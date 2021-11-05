Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211105/na-zapade-gruzii-ubili-politseyskogo--tv-261836017.html
На западе Грузии убили полицейского – ТВ
На западе Грузии убили полицейского – ТВ
По словам очевидцев, и убитый, и подозреваемый находились в нетрезвом состоянии и выстрелили 14 раз 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T23:24+0400
2021-11-05T23:56+0400
происшествия
новости
грузия
rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/10/259642016_363:0:3828:1949_1920x0_80_0_0_2a788a9582fe56fce2f51d5ef97a2644.jpg
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. В селе Чаладиди Сенакского района убит полицейский, подозревается его коллега.По данным телеканала Rustavi2, убийство произошло прямо в отделении полиции. Телеканал, со ссылкой на свои источники утверждает что и убитый, и подозреваемый находились в нетрезвом состоянии и выстрелили 14 раз.МВД Грузии не давало официальных комментариев для СМИ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/10/259642016_1018:0:3617:1949_1920x0_80_0_0_fa14aba940a997c376dc988f3178ffe6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, грузия, rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв

На западе Грузии убили полицейского – ТВ

23:24 05.11.2021 (обновлено: 23:56 05.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerСкорая помощь 112 едет по вызову
Скорая помощь 112 едет по вызову - Sputnik Грузия, 1920, 05.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
По словам очевидцев, и убитый, и подозреваемый находились в нетрезвом состоянии и выстрелили 14 раз
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. В селе Чаладиди Сенакского района убит полицейский, подозревается его коллега.
По данным телеканала Rustavi2, убийство произошло прямо в отделении полиции. Телеканал, со ссылкой на свои источники утверждает что и убитый, и подозреваемый находились в нетрезвом состоянии и выстрелили 14 раз.
МВД Грузии не давало официальных комментариев для СМИ.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераНа западе Грузии убили полицейского – ТВ
ВчераГрузия будет производить "зеленый" водород
ВчераБолельщики смогут посетить футбольный матч между Грузией и Швецией
ВчераВызовы и достижения внешней политики: в Грузии отметили День дипломата
ВчераИзменения в Конституцию готовятся в Армении
ВчераГрузинский дзюдоист стал победителем турнира в Баку
ВчераМеждународная спецоперация в Испании: задержаны восемь граждан Грузии
ВчераГотова ли тюремная больница принять Саакашвили: оценка Минздрава
ВчераАкция протеста оппозиции переносится в Рустави из Тбилиси
ВчераКомандно-штабные учения "Дидгори 2021" открылись в Грузии
ВчераАдминистрация тюрем: скорая помощь была не для Саакашвили
ВчераЦена на хлеб в Грузии не вырастет - заверяет Ассоциация хлебопеков
ВчераГрузинского "Соседа" покажут на кинофестивале в Нью-Йорке
ВчераABBA выпустила первый за 40 лет альбом: о чем пластинка?
ВчераСколькими дозами вакцины от гриппа располагает Грузия
Вчера"Очень слаб и непривычно неэнергичен" - адвокат рассказал о состоянии Саакашвили
ВчераКризис в Грузии: ЕНД требует свободы для Саакашвили и новых выборов
ВчераОппозиционные депутаты предложили полностью декриминализовать марихуану в Грузии
ВчераПаата Бурчуладзе готов сесть в тюрьму вместо Саакашвили
ВчераЭкологическая катастрофа: как исчезает Мертвое море - фото