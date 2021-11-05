https://sputnik-georgia.ru/20211105/registratsiya-inostrannykh-abiturientov-na-obuchenie-v-rossii-prodolzhaetsya-261822443.html

Регистрация иностранных абитуриентов на обучение в России продолжается

Регистрация иностранных абитуриентов на обучение в России продолжается

Подать заявку для участия в конкурсном отборе можно до 25 ноября 2021 года 05.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-05T16:22+0400

2021-11-05T16:22+0400

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россия

новости

грузия

образование

секция интересов россии при посольстве швейцарии

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, которые желают обучаться в России за счет федерального бюджета, продолжается, сообщает Секция интересов Российской Федерации в Грузии.Подать заявку для участия в конкурсном отборе можно до 25 ноября 2021 года (до 23:59 по московскому времени 24 ноября 2021 года).Информация о графике отборочных испытаний в формате собеседований будет доведена до зарегистрированных в системе кандидатов в середине ноября.Объем квотных мест в 2022/2023 учебном году составляет 23 тысячи мест. Приоритетом для Россотрудничества остаются страны-члены СНГ.Ежегодно Секция интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии проводит конкурсный отбор среди граждан Грузии для поступления в российские вузы. Программа обучения студентов из разных стран в России функционирует уже 16 лет. Все эти годы только из Грузии на учебу в Россию ежегодно отправляются около 120 студентов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, грузия, образование, секция интересов россии при посольстве швейцарии