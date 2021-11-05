https://sputnik-georgia.ru/20211105/tsena-na-khleb-v-gruzii-ne-vyrastet---zaveryaet-assotsiatsiya-khlebopekov-261827679.html

Цена на хлеб в Грузии не вырастет - заверяет Ассоциация хлебопеков

Цена на хлеб в Грузии не вырастет - заверяет Ассоциация хлебопеков

Конкретный механизм сдерживания цен пока не разработан, но обсуждаются разные способы решения проблем, заявил глава Ассоциации 05.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-05T18:26+0400

2021-11-05T18:26+0400

2021-11-05T18:28+0400

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik.В ближайшее время цена на хлеб в Грузии не вырастет, заявил председатель Ассоциации хлебопеков Малхаз Долидзе.Компания "Сокар Джорджия газ" заявила о повышении тарифа для коммерческих пользователей в регионах страны с 1 декабря 2021 года - стоимость одного кубометра природного газа составит 1,15 лари с учетом НДС вместо действующего 1,1 лари за один кубометр.По его словам, конкретный механизм сдерживания цен пока не разработан, но обсуждаются разные способы решения проблем. Среди них упразднение НДС или тарифные льготы.Почему дорожает хлебЗа последнее время себестоимость хлеба увеличилась на 15-17 тетри, повысились расходы на упаковочные материалы, которые стали обязательными в условиях пандемии коронавируса. Упаковки для хлеба заводы приобретают в соседней Турции, поскольку в Грузии они не производятся.Кроме того, на стоимость хлеба большое влияние оказало и завершение с 1 июля программы государственного субсидирования пшеничной муки, что удерживало рост цен на хлеб с декабря прошлого года.Как заявил Sputnik Грузия исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Леван Силагава, зерно на мировых рынках начало дорожать с лета. За четыре месяца цена тонны пшеницы увеличилась с 240 до 320 долларов.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% импорта этого зерна. Его стоимость была самой выгодной для Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210716/Predsedatel-soyuza-khlebopekov-nazval-prichiny-rosta-tseny-na-khlebe-v-Gruzii-252343039.html

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