https://sputnik-georgia.ru/20211106/v-kieve-obyasnili-pochemu-ne-rassmatrivayut-vopros-ekstraditsii-saakashvili-261843056.html

В Киеве объяснили, почему не рассматривают вопрос экстрадиции Саакашвили

В Киеве объяснили, почему не рассматривают вопрос экстрадиции Саакашвили

В Минюсте страны пояснили, что для возможности экстрадиции Саакашвили должен проходить по уголовному делу в самой Украине 06.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-06T17:01+0400

2021-11-06T17:01+0400

2021-11-06T17:14+0400

новости

украина

михаил саакашвили

экстрадиция

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24830/97/248309705_0:0:3017:1697_1920x0_80_0_0_d816b895bda6e52a0ed6049e14513d4d.jpg

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Министерство юстиции Украины не рассматривает вопрос экстрадиции экс-президента Грузии и главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, сообщает РИА Новости со ссылкой на УНН.В минюсте пояснили, что согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины выдача лица (экстрадиция) – это выдача лица государству, компетентными органами которого это лицо разыскивается для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора.В соответствии с УПК Украины ходатайство о выдаче лица в Украину готовит следователь, прокурор, который осуществляет надзор за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования, или суд, который рассматривает дело или которым вынесен приговор, с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Кодексом и соответствующим международным договором Украины."Таким образом, процедура экстрадиции лица в Украину может быть инициирована компетентным органом Украины только в случае наличия уголовного производства на территории Украины в отношении лица или приговора суда", – объяснили в минюсте.Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине за должностные преступления в бытность его президентом страны, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку.Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом еще трех уголовных дел: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; о растрате средств из госбюджета; о незаконном пересечении государственной границы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, украина, михаил саакашвили, экстрадиция, возвращение и арест саакашвили