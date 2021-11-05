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Вакцинированные от коронавируса чаще всего болеют бессимптомно – врач
Вакцинированные от коронавируса чаще всего болеют бессимптомно – врач
Дело в том, что у привитых иммунитет успевает перехватить вирус в носоглотке, объясняет медик 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T14:04+0400
2021-11-05T14:04+0400
2021-11-05T14:13+0400
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Большая часть вакцинированных от коронавируса в случае инфицирования обычно переносит болезнь бессимптомно, поскольку иммунитет успевает перехватить вирус, заявила доктор медицинских наук, заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова."По нашим наблюдениям, привитые в основном переносят болезнь бессимптомно. Иммунитет успевает перехватить вирус в носоглотке", – сказала Руженцова в беседе с РИА Новости.Медик отметила, что в редких случаях, когда иммунитет не успевает сработать, развивается заболевание по типу легкого ОРВИ.Вакцина против COVID‑19 – вакцина, вызывающая формирование приобретенного иммунитета против коронавирусной инфекции COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Вакцинированные от коронавируса чаще всего болеют бессимптомно – врач
14:04 05.11.2021 (обновлено: 14:13 05.11.2021)
Дело в том, что у привитых иммунитет успевает перехватить вирус в носоглотке, объясняет медик
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Большая часть вакцинированных от коронавируса в случае инфицирования обычно переносит болезнь бессимптомно, поскольку иммунитет успевает перехватить вирус, заявила доктор медицинских наук, заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
"По нашим наблюдениям, привитые в основном переносят болезнь бессимптомно. Иммунитет успевает перехватить вирус в носоглотке", – сказала Руженцова в беседе с РИА Новости
.
Медик отметила, что в редких случаях, когда иммунитет не успевает сработать, развивается заболевание по типу легкого ОРВИ.
Вакцина против COVID‑19 – вакцина, вызывающая формирование приобретенного иммунитета против коронавирусной инфекции COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.
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