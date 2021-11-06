https://sputnik-georgia.ru/20211106/v-kieve-obyasnili-pochemu-ne-rassmatrivayut-vopros-ekstraditsii-saakashvili-261843056.html
В Киеве объяснили, почему не рассматривают вопрос экстрадиции Саакашвили
В Киеве объяснили, почему не рассматривают вопрос экстрадиции Саакашвили
В Минюсте страны пояснили, что для возможности экстрадиции Саакашвили должен проходить по уголовному делу в самой Украине 06.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-06T17:01+0400
2021-11-06T17:01+0400
2021-11-06T17:14+0400
новости
украина
михаил саакашвили
экстрадиция
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Министерство юстиции Украины не рассматривает вопрос экстрадиции экс-президента Грузии и главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, сообщает РИА Новости со ссылкой на УНН.В минюсте пояснили, что согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины выдача лица (экстрадиция) – это выдача лица государству, компетентными органами которого это лицо разыскивается для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора.В соответствии с УПК Украины ходатайство о выдаче лица в Украину готовит следователь, прокурор, который осуществляет надзор за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования, или суд, который рассматривает дело или которым вынесен приговор, с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Кодексом и соответствующим международным договором Украины."Таким образом, процедура экстрадиции лица в Украину может быть инициирована компетентным органом Украины только в случае наличия уголовного производства на территории Украины в отношении лица или приговора суда", – объяснили в минюсте.Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине за должностные преступления в бытность его президентом страны, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку.Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом еще трех уголовных дел: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; о растрате средств из госбюджета; о незаконном пересечении государственной границы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, украина, михаил саакашвили, экстрадиция, возвращение и арест саакашвили
В Киеве объяснили, почему не рассматривают вопрос экстрадиции Саакашвили
17:01 06.11.2021 (обновлено: 17:14 06.11.2021)
В Минюсте страны пояснили, что для возможности экстрадиции Саакашвили должен проходить по уголовному делу в самой Украине
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik.
Министерство юстиции Украины не рассматривает вопрос экстрадиции экс-президента Грузии и главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, сообщает РИА Новости
со ссылкой на УНН
.
"Министерством юстиции Украины не рассматривается вопрос экстрадиции М. Саакашвили", – цитирует агентство ведомство.
В минюсте пояснили, что согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины выдача лица (экстрадиция) – это выдача лица государству, компетентными органами которого это лицо разыскивается для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора.
В соответствии с УПК Украины ходатайство о выдаче лица в Украину готовит следователь, прокурор, который осуществляет надзор за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования, или суд, который рассматривает дело или которым вынесен приговор, с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Кодексом и соответствующим международным договором Украины.
"Таким образом, процедура экстрадиции лица в Украину может быть инициирована компетентным органом Украины только в случае наличия уголовного производства на территории Украины в отношении лица или приговора суда", – объяснили в минюсте.
Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине за должностные преступления в бытность его президентом страны, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку.
Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом еще трех уголовных дел: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; о растрате средств из госбюджета; о незаконном пересечении государственной границы.
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