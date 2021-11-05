https://sputnik-georgia.ru/20211105/dinamo-moskva--krasnodar-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-261829850.html

"Динамо" Москва – "Краснодар": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Динамо" Москва – "Краснодар": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Динамо" Москва и "Краснодар" 05.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-05T19:51+0400

2021-11-05T19:51+0400

2021-11-05T19:51+0400

футбол

клуб "краснодар"

чемпионат россии по футболу

прогнозы результатов футбольных матчей

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В XIV туре российской премьер-лиги два матча, заслуживающих особого внимания. Это противостояние московских "динамовцев" и "Краснодара", а также столичное дерби между "Спартаком" и "Локомотивом". Поговорим о первой игре, которая состоится в субботу, 6 ноября.К матчу против "Краснодара" "динамовцы" Москвы подходят после поражения от "Зенита" (1:4) в последнем туре РПЛ. Подопечные Сандро Шварца отлично провели час против действующего чемпиона России, после чего у "бело-голубых" резко закончились силы. В последние 24 минуты московский клуб пропустил три мяча.Если отбросить кубковую победу над "Оренбургом" (3:0), то "Динамо" пропустило уже в четырех подряд матчах чемпионата.Не в лучшем функциональном состоянии находится и "Краснодар". У "быков" была великолепная серия из 10 матчей без поражений во всех турнирах (включая две товарищеские игры). Но в двух последних встречах подопечные Гончаренко не похожи сами на себя. Сначала "Краснодар" уступил "Кубани" (0:3) в Кубке России, после чего на своем поле проиграл "Крыльям Советов" (0:1) в РПЛ. Два матча без забитых голов – совершенно не характерно для нынешнего "Краснодара", обладающего отличной линией атаки.Принимая во внимание текущую форму команд, букмекеры не видят ярко выраженного фаворита в предстоящей игре. Победа "быков" идет за 2,75 (против 2,55 у гостей). При этом необходимо отметить, что в трех последних матчах "Динамо" неизменно обыгрывало "Краснодар" (3:2, 2:0, 2:0).У меня есть ощущение, что матч в Москве может получиться как "низовым", так и "верховым". Проигрывать 1:4 никому не нравится, пусть даже от сильнейшего клуба России. И если "динамовцы" сыграют против "быков" так же, как первые 60 минут против "Зенита", то есть неплохой шанс на успех. Но с трудом верится, что "Краснодар" не сумеет отличиться в третьей игре подряд.Поэтому я предложу рассмотреть золотую середину между "низом" и "верхом". Ставка два-три гола, как мне кажется, смотрится очень привлекательной в этой встрече.Ставка: в матче будет забито два или три гола за 1,95.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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