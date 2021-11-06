https://sputnik-georgia.ru/20211106/golodovka-saakashvili--feyk-ili-realnost-261841357.html
Голодовка Саакашвили – фейк или реальность?
Голодовка Саакашвили – фейк или реальность?
Пока сторонники экс-президента собираются на акции протеста с требованием перевести Саакашвили в гражданскую клинику, власти заявляют о том, что он вовсе не... 06.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-06T15:00+0400
2021-11-06T15:00+0400
2021-11-06T15:07+0400
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новости
грузия
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возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Заявление министра юстиции, в компетенцию которого входят и грузинские тюрьмы, о том, что осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который голодает уже 37 дней, начал употреблять пищу, взорвало грузинскую политику.Сторонники и адвокаты Саакашвили последние дни говорят о резком ухудшении здоровья экс-президента и проводят акции протеста с требованием его перевода в гражданскую клинику, чтобы не допустить летального исхода. Одна из таких акций пройдет в эту субботу и, как заявил председатель самой главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, основателем которой был сам экс-президент, митингующие не разойдутся и будут протестовать перманентно.Что известно о СаакашвилиЖурналисты доступа к Саакашвили не имеют, и информация о состоянии его здоровья исходит или от врачей, которые следят за его здоровьем, или от его адвокатов, или от официальных ведомств – Специальной пенитенциарной службы и министерства юстиции.Официальная сторона – министр юстиции Грузии – накануне заявил, что о голодовке Саакашвили не может быть и речи.Это заявление получило горячий отклик в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия"."На 37-й день выяснилось, что голодовка – это постановочный фейк", – заявил один из лидеров партии Мамука Мдинарадзе.А вот другой представитель "Грузинской мечты", глава парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе решил вооружиться документом и отправил запрос в Министерство юстиции с конкретными вопросами по экс-президенту Грузии.В частности, председателя комитета интересует не только голодает ли Саакашвили, но и его состояние здоровья, а также соблюдение его прав в тюрьме.Позиция адвокатов и врачейПрием пищи отрицают и адвокаты Саакашвили, и его личный врач Николоз Кипшидзе."Я не знаю, что ответить министру юстиции. Я каш не видел. Спросите его конвой и тюремного врача", – сказал Кипшидзе.При этом он отметил, что состояние экс-президента тяжелое, и консилиум, назначенный Минздравом, принял решение пригласить еще трех специалистов: кардиолога, отоларинголога и офтальмолога.По его словам, консилиум по Саакашили по мере ухудшения его состояния расширился с 5 до 12 врачей.Опроверг слова Брегадзе и его адвокат Ника Гварамия."Саакашвили ничего не ест", – подчеркнул он.Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине за должностные преступления в бытность его президентом страны, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку.Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом еще трех уголовных дел: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; о растрате средств из госбюджета; о незаконном пересечении государственной границы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, голодовка, возвращение и арест саакашвили
Голодовка Саакашвили – фейк или реальность?
15:00 06.11.2021 (обновлено: 15:07 06.11.2021)
Пока сторонники экс-президента собираются на акции протеста с требованием перевести Саакашвили в гражданскую клинику, власти заявляют о том, что он вовсе не голодает
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Заявление министра юстиции, в компетенцию которого входят и грузинские тюрьмы, о том, что осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который голодает уже 37 дней, начал употреблять пищу, взорвало грузинскую политику.
Сторонники и адвокаты Саакашвили последние дни говорят о резком ухудшении здоровья экс-президента и проводят акции протеста с требованием его перевода в гражданскую клинику, чтобы не допустить летального исхода. Одна из таких акций пройдет в эту субботу и, как заявил председатель самой главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, основателем которой был сам экс-президент, митингующие не разойдутся и будут протестовать перманентно.
Что известно о Саакашвили
Журналисты доступа к Саакашвили не имеют, и информация о состоянии его здоровья исходит или от врачей, которые следят за его здоровьем, или от его адвокатов, или от официальных ведомств – Специальной пенитенциарной службы и министерства юстиции.
Официальная сторона – министр юстиции Грузии – накануне заявил, что о голодовке Саакашвили не может быть и речи.
"Саакашвили по собственному желанию получает как каши, так и натуральные соки", – сказал министр юстиции Рати Брегадзе, при этом подчеркнув, что его слова подкреплены фактами и доказательствами.
Это заявление получило горячий отклик в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
"На 37-й день выяснилось, что голодовка – это постановочный фейк", – заявил один из лидеров партии Мамука Мдинарадзе.
А вот другой представитель "Грузинской мечты", глава парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе решил вооружиться документом и отправил запрос в Министерство юстиции с конкретными вопросами по экс-президенту Грузии.
В частности, председателя комитета интересует не только голодает ли Саакашвили, но и его состояние здоровья, а также соблюдение его прав в тюрьме.
Позиция адвокатов и врачей
Прием пищи отрицают и адвокаты Саакашвили, и его личный врач Николоз Кипшидзе.
"Я не знаю, что ответить министру юстиции. Я каш не видел. Спросите его конвой и тюремного врача", – сказал Кипшидзе.
При этом он отметил, что состояние экс-президента тяжелое, и консилиум, назначенный Минздравом, принял решение пригласить еще трех специалистов: кардиолога, отоларинголога и офтальмолога.
По его словам, консилиум по Саакашили по мере ухудшения его состояния расширился с 5 до 12 врачей.
Опроверг слова Брегадзе и его адвокат Ника Гварамия.
"Саакашвили ничего не ест", – подчеркнул он.
Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине за должностные преступления в бытность его президентом страны, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку.
Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом еще трех уголовных дел: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; о растрате средств из госбюджета; о незаконном пересечении государственной границы.
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