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https://sputnik-georgia.ru/20211105/skhvatka-stai-volkov-i-medvedya-grizli-iz-za-tushi-losya-popala-na-video-261812830.html
Схватка стаи волков и медведя гризли из-за туши лося попала на видео
Схватка стаи волков и медведя гризли из-за туши лося попала на видео
Более десяти волков окружили одного медведя и не оставили ему выбора, кроме как дать бой и пробовать отбиться 05.11.2021, Sputnik Грузия
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Этот интересный случай произошел в Йеллоустонском национальном парке в США. На кадрах видно, как гризли стоит над тушей лося, а его окружает стая волков. Неизвестно, чья именно это была добыча, но факт в том, что каждый хочет ее себе. Все попытки медведя убежать с ней в зубах пресекаются волками и заканчиваются легкой дракой – животные кусают друг друга и бьют лапами.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , видео с животными, вирусные видео

Схватка стаи волков и медведя гризли из-за туши лося попала на видео

11:48 05.11.2021 (обновлено: 12:14 05.11.2021)
CC0 / Pixabay / Медведь гризли
Медведь гризли - Sputnik Грузия, 1920, 05.11.2021
CC0 / Pixabay /
Более десяти волков окружили одного медведя и не оставили ему выбора, кроме как дать бой и пробовать отбиться
Этот интересный случай произошел в Йеллоустонском национальном парке в США. На кадрах видно, как гризли стоит над тушей лося, а его окружает стая волков. Неизвестно, чья именно это была добыча, но факт в том, что каждый хочет ее себе. Все попытки медведя убежать с ней в зубах пресекаются волками и заканчиваются легкой дракой – животные кусают друг друга и бьют лапами.
Смотрите на видео также:
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