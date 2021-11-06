Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211106/sochi---tsska-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-261835213.html
"Сочи" - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России по футболу
"Сочи" - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России по футболу
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Сочи" и ЦСКА 06.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-06T09:36+0400
2021-11-06T09:36+0400
футбол
цска
чемпионат россии по футболу
прогнозы результатов футбольных матчей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/05/261835187_0:0:3229:1816_1920x0_80_0_0_7a55c62da9dac229a96fd9ead7b5e0e1.jpg
Программа первого игрового дня XIV тура чемпионата России по футболу завершится матчем между "Сочи" и московским ЦСКА – командами из верхней части турнирной таблицы."Сочи" продолжает демонстрировать устойчивую неприязнь к ничейным результатам. Позади уже 13 туров, а "барсы" восемь раз победили и в пяти встречах потерпели поражение. Вот и в последнем туре РПЛ подопечные Федотова по всем статьям уступили "Арсеналу", но все равно сумели увезти из Тулы три очка (2:1). Впору обращаться к какому-нибудь "Паулю", чтобы узнать, когда же "Сочи" поделит очки с соперником.Что касается ЦСКА, то если бы не Михаил Костюков, беспроигрышная серия "армейцев" во всех турнирах насчитывала бы сейчас 10 матчей. В прошлом туре полузащитник "Рубина" принес победу своей команде (1:0) в уже компенсированное арбитром время. При этом ЦСКА больше владел мячом и чаще бил по воротам "Рубина".В предстоящей игре букмекеры небольшое преимущество отдают хозяевам поля. На победу "Сочи" можно поставить с коэффициентом 2,44 (против 3,1 у ЦСКА). И этому есть логическое объяснение.В пяти домашних матчах "барсы" одержали четыре победы, проиграв только "Динамо" (0:1). Это один из лучших показателей в РПЛ. При этом у ЦСКА есть определенные проблемы с выездными играми. "Армейцы" обыграли "Ростов" (3:1), "Нижний Новгород" (2:0) и "Урал" (1:0). Но все это клубы из нижней части таблицы. А вот с "топами" у подопечных Березуцкого не складывается. Поражения от "Динамо" (1:2), "Зенита" (0:1) и "Рубина" (0:1). Ок, в данном случае нынешний "Рубин" – это исключение.Сейчас "Сочи" попадает под определение "топ-клуб", так как "барсы" идут на третьем месте. Если тенденция продолжится, то "красно-синие" вновь испытают серьезные проблемы. Но и ничейного исхода в предстоящем противостоянии я совершенно не исключаю. Отсюда и мой прогноз.Ставка: победа "Сочи" в один мяч или ничья за 1,79.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Нодар Майсурадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg
Нодар Майсурадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/05/261835187_386:0:3117:2048_1920x0_80_0_0_000a4424c1113179946bfef29b5c4a21.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
футбол, цска, чемпионат россии по футболу, прогнозы результатов футбольных матчей

"Сочи" - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России по футболу

09:36 06.11.2021
© photo: Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Локомотив" - "Сочи"
Футбол. РПЛ. Матч Локомотив - Сочи - Sputnik Грузия, 1920, 06.11.2021
© photo: Sputnik / Алексей Филиппов
/
Перейти в фотобанк
Нодар Майсурадзе - Sputnik Грузия
Нодар Майсурадзе
спортивный журналист
Все материалы
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Сочи" и ЦСКА
Программа первого игрового дня XIV тура чемпионата России по футболу завершится матчем между "Сочи" и московским ЦСКА – командами из верхней части турнирной таблицы.
"Сочи" продолжает демонстрировать устойчивую неприязнь к ничейным результатам. Позади уже 13 туров, а "барсы" восемь раз победили и в пяти встречах потерпели поражение. Вот и в последнем туре РПЛ подопечные Федотова по всем статьям уступили "Арсеналу", но все равно сумели увезти из Тулы три очка (2:1). Впору обращаться к какому-нибудь "Паулю", чтобы узнать, когда же "Сочи" поделит очки с соперником.
Что касается ЦСКА, то если бы не Михаил Костюков, беспроигрышная серия "армейцев" во всех турнирах насчитывала бы сейчас 10 матчей. В прошлом туре полузащитник "Рубина" принес победу своей команде (1:0) в уже компенсированное арбитром время. При этом ЦСКА больше владел мячом и чаще бил по воротам "Рубина".
© photo: Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч ЦСКА - "Краснодар"
Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА - Краснодар - Sputnik Грузия, 1920, 05.11.2021
Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА - "Краснодар"
© photo: Sputnik / Алексей Филиппов
/
Перейти в фотобанк
В предстоящей игре букмекеры небольшое преимущество отдают хозяевам поля. На победу "Сочи" можно поставить с коэффициентом 2,44 (против 3,1 у ЦСКА). И этому есть логическое объяснение.
В пяти домашних матчах "барсы" одержали четыре победы, проиграв только "Динамо" (0:1). Это один из лучших показателей в РПЛ. При этом у ЦСКА есть определенные проблемы с выездными играми. "Армейцы" обыграли "Ростов" (3:1), "Нижний Новгород" (2:0) и "Урал" (1:0). Но все это клубы из нижней части таблицы. А вот с "топами" у подопечных Березуцкого не складывается. Поражения от "Динамо" (1:2), "Зенита" (0:1) и "Рубина" (0:1). Ок, в данном случае нынешний "Рубин" – это исключение.
Сейчас "Сочи" попадает под определение "топ-клуб", так как "барсы" идут на третьем месте. Если тенденция продолжится, то "красно-синие" вновь испытают серьезные проблемы. Но и ничейного исхода в предстоящем противостоянии я совершенно не исключаю. Отсюда и мой прогноз.
Ставка: победа "Сочи" в один мяч или ничья за 1,79.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:04Курс лари на субботу – 3,1637 GEL/$1
09:36"Сочи" - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России по футболу
09:01Россия остается основным потребителем грузинского вина
00:47Министр юстиции Грузии: Саакашвили ест каши
ВчераНа западе Грузии убили полицейского – ТВ
ВчераГрузия будет производить "зеленый" водород
ВчераБолельщики смогут посетить футбольный матч между Грузией и Швецией
ВчераВызовы и достижения внешней политики: в Грузии отметили День дипломата
ВчераИзменения в Конституцию готовятся в Армении
ВчераГрузинский дзюдоист стал победителем турнира в Баку
ВчераМеждународная спецоперация в Испании: задержаны восемь граждан Грузии
ВчераГотова ли тюремная больница принять Саакашвили: оценка Минздрава
ВчераАкция протеста оппозиции переносится в Рустави из Тбилиси
ВчераКомандно-штабные учения "Дидгори 2021" открылись в Грузии
ВчераАдминистрация тюрем: скорая помощь была не для Саакашвили
ВчераЦена на хлеб в Грузии не вырастет - заверяет Ассоциация хлебопеков
ВчераГрузинского "Соседа" покажут на кинофестивале в Нью-Йорке
ВчераABBA выпустила первый за 40 лет альбом: о чем пластинка?
ВчераСколькими дозами вакцины от гриппа располагает Грузия
Вчера"Очень слаб и непривычно неэнергичен" - адвокат рассказал о состоянии Саакашвили