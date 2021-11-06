https://sputnik-georgia.ru/20211106/protestuyuschie-stavyat-palatki-u-zdaniya-rustavskoy-tyurmy-gde-sidit-saakashvili-261847398.html

Протестующие ставят палатки у здания Руставской тюрьмы, где сидит Саакашвили

Протестующие ставят палатки у здания Руставской тюрьмы, где сидит Саакашвили

Полиция пока не вмешивается в происходящее. Протестующие собираются оставаться в палатках всю ночь 06.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-06T20:49+0400

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михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Протестующие ставят палатки у Руставской тюрьмы, где сидит объявивший голодовку 37 дней назад экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, и собираются там ночевать, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Палатки раскрыты рядом с входом в тюрьму. Протестующие собираются там оставаться всю ночь и последующие дни, пока Саакашвили не переведут в городскую клинику.Требование перевести экс-президента Грузии в городскую клинику и провести внеочередные выборы являются главными на акции протеста, которая в эти минуты проходит в Рустави.На акции собралось несколько тысяч человек. Они стоят перед сценой и держат в руках флаги и лозунги с надписями "Свободу Саакашвили".Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине за должностные преступления в бытность его президентом страны, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку.Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом еще трех уголовных дел: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; о растрате средств из госбюджета; о незаконном пересечении государственной границы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили