным в составе "армейцев" стал Уилл Клайберн, на счету которого 26 набранных очков.
Шенгелия провел второй матч после своего возвращения на паркет. В середине октября грузинский баскетболист получил травму плечевого сустава и врачи опасались, что форвард пропустит как минимум два месяца.
Что касается ЦСКА, то для подопечных Итудиса это уже четвертое поражение подряд. "Армейцы" трижды уступили в Евролиге и один раз в Единой Лиге ВТБ.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.