Уикенд по-тбилисски: куда пойти 5-7 ноября в столице Грузии?
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЛампа в кафе на столике
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Несмотря на очередную вспышку пандемии коронавируса, Тбилиси щедр на интересные мероприятия в этот уикенд
Развейтесь, развлекитесь, разумеется, не забывая о правилах защиты – держите при себе дезинфицирующие средства, маски, соблюдайте социальную дистанцию. Осторожность еще никому не помешала, как и хорошее времяпрепровождение.
Увидеть Пиросмани vs. Парджиани
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and YouthОтремонтированная Национальная галерея им. Д. Шеварднадзе
Отремонтированная Национальная галерея им. Д. Шеварднадзе
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and Youth
Когда: до 1 февраля 2022
Где: National Gallery (пр. Ш. Руставели, 11)
Предлагаем посетить совместную выставку двух великих грузинских мастеров – Нико Пиросмани и Ираклия Парджиани. С Пиросмани вас знакомить не нужно, нужно просто пойти и увидеть его удивительные картины. А вот Парджиани – талантливый сын сванских гор, художник, в творчестве которого органично переплелись Грузия, религия и красота.
Послушать симфоническую музыку
© photo: Djansug Kakhidze Tbilisi center for Music and Culture / FBМузыкальный центр имени Джансуга Кахидзе
Музыкальный центр имени Джансуга Кахидзе
Когда: 6 ноября, 19:30
Где: Центр им. Д. Кахидзе (пр. Д. Агмашенебели, 125а)
Подробнее: https://www.facebook.com/TCMC1989
Концерт симфонической музыки состоится в cтоличном Музыкально-культурном центре им. Д. Кахидзе, на котором прозвучат произведения композиторов Людвига ван Бетховена и Эдуарда Элгара. Тбилисский симфонический оркестр под управлением маэстро Реваза Джавахишвили исполнит симфонические вариации Эдуарда Элгара "Энигма". Также на концерте будет исполнен четвертый концерт Бетховена для фортепиано с оркестром.
Посмотреть на современное искусство
© photo: Sputnik / Giorgi VardzeliТбилисские купола - главный офис TBC bank
Тбилисские купола - главный офис TBC bank
© photo: Sputnik / Giorgi Vardzeli
Когда: до 28 декабря
Где: TBC Consept (ул. К. Марджанишвили, 7)
В TBC Concept проходит выставка под названием "Цифровые жители", объединяющая международную группу современных художников. Экспозиция исследует влияние цифровых технологий и Интернета на создание, распространение и восприятие произведения. Вам должно понравиться!
Посмотреть на Top Girls
Парень с девушкой на смотровой площадке в парке Мтацминда
Когда: 6 ноября
Где: "Динамо Арена" (пр-т Церетели, 2)
Не пропустите! В Тбилиси впервые покажут спектакль Top Girls по одноименной пьесе британского драматурга Кэрил Черчилль. В центре пьесы – лица успешных женщин 80-х. Мэрилин приглашает на ужин женщин из истории или литературы: викторианскую путешественницу Изабеллу Берд, папу Иоанну и сумасшедшую Грету с картины в фартуке и доспехах. Гости пьют бренди, с жадностью рассказывают свои истории и показывают нам, какую потенциальную плату исторически должны платить женщины, чтобы добиться успеха.
Полюбоваться на цветы
© photo: Sputnik / Levan AvlabreliБотанический сад в столице Грузии
Ботанический сад в столице Грузии
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
Когда: 6,7 ноября, 12:00-18:00
Где: Тбилисский ботанический сад
Чтобы полюбоваться на прекрасное и забыть обо всем вокруг, предлагаем посетить ярмарку хризантем. В связи с эпидемиологической ситуацией, формат традиционного фестиваля цветов в ботаническом саду изменился, поэтому желающие смогут посетить лишь ярмарку хризантем главного столичного сада. На выставке гости смогут познакомиться с разными сортами хризантем. Помимо этого, организаторы предложат посетителям горячий шоколад, каштаны и глинтвейн под приятную музыку.
