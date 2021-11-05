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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
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Кризис в Грузии: ЕНД требует свободы для Саакашвили и новых выборов
Кризис в Грузии: ЕНД требует свободы для Саакашвили и новых выборов
Грузию охватила новая волна протестов. Митинги проходят во всех крупных городах. Оппозиция вновь недовольна результатами выборов, на этот раз - в местные... 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T17:20+0400
2021-11-05T17:25+0400
местные выборы в грузии 2021
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возвращение и арест саакашвили
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Политические оппоненты обвиняют власти в фальсификации итогов голосования. Накаленную ситуацию обостряет и голодовка Михаила Саакашвили. В тюрьме он отказывается от еды уже более месяца, считая себя политзаключенным. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Единое Нацдвижение" требует освобождения Саакашвили. Также в повестку дня вернулось требование о назначении досрочных парламентских выборов.Власти заявляют, что досрочных выборов не будет, а Саакашвили останется в тюрьме. Лидеры Нацдвижения и сам Саакашвили в ответ уже анонсировали "поствыборную революцию". Власти предупредили всех об отвественности перед законом за антиправительственные призывы и попытки свержения существующего строя.
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видео, мультимедиа, протест, выборы, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, видео

Кризис в Грузии: ЕНД требует свободы для Саакашвили и новых выборов

17:20 05.11.2021 (обновлено: 17:25 05.11.2021)
© video: Sputnik / Stringer, Vladimir Umikashvili, Alex Shlamov
Грузию охватила новая волна протестов. Митинги проходят во всех крупных городах. Оппозиция вновь недовольна результатами выборов, на этот раз - в местные органы власти. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия
Политические оппоненты обвиняют власти в фальсификации итогов голосования. Накаленную ситуацию обостряет и голодовка Михаила Саакашвили. В тюрьме он отказывается от еды уже более месяца, считая себя политзаключенным.
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"Единое Нацдвижение" требует освобождения Саакашвили. Также в повестку дня вернулось требование о назначении досрочных парламентских выборов.
Власти заявляют, что досрочных выборов не будет, а Саакашвили останется в тюрьме. Лидеры Нацдвижения и сам Саакашвили в ответ уже анонсировали "поствыборную революцию". Власти предупредили всех об отвественности перед законом за антиправительственные призывы и попытки свержения существующего строя.
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