https://sputnik-georgia.ru/20211106/minyust-gruzii-rekomenduet-ne-vozit-saakashvili-v-sud-261841037.html

Минюст Грузии рекомендует не возить Саакашвили в суд

Минюст Грузии рекомендует не возить Саакашвили в суд

Как отметили в ведомстве, рекомендация продиктована интересами самого Саакашвили во избежание провокаций 06.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-06T14:01+0400

2021-11-06T14:01+0400

2021-11-06T14:01+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Министерство юстиции рекомендует провести судебное заседание по делу против экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в здании тюрьмы, где он отбывает наказание.По предварительной информации, судебный процесс по делу о незаконном пересечении экс-президентом государственной границы Грузии должен состояться в Тбилисском городском суде 10 ноября.По его словам, рекомендация Минюста продиктована интересами самого Саакашвили."Исходя из интересов безопасности заключенного, мы обязаны защищать его и порядок. Если будет провокация, кто за это ответит? Мы не можем бросить все силы на избегание провокации", - сказал Брегадзе.Адвокаты Саакашвили ранее заявили, что защита откажется от возможного дистанционного рассмотрения дела против экс-президента.Экс-президенту Грузии, который тайно вернулся в страну 29 сентября, официально предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы. Это еще одно уголовное дело против Саакашвили в довершение к пяти уже имеющимся. По двум заочно ему уже вынесены приговоры. В заключении экс-президенту предстоит провести шесть лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили