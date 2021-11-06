https://sputnik-georgia.ru/20211106/oppozitsiya-dala-vlastyam-gruzii-24-chasa-na-perevod-saakashvili-v-grazhdanskuyu-kliniku-261847793.html

Оппозиция дала властям Грузии 24 часа на перевод Саакашвили в гражданскую клинику

Оппозиция дала властям Грузии 24 часа на перевод Саакашвили в гражданскую клинику

Остальные требования и план действий будут объявлены уже на площади Свободы в столице, добавили в оппозиции 06.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-06T21:03+0400

2021-11-06T21:03+0400

2021-11-06T21:07+0400

возвращение и арест саакашвили

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

ника мелия

акция протеста

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Оппозиция дает властям Грузии 24 часа на перевод в гражданскую клинику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку 37 дней назад, заявил на акции протеста у Руставской тюрьмы председатель главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.В противном случае в Тбилиси пройдет масштабная акция протеста, утверждает политик.Остальные требования и план действий будут объявлены уже на площади Свободы в столице, добавил он.Акция в Рустави проходит на фоне заявления СГБ, которое обвинило ее организаторов в попытке силой захватить власть. По данным ведомства организаторы перманентных акций в Рустави и Тбилиси собираются блокировать госучреждения и дороги, ведущие к руставской тюрьме №12. В частности, они хотят пикетировать здания парламента, администрации правительства, администрации президента, Минюста и МВД Грузии, чтобы нарушить повседневный режим их работы, отметили в ведомстве.Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине за должностные преступления в бытность его президентом страны, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку.Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом еще трех уголовных дел: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; о растрате средств из госбюджета; о незаконном пересечении государственной границы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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возвращение и арест саакашвили, политика, новости, грузия, михаил саакашвили, ника мелия, акция протеста