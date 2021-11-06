https://sputnik-georgia.ru/20211106/v-parke-adzharii-kamery-poymali-rys-261842653.html

В парке Аджарии камеры поймали рысь

В парке Аджарии камеры поймали рысь

В Грузии рысь охраняется законом и внесена в Красную книгу 06.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-06T16:30+0400

2021-11-06T16:30+0400

2021-11-06T16:30+0400

новости

грузия

животные

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. В Национальном парке Мачахела в Аджарии в объектив камер-ловушек попала рысь, фотофакт опубликовало Агентство защищенных территорий.Красивая большая кошка с характерными кисточками на ушах оглядывает свои владения, где пошел первый снег.Камеры-ловушки установлены на всех охраняемых территориях Грузии. Они помогают отслеживать передвижение диких животных.В Грузии рысь охраняется законом и внесена в Красную книгу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, животные