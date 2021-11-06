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В Грузии ужесточили наказание за вырубку леса
В Грузии ужесточили наказание за вырубку леса
Наказание будет в виде штрафа или исправительных работ на срок до года, или лишения свободы на срок до трех лет 06.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-06T15:31+0400
2021-11-06T15:31+0400
новости
грузия
вырубка лесов
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Браконьерам, которые были оштрафованы за вырубку леса, при повторном нарушении теперь грозит уголовное наказание. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс Грузии вступили в силу.Согласно новым нормам, тем, кто уже был оштрафован за вырубку леса или кустов, а также повреждение полезащитной линии или зеленых насаждений в городе при повторном нарушении будет грозить уголовное наказание, если их действия вызвали большой ущерб.Наказание будет в виде штрафа или исправительных работ на срок до года, или лишения свободы на срок до трех лет.Штрафы за вырубку леса, которые законодательством Грузии рассматриваются как административное нарушение, колеблются от 500 до 2000 лари (от 160 до 630 долларов), в зависимости от места вырубки.Тема защиты грузинских лесов в Грузии особенно актуальна. Правительство Грузии за последние несколько лет увеличило штрафы за вырубку и усилила контроль.Однако лесных браконьеров это не останавливает. Только за лето в стране было зафиксировано около 500 фактов незаконной вырубки леса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, вырубка лесов

В Грузии ужесточили наказание за вырубку леса

15:31 06.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev / Перейти в фотобанкЗаготовка леса на лесохозяйственном участке в Алтайском крае
Заготовка леса на лесохозяйственном участке в Алтайском крае - Sputnik Грузия, 1920, 06.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev
/
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Наказание будет в виде штрафа или исправительных работ на срок до года, или лишения свободы на срок до трех лет
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Браконьерам, которые были оштрафованы за вырубку леса, при повторном нарушении теперь грозит уголовное наказание. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс Грузии вступили в силу.
Согласно новым нормам, тем, кто уже был оштрафован за вырубку леса или кустов, а также повреждение полезащитной линии или зеленых насаждений в городе при повторном нарушении будет грозить уголовное наказание, если их действия вызвали большой ущерб.
Наказание будет в виде штрафа или исправительных работ на срок до года, или лишения свободы на срок до трех лет.
Штрафы за вырубку леса, которые законодательством Грузии рассматриваются как административное нарушение, колеблются от 500 до 2000 лари (от 160 до 630 долларов), в зависимости от места вырубки.
Тема защиты грузинских лесов в Грузии особенно актуальна. Правительство Грузии за последние несколько лет увеличило штрафы за вырубку и усилила контроль.
Однако лесных браконьеров это не останавливает. Только за лето в стране было зафиксировано около 500 фактов незаконной вырубки леса.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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