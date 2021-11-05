https://sputnik-georgia.ru/20211105/konflikt-v-chkondidskoy-eparkhii---otluchennye-ot-tserkvi-monakhi-ne-sdayutsya-261817303.html
Конфликт в Чкондидской епархии – отлученные от церкви монахи не сдаются
Конфликт в Чкондидской епархии – отлученные от церкви монахи не сдаются
Рано утром в Мартвили, в Чкондидской епархии, произошел новый инцидент – монахи, отлученные от церкви, пытались проникнуть на территорию монастыря. Позже их... 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T13:28+0400
2021-11-05T13:28+0400
2021-11-05T13:34+0400
религия
видео
мультимедиа
митрополит чкондидели петре цаава
конфликт
грузинская православная церковь
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Монахи были задержаны по обвинению в воспрепятствовании церковной деятельности и сопротивлении полиции. "Отец Даниил, отец Лука, отец Михаил, отец Петр, отец Василий задержаны и доставлены в отделение полиции", – написано на странице прихода Салхино-Цачхуру в Facebook.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Протестующие монахи не пускали посланников нового митрополита в монастырь, утверждая, что от церкви их отлучили незаконно, так как "монашество – это обет" и митрополит принял незаконное решение. Очередной конфликт в Чкондидской епархии (Западная Грузия) начался с назначением в феврале 2021 года нового митрополита Стефане (Калаиджишвили), который в сентябре 2021 года отлучил от церкви несколько монахов, поддерживающих Петре (Цаава). Последний в октябре 2019 года был лишен сана первосвященника и звания митрополита в Чкондидской епархии.Епископ Петре Цаава был лишен Священным Синодом своей должности, епархии, сана и привилегий за резкие заявления против Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. В то же время многие священнослужители в Чкондиди поддержали Цаава и до сих пор не принимают нового митрополита.В конце октября Патриархия Грузии направила послание монахам в Чкондидскую епархию с требованием покинуть территорию до 4 ноября. Согласно приказу митрополита Стефане, им запрещено жить в монастырях Чкондидской епархии, а также в других зданиях и сооружениях, принадлежащих церкви, а также пользоваться и распоряжаться церковными землями и другой собственностью.
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религия , видео, мультимедиа, митрополит чкондидели петре цаава, конфликт, грузинская православная церковь, видео
Конфликт в Чкондидской епархии – отлученные от церкви монахи не сдаются
13:28 05.11.2021 (обновлено: 13:34 05.11.2021)
Рано утром в Мартвили, в Чкондидской епархии, произошел новый инцидент – монахи, отлученные от церкви, пытались проникнуть на территорию монастыря. Позже их вывела полиция. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места инцидента
Монахи были задержаны по обвинению в воспрепятствовании церковной деятельности и сопротивлении полиции. "Отец Даниил, отец Лука, отец Михаил, отец Петр, отец Василий задержаны и доставлены в отделение полиции", – написано на странице прихода Салхино-Цачхуру в Facebook.
Протестующие монахи не пускали посланников нового митрополита в монастырь, утверждая, что от церкви их отлучили незаконно, так как "монашество – это обет" и митрополит принял незаконное решение. Очередной конфликт в Чкондидской епархии (Западная Грузия) начался с назначением в феврале 2021 года нового митрополита Стефане (Калаиджишвили), который в сентябре 2021 года отлучил от церкви несколько монахов, поддерживающих Петре (Цаава). Последний в октябре 2019 года был лишен сана первосвященника и звания митрополита в Чкондидской епархии.
Епископ Петре Цаава был лишен Священным Синодом своей должности, епархии, сана и привилегий за резкие заявления против Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. В то же время многие священнослужители в Чкондиди поддержали Цаава и до сих пор не принимают нового митрополита.
В конце октября Патриархия Грузии направила послание монахам в Чкондидскую епархию с требованием покинуть территорию до 4 ноября. Согласно приказу митрополита Стефане, им запрещено жить в монастырях Чкондидской епархии, а также в других зданиях и сооружениях, принадлежащих церкви, а также пользоваться и распоряжаться церковными землями и другой собственностью.