https://sputnik-georgia.ru/20211106/organizatory-aktsiy-v-podderzhku-saakashvili-sobirayutsya-siloy-zakhvatit-vlast-v-gruzii--sgb-261838281.html

Организаторы акций в поддержку Саакашвили собираются силой захватить власть в Грузии – СГБ

Организаторы акций в поддержку Саакашвили собираются силой захватить власть в Грузии – СГБ

Как заявили в ведомстве, для большей эскалации ситуации организаторами акций рассматривается вариант ликвидации одного из оппозиционных лидеров 06.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-06T11:06+0400

2021-11-06T11:06+0400

2021-11-06T11:59+0400

грузия

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служба госбезопасности грузии

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Организаторы акций в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили собираются силой захватить власть в Грузии, заявили в Службе госбезопасности.Согласно оперативной информации СГБ, организаторы перманентных акций в Рустави и Тбилиси, которые должны начаться 6 ноября, собираются блокировать госучреждения и дороги, ведущие к руставской тюрьме №12, где уже 37 день голодает Саакашвили. В частности, они хотят пикетировать здания парламента, администрации правительства, администрации президента, Минюста и МВД Грузии, чтобы нарушить повседневный режим их работы, отмечают в ведомстве.В СГБ отметили, что цель этих действий – захват власти силой, а указания лидерам оппозиции дает сидящий в тюрьме Саакашвили, передавая сообщения через своих визитеров.Ведомство будет действовать в рамках закона, чтобы пресечь преступления, а виновных привлекут к ответственности, заключили в Службе госбезопасности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, политика, новости, служба госбезопасности грузии, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили