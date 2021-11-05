https://sputnik-georgia.ru/20211105/oppozitsionnye-deputaty-predlozhili-polnostyu-dekriminalizovat-marikhuanu-v-gruzii-261825863.html

Оппозиционные депутаты предложили полностью декриминализовать марихуану в Грузии

Оппозиционные депутаты предложили полностью декриминализовать марихуану в Грузии

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Партия "Новый политический центр – Гирчи" собирается вынести на рассмотрение парламента законопроект о полной декриминализации... 05.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-05T17:08+0400

2021-11-05T17:08+0400

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Партия "Новый политический центр – Гирчи" собирается вынести на рассмотрение парламента законопроект о полной декриминализации марихуаны в Грузии, сказал депутат от партии Яго Хвичия журналистам.Курение марихуаны в Грузии уже легализовано, а ее хранение и продажа являются нарушением закона. Преступлением также считается культивация конопли.Партия "Гирчи" назвала свои условия входа в парламент Грузии>>"Согласно законопроекту, это (культивация, хранение и продажа конопли и марихуаны - ред.) станет административным нарушением, но люди не будут сидеть в тюрьме из-за конопли", - сказал Хвичия.По словам Хвичия, на сегодняшний день из-за конопли в Грузии 311 человек отбывают условные сроки наказания, а 84 человека находятся в тюрьме.Рассмотрение законопроекта о марихуане было одним из требований партии "Новый политический центр – Гирчи" этой весной, когда ее представители обсуждали вопрос о том, воспользоваться депутатскими мандатами или официально покинуть парламент. Оппозиционная партия даже подписала соглашение с властью о выполнении своих требований.Марихуана в ГрузииВ Грузии безнаказанно курить марихуану можно только дома, и то если там нет несовершеннолетних.Употребление "травки" запрещено в местах массового скопления людей, в присутствии детей, в общественном транспорте, школах, образовательных учреждениях и на прилегающих к ним территориям. Нарушение закона карается штрафом в размере от 800 до 2 тысяч лари (около 300-750 долларов).МВД Грузии продолжит борьбу с популяризацией марихуаны>>Курить марихуану в Грузии запрещено тем, кто не достиг 21-летнего возраста. Данное преступление также карается в административном порядке - штрафом от 500 до 1,5 тысячи лари (около 190-560 долларов).За курение марихуаны на работе предусмотрен штраф от 1 тысячи до 1,5 тысячи лари (около 375-500 долларов).

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