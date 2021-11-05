https://sputnik-georgia.ru/20211105/tsena-na-khleb-v-gruzii-ne-vyrastet---zaveryaet-assotsiatsiya-khlebopekov-261827679.html
Цена на хлеб в Грузии не вырастет - заверяет Ассоциация хлебопеков
Цена на хлеб в Грузии не вырастет - заверяет Ассоциация хлебопеков
Конкретный механизм сдерживания цен пока не разработан, но обсуждаются разные способы решения проблем, заявил глава Ассоциации 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T18:26+0400
2021-11-05T18:26+0400
2021-11-05T18:28+0400
экономика
новости
грузия
хлеб
цены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24815/69/248156961_0:112:3001:1800_1920x0_80_0_0_2f3612f1c931e53fc4df01be843d80af.jpg
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik.В ближайшее время цена на хлеб в Грузии не вырастет, заявил председатель Ассоциации хлебопеков Малхаз Долидзе.Компания "Сокар Джорджия газ" заявила о повышении тарифа для коммерческих пользователей в регионах страны с 1 декабря 2021 года - стоимость одного кубометра природного газа составит 1,15 лари с учетом НДС вместо действующего 1,1 лари за один кубометр.По его словам, конкретный механизм сдерживания цен пока не разработан, но обсуждаются разные способы решения проблем. Среди них упразднение НДС или тарифные льготы.Почему дорожает хлебЗа последнее время себестоимость хлеба увеличилась на 15-17 тетри, повысились расходы на упаковочные материалы, которые стали обязательными в условиях пандемии коронавируса. Упаковки для хлеба заводы приобретают в соседней Турции, поскольку в Грузии они не производятся.Кроме того, на стоимость хлеба большое влияние оказало и завершение с 1 июля программы государственного субсидирования пшеничной муки, что удерживало рост цен на хлеб с декабря прошлого года.Как заявил Sputnik Грузия исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Леван Силагава, зерно на мировых рынках начало дорожать с лета. За четыре месяца цена тонны пшеницы увеличилась с 240 до 320 долларов.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% импорта этого зерна. Его стоимость была самой выгодной для Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210716/Predsedatel-soyuza-khlebopekov-nazval-prichiny-rosta-tseny-na-khlebe-v-Gruzii-252343039.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24815/69/248156961_155:0:2822:2000_1920x0_80_0_0_3e0e794e7756b578fead87e7a3919cdc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, хлеб, цены
Цена на хлеб в Грузии не вырастет - заверяет Ассоциация хлебопеков
18:26 05.11.2021 (обновлено: 18:28 05.11.2021)
Конкретный механизм сдерживания цен пока не разработан, но обсуждаются разные способы решения проблем, заявил глава Ассоциации
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik.В ближайшее время цена на хлеб в Грузии не вырастет, заявил председатель Ассоциации хлебопеков Малхаз Долидзе.
Компания "Сокар Джорджия газ" заявила о повышении тарифа для коммерческих пользователей в регионах страны с 1 декабря 2021 года - стоимость одного кубометра природного газа составит 1,15 лари с учетом НДС вместо действующего 1,1 лари за один кубометр.
"У нас есть активная коммуникация с правительственными структурами, в том числе с министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства. Мы обсуждаем, как можно избежать повышения цены на хлеб массового потребления", - сказал Долидзе в эфире Первого канала.
По его словам, конкретный механизм сдерживания цен пока не разработан, но обсуждаются разные способы решения проблем. Среди них упразднение НДС или тарифные льготы.
Почему дорожает хлеб
За последнее время себестоимость хлеба увеличилась на 15-17 тетри, повысились расходы на упаковочные материалы, которые стали обязательными в условиях пандемии коронавируса. Упаковки для хлеба заводы приобретают в соседней Турции, поскольку в Грузии они не производятся.
Кроме того, на стоимость хлеба большое влияние оказало и завершение с 1 июля программы государственного субсидирования пшеничной муки, что удерживало рост цен на хлеб с декабря прошлого года.
Как заявил Sputnik Грузия исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Леван Силагава, зерно на мировых рынках начало дорожать с лета. За четыре месяца цена тонны пшеницы увеличилась с 240 до 320 долларов.
В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% импорта этого зерна. Его стоимость была самой выгодной для Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.