Пойти на персональную выставку
Когда: до 21 ноября
Где: The why not gallery (пр-т Агмашенебели, 125)
The why not Gallery рада представить первую персональную выставку художника Шалвы Никвашвили в Грузии. Называется она "Аи иа квавилиа", что в переводе с грузинского означает "вот цветок фиалки". Это первое предложение, которому учат детей в грузинских школах, отсюда и объяснение тому, что автор посвятил выставку своим детским воспоминаниям. Выставка настолько личная, что начинается с оригинала свидетельства о рождении художника.
Пойти на читку
Девушка читает книгу в библиотеке
Когда: 5 ноября, 19:30
Где: Utskho (ул. В. Орбелиани 20/4)
В пятницу для вас прочитают комедию Ольги Мано "Фанта-Моргана". Однако для того, чтобы попасть на мероприятие, необходимо заранее записаться. Ну а во время читки сможете употребить вкусную еду и напитки фирменные – алкогольные и безалкогольные лонгдринки. Хотите весело провести вечер пятницы – бегите в Избу-Читальню!
Выпустить пар
Когда: 6 ноября, 15:00
Где: Drum school (пр. Д. Агмашенебели, 106)
Это то, что поможет вам в снятии стресса и получении положительных эмоций. Драм-терапия – групповое музыкальное интерактивное занятие с использованием различных ударных инструментов для всех, даже для тех, кто никогда ранее не занимался музыкой. Приятный бонус в том, что мероприятие будет проходить на свежем воздухе.
Насладиться оперой
Здание тбилисского театра оперы и балета имени Захария Палиашвили
Когда: 7 ноября, 19:00
Где: Театр оперы и балета (пр. Ш. Руставели, 25)
Подробнее: www.opera.ge
А может пора культурно обогатиться и пойти на премьеру оперу Джузеппе Верди "Сила судьбы"?! Что интересно, это единственная опера Верди, написанная специально для российского театра. Режиссером постановки является сценограф, художник по костюмам Стефано Пода.
Что в театре?
5 ноября в Свободном театре – "Трое в галстуке и ангел"
5 ноября в Театральном движении "Хараки" – "Три сестры"
Тбилисский театр юного зрителя им. Нодара Думбадзе
5, 6 ноября в Театре Ахметели – "Волшебный круг"
5 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Одиночество"
5 ноября в Театре Туманишвили – "Кровавая свадьба"
6 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"
6 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Слоненок fant"
© Facebook / Nina Shaduri ZardalishviliАфиша спектакля "Аллея любви" по Бунину. Театр Грибоедова
Афиша спектакля "Аллея любви" по Бунину. Театр Грибоедова
© Facebook / Nina Shaduri Zardalishvili
6 ноября в Грибоедовском театре – "Аллеи любви"
6 ноября в Свободном театре – "Сказка, она меня пьянит и манит"
6, 7 ноября в Театре на Атонели – "Пеликан"
6 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Бред двоих"
6 ноября в Театре Туманишвили – "Кугельмасс!"
7 ноября в Грибоедовском театре – "Приключения Карлсона"
© photo: Tumanishvili Film Actors Theatre / FBСпектакль "Гамлет / машина" Театра киноактера Туманишвили
Спектакль "Гамлет / машина" Театра киноактера Туманишвили
7 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"
7 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная шапочка"
7 ноября в Свободном Театре – "Боже, храни нас и людей"
7 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "На виселице"
7 ноября в Театре Туманишвили – "Гамлет/Машина".
Что посмотреть в кино?
"Последняя дуэль" (историческая драма)
"Вечные" (остросюжетный, драма, приключения)
"Прошлой ночью в Сохо" (детектив, ужасы, триллер)
"Наивный" (драма, эротический)
"Хэллоуин убивает" (ужасы, триллер)
"Дюна" (драма, приключения, фантастика)
"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер)
"Форсаж 9" (боевик, триллер)
"Шан-Чи и легенда десяти колец" (фантастика, фэнтези, боевик, приключения)
"Отряд самоубийц: Миссия навылет" (боевик, фантастика, комедия, фэнтези)
"После. Глава 3" (драма)
"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения).
Мультфильмы:
"Неисправимый Рон" (фантастика, комедия)
"Семейка Аддамс: Горящий тур" (комедия, приключения)
"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)
"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).
ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!