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Схватка стаи волков и медведя гризли из-за туши лося попала на видео
Схватка стаи волков и медведя гризли из-за туши лося попала на видео
Более десяти волков окружили одного медведя и не оставили ему выбора, кроме как дать бой и пробовать отбиться 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T11:48+0400
2021-11-05T11:48+0400
2021-11-05T12:14+0400
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Этот интересный случай произошел в Йеллоустонском национальном парке в США. На кадрах видно, как гризли стоит над тушей лося, а его окружает стая волков. Неизвестно, чья именно это была добыча, но факт в том, что каждый хочет ее себе. Все попытки медведя убежать с ней в зубах пресекаются волками и заканчиваются легкой дракой – животные кусают друг друга и бьют лапами.Смотрите на видео также:
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Схватка стаи волков и медведя гризли из-за туши лося попала на видео
11:48 05.11.2021 (обновлено: 12:14 05.11.2021)
Более десяти волков окружили одного медведя и не оставили ему выбора, кроме как дать бой и пробовать отбиться
Этот интересный случай произошел в Йеллоустонском национальном парке в США. На кадрах видно, как гризли стоит над тушей лося, а его окружает стая волков. Неизвестно, чья именно это была добыча, но факт в том, что каждый хочет ее себе. Все попытки медведя убежать с ней в зубах пресекаются волками и заканчиваются легкой дракой – животные кусают друг друга и бьют лапами.
Медведь гризли присвоил добычу волков и вынужден был дать бой всей стае
Медведь решил поохотиться за детенышем лосихи и сильно об этом пожалел