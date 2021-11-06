https://sputnik-georgia.ru/20211106/razborka-iz-za-finansov-na-vostoke-gruzii-zaderzhano-dva-cheloveka-261839889.html

Разборка из-за финансов на востоке Грузии: задержано два человека

Разборка из-за финансов на востоке Грузии: задержано два человека

В конфликт оказались вовлечены и дети, которые устроили отдельные разборки между собой 06.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-06T13:00+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Сотрудники полиции задержали двух человек в Гори за разборку из-за финансовых вопросов, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Следствие установило, что 5 ноября в городе Гори из-за финансовой тяжбы произошла ссора между двумя мужчинами и их детьми.В результате один из мужчин ранил ножом второго, а сын второго избил сына ранившего.Теперь мужчине предъявлены обвинения за "нанесение тяжкого вреда здоровья", а сына пострадавшего обвиняют в "насилии".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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