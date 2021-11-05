Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211105/ekologicheskaya-katastrofa-kak-ischezaet-mertvoe-more---foto-261824355.html
Экологическая катастрофа: как исчезает Мертвое море - фото
Экологическая катастрофа: как исчезает Мертвое море - фото
Каждый год вода отступает примерно на метр, оставляя за собой пустынный пейзаж: побелевшую от соли землю с огромными воронками. Смотрите в фотоленте Sputnik... 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T16:37+0400
2021-11-05T16:37+0400
в мире
фотоленты
мультимедиа
новости в фотографиях
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/05/261823774_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_11c22d0d5b55e75da7897ecb54c776a3.jpg
Всего за несколько десятков лет Мертвое море, которое упоминается еще в Библии, потеряло треть собственного объема и продолжает его терять со скоростью один метр в год. От курортных зон и гостиниц, построенных в середине и конце прошлого века, до сегодняшних пляжей приходится идти более двух километров.У проблемы исчезающего Мертвого моря экономические и политические корни. Государства, через территорию которых проходят воды легендарной реки Иордан (в ее водах, по преданию, крестили Иисуса Христа), поддерживают собственное сельское хозяйство и промышленность, для которых вода просто необходима. А увеличение водозабора - строительство плотин, электростанций и так далее - вызывает напряженность как в политике, так и в экологии региона.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/05/261823774_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_33538e70ffbf97770b07929e98af2283.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, фотоленты, мультимедиа, новости в фотографиях, экология, фото

Экологическая катастрофа: как исчезает Мертвое море - фото

16:37 05.11.2021
Каждый год вода отступает примерно на метр, оставляя за собой пустынный пейзаж: побелевшую от соли землю с огромными воронками. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки, как испаряется на глазах Мертвое море
Всего за несколько десятков лет Мертвое море, которое упоминается еще в Библии, потеряло треть собственного объема и продолжает его терять со скоростью один метр в год.
От курортных зон и гостиниц, построенных в середине и конце прошлого века, до сегодняшних пляжей приходится идти более двух километров.
У проблемы исчезающего Мертвого моря экономические и политические корни. Государства, через территорию которых проходят воды легендарной реки Иордан (в ее водах, по преданию, крестили Иисуса Христа), поддерживают собственное сельское хозяйство и промышленность, для которых вода просто необходима. А увеличение водозабора - строительство плотин, электростанций и так далее - вызывает напряженность как в политике, так и в экологии региона.
© AFP / Menahem Kahana

Побережье стремительно усыхающего Мертвого моря усеяно тысячами карстовых провалов

Побережье стремительно усыхающего Мертвого моря усеяно тысячами карстовых провалов - Sputnik Грузия
1/12
© AFP / Menahem Kahana

Побережье стремительно усыхающего Мертвого моря усеяно тысячами карстовых провалов

© AFP / Menahem Kahana

Глобальное потепление тоже ускоряет высыхание Мертвого моря

Глобальное потепление тоже ускоряет высыхание Мертвого моря - Sputnik Грузия
2/12
© AFP / Menahem Kahana

Глобальное потепление тоже ускоряет высыхание Мертвого моря

© AFP / Menahem Kahana

От курортных зон и гостиниц, построенных в середине и конце прошлого века, до сегодняшних пляжей приходится идти более двух километров

От курортных зон и гостиниц, построенных в середине и конце прошлого века, до сегодняшних пляжей приходится идти более двух километров - Sputnik Грузия
3/12
© AFP / Menahem Kahana

От курортных зон и гостиниц, построенных в середине и конце прошлого века, до сегодняшних пляжей приходится идти более двух километров

© REUTERS / Amir Cohen

Соленое озеро в Иудейской пустыне, окруженное горами, назвали так потому, что в нем не водится практически никакой живности

Соленое озеро в Иудейской пустыне, окруженное горами, назвали так потому, что в нем не водится практически никакой живности - Sputnik Грузия
4/12
© REUTERS / Amir Cohen

Соленое озеро в Иудейской пустыне, окруженное горами, назвали так потому, что в нем не водится практически никакой живности

© AFP / Menahem Kahana

Вода в озере больше похожа на оливковое масло - настолько она плотная и насыщенная минералами

Вода в озере больше похожа на оливковое масло - настолько она плотная и насыщенная минералами - Sputnik Грузия
5/12
© AFP / Menahem Kahana

Вода в озере больше похожа на оливковое масло - настолько она плотная и насыщенная минералами

© AFP / Menahem Kahana

Уровень воды в Мертвом море падает со скоростью примерно 1 метр в год

Уровень воды в Мертвом море падает со скоростью примерно 1 метр в год - Sputnik Грузия
6/12
© AFP / Menahem Kahana

