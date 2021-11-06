https://sputnik-georgia.ru/20211106/u-tyurmy-gde-sidit-saakashvili-nachalas-aktsiya-protesta-261846063.html
У тюрьмы, где сидит Саакашвили, началась акция протеста
У тюрьмы, где сидит Саакашвили, началась акция протеста
Изначально акция планировалась в Тбилиси, но из-за ухудшения состояния экс-президента ее перенесли в Рустави 06.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-06T19:36+0400
2021-11-06T19:36+0400
2021-11-06T19:40+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
акция протеста
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Несколько тысяч человек собрались на акцию протеста у здания Руставской тюрьмы, где отбывает наказание экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.Участники акции собрались перед сценой, они держат в руках флаги и лозунги с надписями "Свободу Саакашвили".Изначально акция планировалась в Тбилиси, но из-за ухудшения состояния экс-президента, который голодает уже 37-й день, ее перенесли в Рустави.Требования и проблемыОсновным требованием участников акции станет перевод Саакашвили в гражданскую клинику. С этим требованием часть участников акции уже начали голодовку и установили символическую картонную камеру прямо у здания тюрьмы. Теперь участники акции собираются остаться у тюрьмы на ночь.Изначально на акции протеста были проблемы с установкой сцены, которую организаторы собирались поставить у стены территории тюрьмы. После переговоров полиция разрешила установить сцену, но чуть дальше.В связи с акцией протеста меры безопасности усилены по периметру акции дежурят патрульные экипажи, также полиция мобилизована во внутреннем периметре тюрьмы, усилена и тюремная охрана.Акция проходит на фоне заявления СГБ, которое обвинило организаторов в попытке силой захватить власть. По данным ведомства организаторы перманентных акций в Рустави и Тбилиси, собираются блокировать госучреждения и дороги, ведущие к руставской тюрьме №12, где уже 37 день голодает Саакашвили. В частности, они хотят пикетировать здания парламента, администрации правительства, администрации президента, Минюста и МВД Грузии, чтобы нарушить повседневный режим их работы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, акция протеста, возвращение и арест саакашвили
У тюрьмы, где сидит Саакашвили, началась акция протеста
19:36 06.11.2021 (обновлено: 19:40 06.11.2021)
Изначально акция планировалась в Тбилиси, но из-за ухудшения состояния экс-президента ее перенесли в Рустави
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Несколько тысяч человек собрались на акцию протеста у здания Руставской тюрьмы, где отбывает наказание экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Участники акции собрались перед сценой, они держат в руках флаги и лозунги с надписями "Свободу Саакашвили".
"Мы не уступим нашу страну и третьего президента Грузии. Мы борьбой докажем, что мы сыны родины. Сегодня у нас забирают свободу, но мы ее не отдадим… Свободу Мише и внеочередные выборы – вот наши требования", – сказал лидер "Нацдвижения" Заал Удумашвили.
Изначально акция планировалась в Тбилиси, но из-за ухудшения состояния экс-президента, который голодает уже 37-й день, ее перенесли в Рустави.
Требования и проблемы
Основным требованием участников акции станет перевод Саакашвили в гражданскую клинику. С этим требованием часть участников акции уже начали голодовку и установили символическую картонную камеру прямо у здания тюрьмы. Теперь участники акции собираются остаться у тюрьмы на ночь.
Изначально на акции протеста были проблемы с установкой сцены, которую организаторы собирались поставить у стены территории тюрьмы. После переговоров полиция разрешила установить сцену, но чуть дальше.
В связи с акцией протеста меры безопасности усилены по периметру акции дежурят патрульные экипажи, также полиция мобилизована во внутреннем периметре тюрьмы, усилена и тюремная охрана.
Акция проходит на фоне заявления СГБ, которое обвинило организаторов в попытке силой захватить власть. По данным ведомства организаторы перманентных акций в Рустави и Тбилиси, собираются блокировать госучреждения и дороги, ведущие к руставской тюрьме №12, где уже 37 день голодает Саакашвили. В частности, они хотят пикетировать здания парламента, администрации правительства, администрации президента, Минюста и МВД Грузии, чтобы нарушить повседневный режим их работы.
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