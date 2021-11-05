Экологическая катастрофа: как исчезает Мертвое море - фото

Всего за несколько десятков лет Мертвое море, которое упоминается еще в Библии, потеряло треть собственного объема и продолжает его терять со скоростью один метр в год. От курортных зон и гостиниц, построенных в середине и конце прошлого века, до сегодняшних пляжей приходится идти более двух километров.У проблемы исчезающего Мертвого моря экономические и политические корни. Государства, через территорию которых проходят воды легендарной реки Иордан (в ее водах, по преданию, крестили Иисуса Христа), поддерживают собственное сельское хозяйство и промышленность, для которых вода просто необходима. А увеличение водозабора - строительство плотин, электростанций и так далее - вызывает напряженность как в политике, так и в экологии региона.
Каждый год вода отступает примерно на метр, оставляя за собой пустынный пейзаж: побелевшую от соли землю с огромными воронками. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки, как испаряется на глазах Мертвое море
Всего за несколько десятков лет Мертвое море, которое упоминается еще в Библии, потеряло треть собственного объема и продолжает его терять со скоростью один метр в год.
От курортных зон и гостиниц, построенных в середине и конце прошлого века, до сегодняшних пляжей приходится идти более двух километров.
У проблемы исчезающего Мертвого моря экономические и политические корни. Государства, через территорию которых проходят воды легендарной реки Иордан (в ее водах, по преданию, крестили Иисуса Христа), поддерживают собственное сельское хозяйство и промышленность, для которых вода просто необходима. А увеличение водозабора - строительство плотин, электростанций и так далее - вызывает напряженность как в политике, так и в экологии региона.