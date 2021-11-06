https://sputnik-georgia.ru/20211106/telegram-posle-zapuska-reklamy-v-kanalakh-anonsiroval-platnuyu-funktsiyu-ee-otklyucheniya-261847243.html
Telegram после запуска рекламы в каналах анонсировал платную функцию ее отключения
Telegram после запуска рекламы в каналах анонсировал платную функцию ее отключения
Как отметил основатель мессенджера, идею предложили многие пользователи Telegram 06.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-06T20:37+0400
2021-11-06T20:37+0400
2021-11-06T20:43+0400
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Пользователи Telegram смогут отключать официальные рекламные объявления с помощью платной подписки, говорится в канале основателя мессенджера Павла Дурова.В конце октября Telegram анонсировал рекламную платформу – сообщения будут размещаться в каналах, имеющих более 1 тысячи подписчиков, сами тексты будут ограничены 160 символами. Отмечалось, что содержание рекламных сообщений будет основано исключительно на темах каналов, в которых они появляются. Это значит, что пользовательские данные не анализируются, каждый посетитель канала в Telegram будет видеть одно и то же сообщение.Дуров также подчеркнул, что авторы некоторых каналов также хотят отключать рекламные объявления. Для этого необходимо просчитать экономические условия этой опции."Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале... Нашим приоритетом в этом процессе будут оставаться интересы пользователей и авторов контента", – отметил Дуров.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, telegram
Telegram после запуска рекламы в каналах анонсировал платную функцию ее отключения
20:37 06.11.2021 (обновлено: 20:43 06.11.2021)
Как отметил основатель мессенджера, идею предложили многие пользователи Telegram
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik.
Пользователи Telegram смогут отключать официальные рекламные объявления с помощью платной подписки, говорится в канале
основателя мессенджера Павла Дурова.
В конце октября Telegram анонсировал рекламную платформу – сообщения будут размещаться в каналах, имеющих более 1 тысячи подписчиков, сами тексты будут ограничены 160 символами. Отмечалось, что содержание рекламных сообщений будет основано исключительно на темах каналов, в которых они появляются. Это значит, что пользовательские данные не анализируются, каждый посетитель канала в Telegram будет видеть одно и то же сообщение.
"Многие пользователи предложили ввести возможность отключения официальных рекламных объявлений в каналах Telegram. Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram", – говорится в сообщении.
Дуров также подчеркнул, что авторы некоторых каналов также хотят отключать рекламные объявления. Для этого необходимо просчитать экономические условия этой опции.
"Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале... Нашим приоритетом в этом процессе будут оставаться интересы пользователей и авторов контента", – отметил Дуров.