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Конфликт в Чкондидской епархии – отлученные от церкви монахи не сдаются
Конфликт в Чкондидской епархии – отлученные от церкви монахи не сдаются
Рано утром в Мартвили, в Чкондидской епархии, произошел новый инцидент – монахи, отлученные от церкви, пытались проникнуть на территорию монастыря. Позже их... 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T13:28+0400
2021-11-05T13:34+0400
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митрополит чкондидели петре цаава
конфликт
грузинская православная церковь
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Монахи были задержаны по обвинению в воспрепятствовании церковной деятельности и сопротивлении полиции. "Отец Даниил, отец Лука, отец Михаил, отец Петр, отец Василий задержаны и доставлены в отделение полиции", – написано на странице прихода Салхино-Цачхуру в Facebook.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Протестующие монахи не пускали посланников нового митрополита в монастырь, утверждая, что от церкви их отлучили незаконно, так как "монашество – это обет" и митрополит принял незаконное решение. Очередной конфликт в Чкондидской епархии (Западная Грузия) начался с назначением в феврале 2021 года нового митрополита Стефане (Калаиджишвили), который в сентябре 2021 года отлучил от церкви несколько монахов, поддерживающих Петре (Цаава). Последний в октябре 2019 года был лишен сана первосвященника и звания митрополита в Чкондидской епархии.Епископ Петре Цаава был лишен Священным Синодом своей должности, епархии, сана и привилегий за резкие заявления против Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. В то же время многие священнослужители в Чкондиди поддержали Цаава и до сих пор не принимают нового митрополита.В конце октября Патриархия Грузии направила послание монахам в Чкондидскую епархию с требованием покинуть территорию до 4 ноября. Согласно приказу митрополита Стефане, им запрещено жить в монастырях Чкондидской епархии, а также в других зданиях и сооружениях, принадлежащих церкви, а также пользоваться и распоряжаться церковными землями и другой собственностью.
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религия , видео, мультимедиа, митрополит чкондидели петре цаава, конфликт, грузинская православная церковь, видео

Конфликт в Чкондидской епархии – отлученные от церкви монахи не сдаются

13:28 05.11.2021 (обновлено: 13:34 05.11.2021)
© video: Sputnik / Stringer
Рано утром в Мартвили, в Чкондидской епархии, произошел новый инцидент – монахи, отлученные от церкви, пытались проникнуть на территорию монастыря. Позже их вывела полиция. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места инцидента
Монахи были задержаны по обвинению в воспрепятствовании церковной деятельности и сопротивлении полиции. "Отец Даниил, отец Лука, отец Михаил, отец Петр, отец Василий задержаны и доставлены в отделение полиции", – написано на странице прихода Салхино-Цачхуру в Facebook.
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Протестующие монахи не пускали посланников нового митрополита в монастырь, утверждая, что от церкви их отлучили незаконно, так как "монашество – это обет" и митрополит принял незаконное решение. Очередной конфликт в Чкондидской епархии (Западная Грузия) начался с назначением в феврале 2021 года нового митрополита Стефане (Калаиджишвили), который в сентябре 2021 года отлучил от церкви несколько монахов, поддерживающих Петре (Цаава). Последний в октябре 2019 года был лишен сана первосвященника и звания митрополита в Чкондидской епархии.
Епископ Петре Цаава был лишен Священным Синодом своей должности, епархии, сана и привилегий за резкие заявления против Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. В то же время многие священнослужители в Чкондиди поддержали Цаава и до сих пор не принимают нового митрополита.
В конце октября Патриархия Грузии направила послание монахам в Чкондидскую епархию с требованием покинуть территорию до 4 ноября. Согласно приказу митрополита Стефане, им запрещено жить в монастырях Чкондидской епархии, а также в других зданиях и сооружениях, принадлежащих церкви, а также пользоваться и распоряжаться церковными землями и другой собственностью.
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