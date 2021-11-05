https://sputnik-georgia.ru/20211105/na-zapade-gruzii-ubili-politseyskogo--tv-261836017.html

На западе Грузии убили полицейского – ТВ

На западе Грузии убили полицейского – ТВ

По словам очевидцев, и убитый, и подозреваемый находились в нетрезвом состоянии и выстрелили 14 раз 05.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-05T23:24+0400

2021-11-05T23:24+0400

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rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. В селе Чаладиди Сенакского района убит полицейский, подозревается его коллега.По данным телеканала Rustavi2, убийство произошло прямо в отделении полиции. Телеканал, со ссылкой на свои источники утверждает что и убитый, и подозреваемый находились в нетрезвом состоянии и выстрелили 14 раз.МВД Грузии не давало официальных комментариев для СМИ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв