Уикенд по-тбилисски: куда пойти 5-7 ноября в столице Грузии?

Несмотря на очередную вспышку пандемии коронавируса, Тбилиси щедр на интересные мероприятия в этот уикенд 05.11.2021, Sputnik Грузия

Развейтесь, развлекитесь, разумеется, не забывая о правилах защиты – держите при себе дезинфицирующие средства, маски, соблюдайте социальную дистанцию. Осторожность еще никому не помешала, как и хорошее времяпрепровождение.Увидеть Пиросмани vs. ПарджианиКогда: до 1 февраля 2022Где: National Gallery (пр. Ш. Руставели, 11)Подробнее: https://www.facebook.com/events/282792513714007?ref=newsfeedПредлагаем посетить совместную выставку двух великих грузинских мастеров – Нико Пиросмани и Ираклия Парджиани. С Пиросмани вас знакомить не нужно, нужно просто пойти и увидеть его удивительные картины. А вот Парджиани – талантливый сын сванских гор, художник, в творчестве которого органично переплелись Грузия, религия и красота.Послушать симфоническую музыкуКогда: 6 ноября, 19:30Где: Центр им. Д. Кахидзе (пр. Д. Агмашенебели, 125а)Подробнее: https://www.facebook.com/TCMC1989Концерт симфонической музыки состоится в cтоличном Музыкально-культурном центре им. Д. Кахидзе, на котором прозвучат произведения композиторов Людвига ван Бетховена и Эдуарда Элгара. Тбилисский симфонический оркестр под управлением маэстро Реваза Джавахишвили исполнит симфонические вариации Эдуарда Элгара "Энигма". Также на концерте будет исполнен четвертый концерт Бетховена для фортепиано с оркестром.Посмотреть на современное искусствоКогда: до 28 декабряГде: TBC Consept (ул. К. Марджанишвили, 7)Подробнее: https://www.facebook.com/events/571779600542520/?active_tab=discussionВ TBC Concept проходит выставка под названием "Цифровые жители", объединяющая международную группу современных художников. Экспозиция исследует влияние цифровых технологий и Интернета на создание, распространение и восприятие произведения. Вам должно понравиться!Посмотреть на Top GirlsКогда: 6 ноябряГде: "Динамо Арена" (пр-т Церетели, 2)Подробнее: https://www.facebook.com/events/2823665434591872/?active_tab=discussionНе пропустите! В Тбилиси впервые покажут спектакль Top Girls по одноименной пьесе британского драматурга Кэрил Черчилль. В центре пьесы – лица успешных женщин 80-х. Мэрилин приглашает на ужин женщин из истории или литературы: викторианскую путешественницу Изабеллу Берд, папу Иоанну и сумасшедшую Грету с картины в фартуке и доспехах. Гости пьют бренди, с жадностью рассказывают свои истории и показывают нам, какую потенциальную плату исторически должны платить женщины, чтобы добиться успеха.Полюбоваться на цветыКогда: 6,7 ноября, 12:00-18:00Где: Тбилисский ботанический садПодробнее: https://www.facebook.com/events/583652692952374?ref=newsfeedЧтобы полюбоваться на прекрасное и забыть обо всем вокруг, предлагаем посетить ярмарку хризантем. В связи с эпидемиологической ситуацией, формат традиционного фестиваля цветов в ботаническом саду изменился, поэтому желающие смогут посетить лишь ярмарку хризантем главного столичного сада. На выставке гости смогут познакомиться с разными сортами хризантем. Помимо этого, организаторы предложат посетителям горячий шоколад, каштаны и глинтвейн под приятную музыку.Пойти на персональную выставкуКогда: до 21 ноябряГде: The why not gallery (пр-т Агмашенебели, 125)Подробнее: https://www.facebook.com/events/898324617484946?ref=newsfeedThe why not Gallery рада представить первую персональную выставку художника Шалвы Никвашвили в Грузии. Называется она "Аи иа квавилиа", что в переводе с грузинского означает "вот цветок фиалки". Это первое предложение, которому учат детей в грузинских школах, отсюда и объяснение тому, что автор посвятил выставку своим детским воспоминаниям. Выставка настолько личная, что начинается с оригинала свидетельства о рождении художника.Пойти на читкуКогда: 5 ноября, 19:30Где: Utskho (ул. В. Орбелиани 20/4)Подробнее: https://www.facebook.com/utskhobar/photos/a.387504448340622/1265817573842634/?type=3В пятницу для вас прочитают комедию Ольги Мано "Фанта-Моргана". Однако для того, чтобы попасть на мероприятие, необходимо заранее записаться. Ну а во время читки сможете употребить вкусную еду и напитки фирменные – алкогольные и безалкогольные лонгдринки. Хотите весело провести вечер пятницы – бегите в Избу-Читальню!Выпустить парКогда: 6 ноября, 15:00Где: Drum school (пр. Д. Агмашенебели, 106)Подробнее: https://www.facebook.com/events/305457834724905/?ti=lsЭто то, что поможет вам в снятии стресса и получении положительных эмоций. Драм-терапия – групповое музыкальное интерактивное занятие с использованием различных ударных инструментов для всех, даже для тех, кто никогда ранее не занимался музыкой. Приятный бонус в том, что мероприятие будет проходить на свежем воздухе.Насладиться оперойКогда: 7 ноября, 19:00Где: Театр оперы и балета (пр. Ш. Руставели, 25)Подробнее: www.opera.geА может пора культурно обогатиться и пойти на премьеру оперу Джузеппе Верди "Сила судьбы"?! Что интересно, это единственная опера Верди, написанная специально для российского театра. Режиссером постановки является сценограф, художник по костюмам Стефано Пода. Что в театре?5 ноября в Свободном театре – "Трое в галстуке и ангел"5 ноября в Театральном движении "Хараки" – "Три сестры"5, 6 ноября в Театре Ахметели – "Волшебный круг"5 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Одиночество"5 ноября в Театре Туманишвили – "Кровавая свадьба"6 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"6 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Слоненок fant"6 ноября в Грибоедовском театре – "Аллеи любви"6 ноября в Свободном театре – "Сказка, она меня пьянит и манит"6, 7 ноября в Театре на Атонели – "Пеликан"6 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Бред двоих"6 ноября в Театре Туманишвили – "Кугельмасс!"7 ноября в Грибоедовском театре – "Приключения Карлсона"7 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"7 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная шапочка"7 ноября в Свободном Театре – "Боже, храни нас и людей"7 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "На виселице"7 ноября в Театре Туманишвили – "Гамлет/Машина".Что посмотреть в кино?"Последняя дуэль" (историческая драма)"Вечные" (остросюжетный, драма, приключения)"Прошлой ночью в Сохо" (детектив, ужасы, триллер)"Наивный" (драма, эротический)"Хэллоуин убивает" (ужасы, триллер)"Дюна" (драма, приключения, фантастика)"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер)"Форсаж 9" (боевик, триллер)"Шан-Чи и легенда десяти колец" (фантастика, фэнтези, боевик, приключения)"Отряд самоубийц: Миссия навылет" (боевик, фантастика, комедия, фэнтези)"После. Глава 3" (драма)"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения).Мультфильмы:"Неисправимый Рон" (фантастика, комедия)"Семейка Аддамс: Горящий тур" (комедия, приключения)"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!

