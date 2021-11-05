https://sputnik-georgia.ru/20211105/krizis-v-gruzii-end-trebuet-svobody-dlya-saakashvili-i-novykh-vyborov-261827955.html

Кризис в Грузии: ЕНД требует свободы для Саакашвили и новых выборов

Кризис в Грузии: ЕНД требует свободы для Саакашвили и новых выборов

Грузию охватила новая волна протестов. Митинги проходят во всех крупных городах. Оппозиция вновь недовольна результатами выборов, на этот раз - в местные... 05.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-05T17:20+0400

2021-11-05T17:20+0400

2021-11-05T17:25+0400

местные выборы в грузии 2021

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возвращение и арест саакашвили

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Политические оппоненты обвиняют власти в фальсификации итогов голосования. Накаленную ситуацию обостряет и голодовка Михаила Саакашвили. В тюрьме он отказывается от еды уже более месяца, считая себя политзаключенным. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Единое Нацдвижение" требует освобождения Саакашвили. Также в повестку дня вернулось требование о назначении досрочных парламентских выборов.Власти заявляют, что досрочных выборов не будет, а Саакашвили останется в тюрьме. Лидеры Нацдвижения и сам Саакашвили в ответ уже анонсировали "поствыборную революцию". Власти предупредили всех об отвественности перед законом за антиправительственные призывы и попытки свержения существующего строя.

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