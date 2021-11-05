https://sputnik-georgia.ru/20211105/ekologicheskaya-katastrofa-kak-ischezaet-mertvoe-more---foto-261824355.html

Экологическая катастрофа: как исчезает Мертвое море - фото

Экологическая катастрофа: как исчезает Мертвое море - фото

Каждый год вода отступает примерно на метр, оставляя за собой пустынный пейзаж: побелевшую от соли землю с огромными воронками. Смотрите в фотоленте Sputnik... 05.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-05T16:37+0400

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Всего за несколько десятков лет Мертвое море, которое упоминается еще в Библии, потеряло треть собственного объема и продолжает его терять со скоростью один метр в год. От курортных зон и гостиниц, построенных в середине и конце прошлого века, до сегодняшних пляжей приходится идти более двух километров.У проблемы исчезающего Мертвого моря экономические и политические корни. Государства, через территорию которых проходят воды легендарной реки Иордан (в ее водах, по преданию, крестили Иисуса Христа), поддерживают собственное сельское хозяйство и промышленность, для которых вода просто необходима. А увеличение водозабора - строительство плотин, электростанций и так далее - вызывает напряженность как в политике, так и в экологии региона.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, фотоленты, мультимедиа, новости в фотографиях, экология, фото