Уровень воды в Мертвом море падает со скоростью примерно 1 метр в год

© AFP / Menahem Kahana

На протяжении последнего столетия природные ресурсы Мертвого моря активно разрабатываются. Южная часть озера превращена в испарительные пруды

На протяжении последнего столетия природные ресурсы Мертвого моря активно разрабатываются. Южная часть озера превращена в испарительные пруды - Sputnik Грузия
7/12
© AFP / Menahem Kahana

На протяжении последнего столетия природные ресурсы Мертвого моря активно разрабатываются. Южная часть озера превращена в испарительные пруды

© AFP / Menahem Kahana

А 80% впадающих в Мертвое море притоков используются в промышленных целях и привели к резкому падению уровня грунтовых вод

А 80% впадающих в Мертвое море притоков используются в промышленных целях и привели к резкому падению уровня грунтовых вод - Sputnik Грузия
8/12
© AFP / Menahem Kahana

А 80% впадающих в Мертвое море притоков используются в промышленных целях и привели к резкому падению уровня грунтовых вод

© AFP / Menahem Kahana

Например, река Иордан была одним из великих водных путей древнего мира, а сейчас ее, застроенную плотинами, в сезон засухи можно перешагнуть на некоторых участках

Например, река Иордан была одним из великих водных путей древнего мира, а сейчас ее, застроенную плотинами, в сезон засухи можно перешагнуть на некоторых участках - Sputnik Грузия
9/12
© AFP / Menahem Kahana

Например, река Иордан была одним из великих водных путей древнего мира, а сейчас ее, застроенную плотинами, в сезон засухи можно перешагнуть на некоторых участках

© AFP / Menahem Kahana

На поверхности высохших прудов-испарителей Мертвого моря недалеко от южного израильского курорта Неве-Зоар видны кристаллизованные минералы и воронки, заполненные водой

На поверхности высохших прудов-испарителей Мертвого моря недалеко от южного израильского курорта Неве-Зоар видны кристаллизованные минералы и воронки, заполненные водой - Sputnik Грузия
10/12
© AFP / Menahem Kahana

На поверхности высохших прудов-испарителей Мертвого моря недалеко от южного израильского курорта Неве-Зоар видны кристаллизованные минералы и воронки, заполненные водой

© AFP / Menahem Kahana

Такие воронки образуются всюду, где отступает вода

Такие воронки образуются всюду, где отступает вода - Sputnik Грузия
11/12
© AFP / Menahem Kahana

Такие воронки образуются всюду, где отступает вода

© AFP / Menahem Kahana

С 1960 года Мертвое море потеряло треть своей площади. У берегов сейчас насчитываются тысячи таких воронок, в то время как еще полвека назад не было ни одной

С 1960 года Мертвое море потеряло треть своей площади. У берегов сейчас насчитываются тысячи таких воронок, в то время как еще полвека назад не было ни одной - Sputnik Грузия
12/12
© AFP / Menahem Kahana

С 1960 года Мертвое море потеряло треть своей площади. У берегов сейчас насчитываются тысячи таких воронок, в то время как еще полвека назад не было ни одной

Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:24"Очень слаб и непривычно неэнергичен" - адвокат рассказал о состоянии Саакашвили
17:20Кризис в Грузии: ЕНД требует свободы для Саакашвили и новых выборов
17:08Оппозиционные депутаты предложили полностью декриминализовать марихуану в Грузии
16:52Паата Бурчуладзе готов сесть в тюрьму вместо Саакашвили
16:37Экологическая катастрофа: как исчезает Мертвое море - фото
16:37ЦИК Грузии пересчитал голоса еще на 15 участках
16:22Регистрация иностранных абитуриентов на обучение в России продолжается
16:06Фестиваль хоровой музыки проходит в Тбилиси
15:47Полиция опрашивает участников конфликта в Чкондидской епархии
15:15Конкурс на съемки фильма о царе Давиде Строителе: в Грузии отобраны три проекта
15:01Состоянием голодающего депутата поинтересовался спикер парламента Грузии
14:19В Грузии жертвами коронавируса стали 117 медработников – статистика
14:04Вакцинированные от коронавируса чаще всего болеют бессимптомно – врач
13:48Армянский политолог рассказал о целях визита заместителя госсекретаря США на Южный Кавказ
13:31В Испании обезврежена преступная группировка братьев-грузин, сообщают СМИ
13:28Конфликт в Чкондидской епархии – отлученные от церкви монахи не сдаются
13:24Пора ли в Грузии вводить обязательную вакцинацию от COVID-19?
13:16Какой вакцине от коронавируса в Грузии отдают предпочтение – статистика
13:01Иностранец обвиняется в махинациях с земельными участками в Тбилиси
12:46Десять очков Шенгелия не помогли ЦСКА обыграть "Фенербахче" в Евролиге