Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211106/razborka-iz-za-finansov-na-vostoke-gruzii-zaderzhano-dva-cheloveka-261839889.html
Разборка из-за финансов на востоке Грузии: задержано два человека
Разборка из-за финансов на востоке Грузии: задержано два человека
В конфликт оказались вовлечены и дети, которые устроили отдельные разборки между собой 06.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-06T13:00+0400
2021-11-06T13:00+0400
происшествия
новости
грузия
гори
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/18/261447174_0:0:3229:1816_1920x0_80_0_0_b6c6b85ccf358bb27ef76c1fff96234b.jpg
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Сотрудники полиции задержали двух человек в Гори за разборку из-за финансовых вопросов, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Следствие установило, что 5 ноября в городе Гори из-за финансовой тяжбы произошла ссора между двумя мужчинами и их детьми.В результате один из мужчин ранил ножом второго, а сын второго избил сына ранившего.Теперь мужчине предъявлены обвинения за "нанесение тяжкого вреда здоровья", а сына пострадавшего обвиняют в "насилии".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
гори
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/18/261447174_498:0:3229:2048_1920x0_80_0_0_19d408c46fed9cfa82c9134b6c9dd47c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, грузия, гори

Разборка из-за финансов на востоке Грузии: задержано два человека

13:00 06.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 06.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
В конфликт оказались вовлечены и дети, которые устроили отдельные разборки между собой
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Сотрудники полиции задержали двух человек в Гори за разборку из-за финансовых вопросов, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Следствие установило, что 5 ноября в городе Гори из-за финансовой тяжбы произошла ссора между двумя мужчинами и их детьми.
В результате один из мужчин ранил ножом второго, а сын второго избил сына ранившего.
Теперь мужчине предъявлены обвинения за "нанесение тяжкого вреда здоровья", а сына пострадавшего обвиняют в "насилии".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:01Минюст Грузии рекомендует не возить Саакашвили в суд
13:31Полиция не дала поставить сцену для акции у тюрьмы Саакашвили
13:00Разборка из-за финансов на востоке Грузии: задержано два человека
12:31COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки
12:01Сколько школ и классов перешли на дистанционное обучение – данные Минобразования Грузии
11:32Правительство Грузии успешно продает госимущество
11:06Организаторы акций в поддержку Саакашвили собираются силой захватить власть в Грузии – СГБ
10:49Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5240
10:04Курс лари на субботу – 3,1637 GEL/$1
09:01Россия остается основным потребителем грузинского вина
00:47Министр юстиции Грузии: Саакашвили ест каши
ВчераНа западе Грузии убили полицейского – ТВ
ВчераГрузия будет производить "зеленый" водород
ВчераБолельщики смогут посетить футбольный матч между Грузией и Швецией
ВчераВызовы и достижения внешней политики: в Грузии отметили День дипломата
ВчераИзменения в Конституцию готовятся в Армении
ВчераГрузинский дзюдоист стал победителем турнира в Баку
ВчераМеждународная спецоперация в Испании: задержаны восемь граждан Грузии
ВчераГотова ли тюремная больница принять Саакашвили: оценка Минздрава
ВчераАкция протеста оппозиции переносится в Рустави из Тбилиси