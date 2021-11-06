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А что не подорожало? Цены в Грузии – октябрь 2021
А что не подорожало? Цены в Грузии – октябрь 2021
За год цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 18,4%, об этом говорят данные Национальной службы статистики "Сакстат" за октябрь 2021 года 06.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-06T20:00+0400
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Согласно данным “Сакстат”, с октября 2020 года больше всего подорожали овощи – 43,0%, растительное масло – 31,6%, хлеб и хлебопродукты – 19,4%, молоко и яйца – 18,2% и сахар – 18%.Годовая инфляция в Грузии составила 12,8%, при целевом показателе 3%. Кроме цен на продовольствие, среди прочего, выросли цены на транспорт (19,6%), коммунальные услуги (11,8%), гостиницы и рестораны (11,2%) и здравоохранение (8,4%). По данным "Сакстата", единственное, что подешевело за год – коммуникации.Как сообщает Национальный банк Грузии, пандемия коронавируса COVID-19 поставила мировую экономику перед многими трудностями, а один из важнейших факторов – тенденция ускоренного роста цен, которая в последнее время остается проблемой как в развитых, так и в развивающихся странах.По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в октябре 2021 года мировые цены на базовое продовольствие выросли на 3% (в первую очередь за счет зерна и растительных масел) и достигли нового исторического максимума с июля 2011 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, общество, грузия, инфографика, мультимедиа, цены, инфографика

А что не подорожало? Цены в Грузии – октябрь 2021

20:00 06.11.2021
За год цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 18,4%, об этом говорят данные Национальной службы статистики "Сакстат" за октябрь 2021 года
А что не подорожало? Цены в Грузии – октябрь 2021 - Sputnik Грузия
Согласно данным “Сакстат”, с октября 2020 года больше всего подорожали овощи – 43,0%, растительное масло – 31,6%, хлеб и хлебопродукты – 19,4%, молоко и яйца – 18,2% и сахар – 18%.
Годовая инфляция в Грузии составила 12,8%, при целевом показателе 3%. Кроме цен на продовольствие, среди прочего, выросли цены на транспорт (19,6%), коммунальные услуги (11,8%), гостиницы и рестораны (11,2%) и здравоохранение (8,4%). По данным "Сакстата", единственное, что подешевело за год – коммуникации.
Как сообщает Национальный банк Грузии, пандемия коронавируса COVID-19 поставила мировую экономику перед многими трудностями, а один из важнейших факторов – тенденция ускоренного роста цен, которая в последнее время остается проблемой как в развитых, так и в развивающихся странах.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в октябре 2021 года мировые цены на базовое продовольствие выросли на 3% (в первую очередь за счет зерна и растительных масел) и достигли нового исторического максимума с июля 2011 года.
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