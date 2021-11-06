https://sputnik-georgia.ru/20211106/rossiyskiy-opernyy-pevets-stal-pobeditelem-konkursa-opera-crown-v-tbilisi-261842790.html

Российский оперный певец стал победителем конкурса Opera Crown в Тбилиси

Российский оперный певец стал победителем конкурса Opera Crown в Тбилиси

В вокальном конкурсе приняли участие полсотни оперных исполнителей из 16 стран мира 06.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-06T15:50+0400

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2021-11-06T15:50+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Артист Молодежной оперной программы московского Большого театра, оперный певец Алексей Кулагин (бас) стал лауреатом I премии на II Международном конкурсе вокалистов OPERA CROWN в Тбилиси, говорится в сообщении театра в Facebook.Международный тбилисский конкурс вокалистов OPERA CROWN проходил в грузинской столице на протяжении пяти дней. В нем приняли участие 50 исполнителей из 16 стран.Лауретом II премии стал грузинский тенор Константин Кипиани, III место занял армянский баритон Аксель Давеян. Специальный приз Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили получила представительница Украины Юлия Засимова (сопрано). Обладателям всех призовых мест передали денежные премии. "Это был потрясающий опыт", - написал Кулагин на своей странице в Facebook и поблагодарил команду конкурса за прекрасно организованное мероприятие.Алексей Кулагин в 2012-2014 учился на экономическом факультете Приокского государственного университета (ныне – Орловский государственный университет им. И.С.Тургенева). В 2015 окончил Орловский областной музыкальный колледж по специальности "академический вокал" (класс А.Г.Дубинской). В 2019 окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н.А.Римского-Корсакова (кафедра сольного пения, класс Н.П.Охотникова, Э.Я.Умерова).В 2018-2019 — солист Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра "Зазеркалье". В 2019 принят в Молодежную оперную программу Большого театра.Тбилисский международный конкурс вокалистов OPERA CROWN проходил в столице Грузии при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи, мэрии Тбилиси, министерства иностранных дел и Посольства Германии в Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, россия, новости, грузия, тбилисский театр оперы и балета , музыка, большой театр