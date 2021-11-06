https://sputnik-georgia.ru/20211106/saakashvili-ya-ne-prinimayu-nikakoy-pischi-i-teper-otkazalsya-ot-vitaminov-261842438.html

Саакашвили: я не принимаю никакой пищи и теперь отказался от витаминов

Саакашвили: я не принимаю никакой пищи и теперь отказался от витаминов

Экс-президент подчеркнул, что понимает, что за решением последует ухудшение здоровья, но не изменит своего решения 06.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-06T16:00+0400

2021-11-06T16:00+0400

2021-11-06T16:00+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

голодовка

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опроверг слова министра юстиции Рати Брегадзе о том, что он прекратил голодовку, и заявил, что отказывается от приема витаминов, прописанных врачами.Саакашвили голодает уже 37-й день. Накануне глава Минюста Грузии заявил, что экс-президент принимает еду в виде каш и соков. Эту информацию уже опровергли адвокаты экс-президента."После 30 октября я действительно принял несколько бутылок натурального сока по рекомендации тюремного врача, и это входило в протокол голодания, но никакой пищи я не принимаю несмотря на уговоры членов консилиума и местных врачей. То, что я принимаю, фиксируется в акте, который я подписываю. Сегодня утром, чтобы избежать спекуляций, я отказался и от сока, и от минералов и витаминов, которые служили сохранению жизненных параметров", – говорится в обращении Саакашвили.Экс-президент отмечает, что он понимает, что за решением последует ухудшение здоровья, но не изменит своего решения.В то же время Саакашвили ответил и на информацию о сделанной им операции на желудок."Последний раз я перенес хирургическое вмешательство на желудок (и это не было резекцией желудка) пять лет назад, и теперь я могу спокойно есть и не жалуюсь на аппетит", – говорится в обращении.Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине за должностные преступления в бытность его президентом страны, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку.Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом еще трех уголовных дел: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; о растрате средств из госбюджета; о незаконном пересечении государственной границы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, голодовка, возвращение и арест саакашвили