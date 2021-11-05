https://sputnik-georgia.ru/20211105/glavnoe-o-covid-na-5-noyabrya-situatsiya-na-zapade-gruzii-ukhudshilas-261812507.html

Главное о коронавирусе на 5 ноября: ситуация на западе Грузии ухудшилась

Главное о коронавирусе на 5 ноября: ситуация на западе Грузии ухудшилась

Самым безопасным в плане ковид-заражения регионом в стране остается Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 05.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-05T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Грузинские врачи из 5 340 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 1 956. Ситуация с пандемией ухудшилась и на западе Грузии в регионе Имерети, сообщает пресс-служба администрации правительства.Ковид-география остальных случаев выглядит следующим образом: в Имерети – 1 059, Кахети – 492, Шида Картли – 446, Квемо Картли – 413, Самегрело - Земо Сванети – 328, Аджарияи – 217, Гурии – 130, Самцхе-Джавахети – 119, Мцхета-Мтианети – 109, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 71.В Грузии за последние сутки сделано 55 301 тест на коронавирус: 32 544 – на антиген, 22 757 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в Грузии зафиксирован 743 511 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 3 631 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 681 919 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 62 пациента, а с начала пандемии – 10 300.Показатель доли инфицированных в общем числе протестированных по данным на 4 ноября составляет 9,66%, за две недели – 9,45 %, за семь дней – 9,99 %. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19