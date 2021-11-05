https://sputnik-georgia.ru/20211105/desyat-ochkov-shengeliya-ne-pomogli-tsska-obygrat-fenerbakhche-v-evrolige-261814698.html

Десять очков Шенгелия не помогли ЦСКА обыграть "Фенербахче" в Евролиге

Десять очков Шенгелия не помогли ЦСКА обыграть "Фенербахче" в Евролиге

Грузинский баскетболист провел второй матч после своего возвращения на паркет 05.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-05T12:46+0400

2021-11-05T12:46+0400

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торнике шенгелия

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евролига

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ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард ЦСКА Торнике Шенгелия в матче Евролиге против "Фенербахче" набрал 10 очков, но его клуб все равно проиграл со счетом 82:91.Шенгелия провел на паркете почти 28 минут и, помимо 10 очков, отметился одним подбором и тремя результативными передачами.Самым результативным в составе "армейцев" стал Уилл Клайберн, на счету которого 26 набранных очков.Шенгелия провел второй матч после своего возвращения на паркет. В середине октября грузинский баскетболист получил травму плечевого сустава и врачи опасались, что форвард пропустит как минимум два месяца.Что касается ЦСКА, то для подопечных Итудиса это уже четвертое поражение подряд. "Армейцы" трижды уступили в Евролиге и один раз в Единой Лиге ВТБ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, цска, торнике шенгелия, баскетбол, евролига