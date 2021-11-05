https://sputnik-georgia.ru/20211105/gruzinskogo-soseda-pokazhut-na-kinofestivale-v-nyu-yorke-261827428.html

Грузинского "Соседа" покажут на кинофестивале в Нью-Йорке

Грузинского "Соседа" покажут на кинофестивале в Нью-Йорке

Фильм рассказывает историю Бесо и его дочери, жизнь которых внезапно нарушается, когда соседские рабочие повреждают стену их дома 05.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-05T18:10+0400

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Фильм "Сосед" грузинского режиссера Давида Борчхадзе попал на фестиваль короткометражных фильмов в Нью-Йорке, говорится в сообщении продакшн компании Metro Production в Facebook.New York Super Shorts Film Festival был создан в 2003 году и представляет творчество авторов независимых короткометражных фильмов со всего мира. За это время на фестивале было показано более двух тысяч короткометражек, а также проведено более 120 мероприятий, включая семинары, панельные дискуссии и мастер-классы."Мы рады сообщить, что фильм Дато Борчхадзе "Сосед" будет участвовать в основном отборе 2021 года на Нью-Йоркском фестивале короткометражных фильмов", - отмечают в Metro Production. Премьера фильма состоится на Нью-Йоркском кинофестивале 1-3 декабря.Борчхадзе по профессии рекламный директор, и "Сосед" - второй фильм в его карьере. Впервые он снял фильм "Сезон" в 2010 году.По сюжету фильма "Сосед", тихая жизнь Бесо и его дочери внезапно нарушается, когда соседские рабочие повреждают стену их дома. С этого момента начинаются самые интересные и интригующие события в фильме. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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