https://sputnik-georgia.ru/20211106/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-za-sutki-261838967.html
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки
На данный момент в Грузии состояние 1 645 пациентов тяжелое, из них 350 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 06.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-06T12:31+0400
2021-11-06T12:31+0400
2021-11-06T12:36+0400
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Грузинские врачи из 5 240 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 1 872, сообщает пресс-служба администрации правительства.Ковид-география остальных случаев выглядит следующим образом:В Грузии за последние сутки сделано 53 544 теста на коронавирус: 33 490 – на антиген, 20 054 – ПЦР-теста.С начала пандемии в Грузии зафиксирован 748 751 случай заболевания коронавирусом. За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 235 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 684 154 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 68 пациентов, а с начала пандемии – 10 368.На данный момент в Грузии 54 203 активных случая, из них 6 707 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 645 пациентов тяжелое, из них 350 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, 1 313 пациент помещен в ковид-гостиницы, 46 183 инфицированных проходят курс лечения на дому. В карантинных пространствах остаются 37 человек, в самоизоляции – 42 963.Показатель доли инфицированных в общем числе протестированных по данным на 5 ноября составляет 9,79%, за две недели – 9,55 %, за семь дней – 10,25%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки
12:31 06.11.2021 (обновлено: 12:36 06.11.2021)
На данный момент в Грузии состояние 1 645 пациентов тяжелое, из них 350 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Грузинские врачи из 5 240 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 1 872, сообщает пресс-служба администрации правительства.
Ковид-география остальных случаев выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 384
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 57.
В Грузии за последние сутки сделано 53 544 теста на коронавирус: 33 490 – на антиген, 20 054 – ПЦР-теста.
С начала пандемии в Грузии зафиксирован 748 751 случай заболевания коронавирусом. За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 235 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 684 154 пациента.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 68 пациентов, а с начала пандемии – 10 368.
На данный момент в Грузии 54 203 активных случая, из них 6 707 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 645 пациентов тяжелое, из них 350 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, 1 313 пациент помещен в ковид-гостиницы, 46 183 инфицированных проходят курс лечения на дому. В карантинных пространствах остаются 37 человек, в самоизоляции – 42 963.
Показатель доли инфицированных в общем числе протестированных по данным на 5 ноября составляет 9,79%, за две недели – 9,55 %, за семь дней – 10,25%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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