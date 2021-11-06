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Саакашвили во время голодовки начал принимать пищевые добавки – администрация тюрем
Саакашвили во время голодовки начал принимать пищевые добавки – администрация тюрем
В пенитенциарной службе обсуждается возможность обнародования записей видеосъемки из камеры экс-президента 06.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-06T18:39+0400
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возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в определенный период голодовки начал принимать пищевые добавки, заявил глава Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили.Саакашвили голодает 37-й день. Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что он ест каши, однако адвокаты и сам экс-президент опровергли эту информацию. При этом Саакашвили заявил, что отказывается от витаминов и минералов, которые пил по назначению врача.Что касается обнародования записей видеосъемки из камеры Саакашвили, об этом речь пока не идет, однако тема обсуждается, добавил он.Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине за должностные преступления в бытность его президентом страны, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку.Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом еще трех уголовных дел: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; о растрате средств из госбюджета; о незаконном пересечении государственной границы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили во время голодовки начал принимать пищевые добавки – администрация тюрем

18:39 06.11.2021
© AP Photo / Czarek SokolowskiБывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 06.11.2021
© AP Photo / Czarek Sokolowski
В пенитенциарной службе обсуждается возможность обнародования записей видеосъемки из камеры экс-президента
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в определенный период голодовки начал принимать пищевые добавки, заявил глава Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили.
Саакашвили голодает 37-й день. Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что он ест каши, однако адвокаты и сам экс-президент опровергли эту информацию. При этом Саакашвили заявил, что отказывается от витаминов и минералов, которые пил по назначению врача.
"Заключенный Михаил Саакашвили в определенный период начал принимать пищевые добавки, в жидком и нежидком виде, а также натуральные соки по конкретному назначению. Он продержался как раз за счет этих добавок. Он употребляет все добавки, необходимые для находящегося в его состоянии человека", – сказал Цхварашвили.
Что касается обнародования записей видеосъемки из камеры Саакашвили, об этом речь пока не идет, однако тема обсуждается, добавил он.
Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине за должностные преступления в бытность его президентом страны, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку.
Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом еще трех уголовных дел: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; о растрате средств из госбюджета; о незаконном пересечении государственной границы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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