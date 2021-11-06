https://sputnik-georgia.ru/20211106/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-za-sutki-261838967.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки

На данный момент в Грузии состояние 1 645 пациентов тяжелое, из них 350 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 06.11.2021, Sputnik Грузия

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2021-11-06T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Грузинские врачи из 5 240 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 1 872, сообщает пресс-служба администрации правительства.Ковид-география остальных случаев выглядит следующим образом:В Грузии за последние сутки сделано 53 544 теста на коронавирус: 33 490 – на антиген, 20 054 – ПЦР-теста.С начала пандемии в Грузии зафиксирован 748 751 случай заболевания коронавирусом. За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 235 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 684 154 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 68 пациентов, а с начала пандемии – 10 368.На данный момент в Грузии 54 203 активных случая, из них 6 707 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 645 пациентов тяжелое, из них 350 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, 1 313 пациент помещен в ковид-гостиницы, 46 183 инфицированных проходят курс лечения на дому. В карантинных пространствах остаются 37 человек, в самоизоляции – 42 963.Показатель доли инфицированных в общем числе протестированных по данным на 5 ноября составляет 9,79%, за две недели – 9,55 %, за семь дней – 10,25%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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