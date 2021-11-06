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Организаторы акций в поддержку Саакашвили собираются силой захватить власть в Грузии – СГБ
Организаторы акций в поддержку Саакашвили собираются силой захватить власть в Грузии – СГБ
Как заявили в ведомстве, для большей эскалации ситуации организаторами акций рассматривается вариант ликвидации одного из оппозиционных лидеров 06.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-06T11:06+0400
2021-11-06T11:59+0400
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служба госбезопасности грузии
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Организаторы акций в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили собираются силой захватить власть в Грузии, заявили в Службе госбезопасности.Согласно оперативной информации СГБ, организаторы перманентных акций в Рустави и Тбилиси, которые должны начаться 6 ноября, собираются блокировать госучреждения и дороги, ведущие к руставской тюрьме №12, где уже 37 день голодает Саакашвили. В частности, они хотят пикетировать здания парламента, администрации правительства, администрации президента, Минюста и МВД Грузии, чтобы нарушить повседневный режим их работы, отмечают в ведомстве.В СГБ отметили, что цель этих действий – захват власти силой, а указания лидерам оппозиции дает сидящий в тюрьме Саакашвили, передавая сообщения через своих визитеров.Ведомство будет действовать в рамках закона, чтобы пресечь преступления, а виновных привлекут к ответственности, заключили в Службе госбезопасности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, политика, новости, служба госбезопасности грузии, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Организаторы акций в поддержку Саакашвили собираются силой захватить власть в Грузии – СГБ

11:06 06.11.2021 (обновлено: 11:59 06.11.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliСлужба государственной безопасности Грузии - СГБ
Служба государственной безопасности Грузии - СГБ - Sputnik Грузия, 1920, 06.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Как заявили в ведомстве, для большей эскалации ситуации организаторами акций рассматривается вариант ликвидации одного из оппозиционных лидеров
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Организаторы акций в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили собираются силой захватить власть в Грузии, заявили в Службе госбезопасности.
Согласно оперативной информации СГБ, организаторы перманентных акций в Рустави и Тбилиси, которые должны начаться 6 ноября, собираются блокировать госучреждения и дороги, ведущие к руставской тюрьме №12, где уже 37 день голодает Саакашвили. В частности, они хотят пикетировать здания парламента, администрации правительства, администрации президента, Минюста и МВД Грузии, чтобы нарушить повседневный режим их работы, отмечают в ведомстве.
"Для максимальной эскалации ситуации и организации различных провокационных действий планируется привлечение на акции бывших сотрудников правоохранительных органов. Также организаторы митинга активно рассматривают возможность переманивания на свою сторону действующих сотрудников силовых структур и ликвидацию одного из лидеров оппозиции", – сказал на брифинге замначальника контртеррористического центра Службы госбезопасности Грузии Бача Мгеладзе.
В СГБ отметили, что цель этих действий – захват власти силой, а указания лидерам оппозиции дает сидящий в тюрьме Саакашвили, передавая сообщения через своих визитеров.
Ведомство будет действовать в рамках закона, чтобы пресечь преступления, а виновных привлекут к ответственности, заключили в Службе госбезопасности.
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