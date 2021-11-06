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В парке Аджарии камеры поймали рысь
В парке Аджарии камеры поймали рысь
В Грузии рысь охраняется законом и внесена в Красную книгу 06.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-06T16:30+0400
2021-11-06T16:30+0400
2021-11-06T16:30+0400
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. В Национальном парке Мачахела в Аджарии в объектив камер-ловушек попала рысь, фотофакт опубликовало Агентство защищенных территорий.Красивая большая кошка с характерными кисточками на ушах оглядывает свои владения, где пошел первый снег.Камеры-ловушки установлены на всех охраняемых территориях Грузии. Они помогают отслеживать передвижение диких животных.В Грузии рысь охраняется законом и внесена в Красную книгу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, животные
В парке Аджарии камеры поймали рысь
В Грузии рысь охраняется законом и внесена в Красную книгу
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. В Национальном парке Мачахела в Аджарии в объектив камер-ловушек попала рысь, фотофакт опубликовало Агентство защищенных территорий.
Красивая большая кошка с характерными кисточками на ушах оглядывает свои владения, где пошел первый снег.
Камеры-ловушки установлены на всех охраняемых территориях Грузии. Они помогают отслеживать передвижение диких животных.
В Грузии рысь охраняется законом и внесена в Красную книгу.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.