https://sputnik-georgia.ru/20211106/sochi---tsska-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-261835213.html

"Сочи" - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Сочи" - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Сочи" и ЦСКА 06.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-06T09:36+0400

2021-11-06T09:36+0400

2021-11-06T09:36+0400

футбол

цска

чемпионат россии по футболу

прогнозы результатов футбольных матчей

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Программа первого игрового дня XIV тура чемпионата России по футболу завершится матчем между "Сочи" и московским ЦСКА – командами из верхней части турнирной таблицы."Сочи" продолжает демонстрировать устойчивую неприязнь к ничейным результатам. Позади уже 13 туров, а "барсы" восемь раз победили и в пяти встречах потерпели поражение. Вот и в последнем туре РПЛ подопечные Федотова по всем статьям уступили "Арсеналу", но все равно сумели увезти из Тулы три очка (2:1). Впору обращаться к какому-нибудь "Паулю", чтобы узнать, когда же "Сочи" поделит очки с соперником.Что касается ЦСКА, то если бы не Михаил Костюков, беспроигрышная серия "армейцев" во всех турнирах насчитывала бы сейчас 10 матчей. В прошлом туре полузащитник "Рубина" принес победу своей команде (1:0) в уже компенсированное арбитром время. При этом ЦСКА больше владел мячом и чаще бил по воротам "Рубина".В предстоящей игре букмекеры небольшое преимущество отдают хозяевам поля. На победу "Сочи" можно поставить с коэффициентом 2,44 (против 3,1 у ЦСКА). И этому есть логическое объяснение.В пяти домашних матчах "барсы" одержали четыре победы, проиграв только "Динамо" (0:1). Это один из лучших показателей в РПЛ. При этом у ЦСКА есть определенные проблемы с выездными играми. "Армейцы" обыграли "Ростов" (3:1), "Нижний Новгород" (2:0) и "Урал" (1:0). Но все это клубы из нижней части таблицы. А вот с "топами" у подопечных Березуцкого не складывается. Поражения от "Динамо" (1:2), "Зенита" (0:1) и "Рубина" (0:1). Ок, в данном случае нынешний "Рубин" – это исключение.Сейчас "Сочи" попадает под определение "топ-клуб", так как "барсы" идут на третьем месте. Если тенденция продолжится, то "красно-синие" вновь испытают серьезные проблемы. Но и ничейного исхода в предстоящем противостоянии я совершенно не исключаю. Отсюда и мой прогноз.Ставка: победа "Сочи" в один мяч или ничья за 1,79.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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футбол, цска, чемпионат россии по футболу, прогнозы результатов футбольных матчей