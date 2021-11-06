https://sputnik-georgia.ru/20211106/integratsiya-rossii-i-belarusi-chego-dostigli-putin-i-lukashenko---video-261842082.html

Интеграция России и Беларуси: чего достигли Путин и Лукашенко - видео

Интеграция России и Беларуси: чего достигли Путин и Лукашенко - видео

Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Что заявили... 06.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-06T15:11+0400

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россия

видео

владимир путин

мультимедиа

беларусь

александр лукашенко

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Президенты двух стран подписали 28 дорожных карт по интеграции России и Беларуси. Лидеры обеих государств согласовали союзные программы еще в сентябре этого года во время переговоров Путина и Лукашенко в Москве.Россия и Белоруссия достигли договоренностей по вопросам торгово-экономического, оборонного и миграционного сотрудничества, а также по некоторым другим направлениям совместной работы.

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россия, видео, владимир путин, мультимедиа, беларусь, александр лукашенко, видео