https://sputnik-georgia.ru/20211105/oppozitsionnye-deputaty-predlozhili-polnostyu-dekriminalizovat-marikhuanu-v-gruzii-261825863.html
Оппозиционные депутаты предложили полностью декриминализовать марихуану в Грузии
Оппозиционные депутаты предложили полностью декриминализовать марихуану в Грузии
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Партия "Новый политический центр – Гирчи" собирается вынести на рассмотрение парламента законопроект о полной декриминализации... 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T17:08+0400
2021-11-05T17:08+0400
2021-11-05T17:08+0400
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парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Партия "Новый политический центр – Гирчи" собирается вынести на рассмотрение парламента законопроект о полной декриминализации марихуаны в Грузии, сказал депутат от партии Яго Хвичия журналистам.Курение марихуаны в Грузии уже легализовано, а ее хранение и продажа являются нарушением закона. Преступлением также считается культивация конопли.Партия "Гирчи" назвала свои условия входа в парламент Грузии>>"Согласно законопроекту, это (культивация, хранение и продажа конопли и марихуаны - ред.) станет административным нарушением, но люди не будут сидеть в тюрьме из-за конопли", - сказал Хвичия.По словам Хвичия, на сегодняшний день из-за конопли в Грузии 311 человек отбывают условные сроки наказания, а 84 человека находятся в тюрьме.Рассмотрение законопроекта о марихуане было одним из требований партии "Новый политический центр – Гирчи" этой весной, когда ее представители обсуждали вопрос о том, воспользоваться депутатскими мандатами или официально покинуть парламент. Оппозиционная партия даже подписала соглашение с властью о выполнении своих требований.Марихуана в ГрузииВ Грузии безнаказанно курить марихуану можно только дома, и то если там нет несовершеннолетних.Употребление "травки" запрещено в местах массового скопления людей, в присутствии детей, в общественном транспорте, школах, образовательных учреждениях и на прилегающих к ним территориям. Нарушение закона карается штрафом в размере от 800 до 2 тысяч лари (около 300-750 долларов).МВД Грузии продолжит борьбу с популяризацией марихуаны>>Курить марихуану в Грузии запрещено тем, кто не достиг 21-летнего возраста. Данное преступление также карается в административном порядке - штрафом от 500 до 1,5 тысячи лари (около 190-560 долларов).За курение марихуаны на работе предусмотрен штраф от 1 тысячи до 1,5 тысячи лари (около 375-500 долларов).
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, парламент грузии, марихуана
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Партия "Новый политический центр – Гирчи" собирается вынести на рассмотрение парламента законопроект о полной декриминализации марихуаны в Грузии, сказал депутат от партии Яго Хвичия журналистам.
Курение марихуаны в Грузии уже легализовано, а ее хранение и продажа являются нарушением закона. Преступлением также считается культивация конопли.
"Согласно законопроекту, это (культивация, хранение и продажа конопли и марихуаны - ред.) станет административным нарушением, но люди не будут сидеть в тюрьме из-за конопли", - сказал Хвичия.
По словам Хвичия, на сегодняшний день из-за конопли в Грузии 311 человек отбывают условные сроки наказания, а 84 человека находятся в тюрьме.
Рассмотрение законопроекта о марихуане было одним из требований партии "Новый политический центр – Гирчи" этой весной, когда ее представители обсуждали вопрос о том, воспользоваться депутатскими мандатами или официально покинуть парламент. Оппозиционная партия даже подписала соглашение с властью о выполнении своих требований.
Марихуана в Грузии
В Грузии безнаказанно курить марихуану можно только дома, и то если там нет несовершеннолетних.
Употребление "травки" запрещено в местах массового скопления людей, в присутствии детей, в общественном транспорте, школах, образовательных учреждениях и на прилегающих к ним территориям. Нарушение закона карается штрафом в размере от 800 до 2 тысяч лари (около 300-750 долларов).
Курить марихуану в Грузии запрещено тем, кто не достиг 21-летнего возраста. Данное преступление также карается в административном порядке - штрафом от 500 до 1,5 тысячи лари (около 190-560 долларов).
За курение марихуаны на работе предусмотрен штраф от 1 тысячи до 1,5 тысячи лари (около 375-500 долларов).