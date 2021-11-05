Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211105/oppozitsionnye-deputaty-predlozhili-polnostyu-dekriminalizovat-marikhuanu-v-gruzii-261825863.html
Оппозиционные депутаты предложили полностью декриминализовать марихуану в Грузии
Оппозиционные депутаты предложили полностью декриминализовать марихуану в Грузии
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Партия "Новый политический центр – Гирчи" собирается вынести на рассмотрение парламента законопроект о полной декриминализации... 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T17:08+0400
2021-11-05T17:08+0400
новости
грузия
парламент грузии
марихуана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24094/73/240947374_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_2d167ad40c666a2b1dcd53cd23c807aa.jpg
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Партия "Новый политический центр – Гирчи" собирается вынести на рассмотрение парламента законопроект о полной декриминализации марихуаны в Грузии, сказал депутат от партии Яго Хвичия журналистам.Курение марихуаны в Грузии уже легализовано, а ее хранение и продажа являются нарушением закона. Преступлением также считается культивация конопли.Партия "Гирчи" назвала свои условия входа в парламент Грузии&gt;&gt;"Согласно законопроекту, это (культивация, хранение и продажа конопли и марихуаны - ред.) станет административным нарушением, но люди не будут сидеть в тюрьме из-за конопли", - сказал Хвичия.По словам Хвичия, на сегодняшний день из-за конопли в Грузии 311 человек отбывают условные сроки наказания, а 84 человека находятся в тюрьме.Рассмотрение законопроекта о марихуане было одним из требований партии "Новый политический центр – Гирчи" этой весной, когда ее представители обсуждали вопрос о том, воспользоваться депутатскими мандатами или официально покинуть парламент. Оппозиционная партия даже подписала соглашение с властью о выполнении своих требований.Марихуана в ГрузииВ Грузии безнаказанно курить марихуану можно только дома, и то если там нет несовершеннолетних.Употребление "травки" запрещено в местах массового скопления людей, в присутствии детей, в общественном транспорте, школах, образовательных учреждениях и на прилегающих к ним территориям. Нарушение закона карается штрафом в размере от 800 до 2 тысяч лари (около 300-750 долларов).МВД Грузии продолжит борьбу с популяризацией марихуаны&gt;&gt;Курить марихуану в Грузии запрещено тем, кто не достиг 21-летнего возраста. Данное преступление также карается в административном порядке - штрафом от 500 до 1,5 тысячи лари (около 190-560 долларов).За курение марихуаны на работе предусмотрен штраф от 1 тысячи до 1,5 тысячи лари (около 375-500 долларов).
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24094/73/240947374_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_16191f410792000d4b21f16958083cfa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, парламент грузии, марихуана

Оппозиционные депутаты предложили полностью декриминализовать марихуану в Грузии

17:08 05.11.2021
CC0 / Pixabay / Марихуана
Марихуана - Sputnik Грузия, 1920, 05.11.2021
CC0 / Pixabay /
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Партия "Новый политический центр – Гирчи" собирается вынести на рассмотрение парламента законопроект о полной декриминализации марихуаны в Грузии, сказал депутат от партии Яго Хвичия журналистам.
Курение марихуаны в Грузии уже легализовано, а ее хранение и продажа являются нарушением закона. Преступлением также считается культивация конопли.
Партия "Гирчи" назвала свои условия входа в парламент Грузии>>
"Согласно законопроекту, это (культивация, хранение и продажа конопли и марихуаны - ред.) станет административным нарушением, но люди не будут сидеть в тюрьме из-за конопли", - сказал Хвичия.
По словам Хвичия, на сегодняшний день из-за конопли в Грузии 311 человек отбывают условные сроки наказания, а 84 человека находятся в тюрьме.
Рассмотрение законопроекта о марихуане было одним из требований партии "Новый политический центр – Гирчи" этой весной, когда ее представители обсуждали вопрос о том, воспользоваться депутатскими мандатами или официально покинуть парламент. Оппозиционная партия даже подписала соглашение с властью о выполнении своих требований.

Марихуана в Грузии

В Грузии безнаказанно курить марихуану можно только дома, и то если там нет несовершеннолетних.
Употребление "травки" запрещено в местах массового скопления людей, в присутствии детей, в общественном транспорте, школах, образовательных учреждениях и на прилегающих к ним территориям. Нарушение закона карается штрафом в размере от 800 до 2 тысяч лари (около 300-750 долларов).
МВД Грузии продолжит борьбу с популяризацией марихуаны>>
Курить марихуану в Грузии запрещено тем, кто не достиг 21-летнего возраста. Данное преступление также карается в административном порядке - штрафом от 500 до 1,5 тысячи лари (около 190-560 долларов).
За курение марихуаны на работе предусмотрен штраф от 1 тысячи до 1,5 тысячи лари (около 375-500 долларов).
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:24"Очень слаб и непривычно неэнергичен" - адвокат рассказал о состоянии Саакашвили
17:20Кризис в Грузии: ЕНД требует свободы для Саакашвили и новых выборов
17:08Оппозиционные депутаты предложили полностью декриминализовать марихуану в Грузии
16:52Паата Бурчуладзе готов сесть в тюрьму вместо Саакашвили
16:37Экологическая катастрофа: как исчезает Мертвое море - фото
16:37ЦИК Грузии пересчитал голоса еще на 15 участках
16:22Регистрация иностранных абитуриентов на обучение в России продолжается
16:06Фестиваль хоровой музыки проходит в Тбилиси
15:47Полиция опрашивает участников конфликта в Чкондидской епархии
15:15Конкурс на съемки фильма о царе Давиде Строителе: в Грузии отобраны три проекта
15:01Состоянием голодающего депутата поинтересовался спикер парламента Грузии
14:19В Грузии жертвами коронавируса стали 117 медработников – статистика
14:04Вакцинированные от коронавируса чаще всего болеют бессимптомно – врач
13:48Армянский политолог рассказал о целях визита заместителя госсекретаря США на Южный Кавказ
13:31В Испании обезврежена преступная группировка братьев-грузин, сообщают СМИ
13:28Конфликт в Чкондидской епархии – отлученные от церкви монахи не сдаются
13:24Пора ли в Грузии вводить обязательную вакцинацию от COVID-19?
13:16Какой вакцине от коронавируса в Грузии отдают предпочтение – статистика
13:01Иностранец обвиняется в махинациях с земельными участками в Тбилиси
12:46Десять очков Шенгелия не помогли ЦСКА обыграть "Фенербахче" в Евролиге