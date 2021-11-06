https://sputnik-georgia.ru/20211106/razborka-iz-za-finansov-na-vostoke-gruzii-zaderzhano-dva-cheloveka-261839889.html
Разборка из-за финансов на востоке Грузии: задержано два человека
Разборка из-за финансов на востоке Грузии: задержано два человека
В конфликт оказались вовлечены и дети, которые устроили отдельные разборки между собой 06.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-06T13:00+0400
2021-11-06T13:00+0400
2021-11-06T13:00+0400
происшествия
новости
грузия
гори
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/18/261447174_0:0:3229:1816_1920x0_80_0_0_b6c6b85ccf358bb27ef76c1fff96234b.jpg
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Сотрудники полиции задержали двух человек в Гори за разборку из-за финансовых вопросов, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Следствие установило, что 5 ноября в городе Гори из-за финансовой тяжбы произошла ссора между двумя мужчинами и их детьми.В результате один из мужчин ранил ножом второго, а сын второго избил сына ранившего.Теперь мужчине предъявлены обвинения за "нанесение тяжкого вреда здоровья", а сына пострадавшего обвиняют в "насилии".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
гори
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/18/261447174_498:0:3229:2048_1920x0_80_0_0_19d408c46fed9cfa82c9134b6c9dd47c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, гори
Разборка из-за финансов на востоке Грузии: задержано два человека
В конфликт оказались вовлечены и дети, которые устроили отдельные разборки между собой
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik.
Сотрудники полиции задержали двух человек в Гори за разборку из-за финансовых вопросов, говорится в сообщении на сайте
МВД Грузии.
Следствие установило, что 5 ноября в городе Гори из-за финансовой тяжбы произошла ссора между двумя мужчинами и их детьми.
В результате один из мужчин ранил ножом второго, а сын второго избил сына ранившего.
Теперь мужчине предъявлены обвинения за "нанесение тяжкого вреда здоровья", а сына пострадавшего обвиняют в "насилии".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.