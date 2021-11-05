https://sputnik-georgia.ru/20211105/izmeneniya-v-konstitutsiyu-gotovyatsya-v-armenii-261832449.html

Изменения в Конституцию готовятся в Армении

Изменения в Конституцию готовятся в Армении

Совет изберет пять юристов, которые проведут важнейшую профессиональную работу по разработке концепции, а затем – проекта конституционных изменений 05.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ 5 ноя — Sputnik. Глава Минюста Армении Карен Андреасян заявил о новом процессе конституционных изменений, сообщил Sputnik Армения.Как сообщает пресс-служба Минюста, вопросы организации и направления реформ министр обсудил с депутатами, юристами, лидерами партий, представителями международных и общественных организаций.Андреасян представил собравшимся предложения министерства, связанные с формированием совета и организацией процесса, выразив надежду, что на основе проектов, полученных предложений и замечаний инициативы будут усовершенствованы и введены в официальный оборот.По его словам, совет изберет 5 ученых-юристов – в политическом плане нейтральных, которые проведут важнейшую профессиональную работу по разработке концепции, а затем – проекта конституционных изменений.Поправки к Конституции приняты в первом чтении - на этот раз в Армении >>Как отметил министр, проект Конституции должен быть написан "совместно с народом", после чего нужно будет провести широкие общественные обсуждения. Минюсту в этом деле поможет фонд IDeA.

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