https://sputnik-georgia.ru/20211106/vlasti-poluchili-ot-natsdvizheniya-ultimatum-iz-za-saakashvili---video-261848863.html

Власти получили от "Нацдвижения" ультиматум из-за Саакашвили - видео

Власти получили от "Нацдвижения" ультиматум из-за Саакашвили - видео

У руставской тюрьмы, где находится голодающий уже более месяца Михаил Саакашвили, в субботу вечером прошла крупная акция протеста его сторонников. Смотрите в... 06.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-06T22:11+0400

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видео-новости из грузии

возвращение и арест саакашвили

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Оппозиция дает властям Грузии 24 часа на перевод в гражданскую клинику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку 37 дней назад, заявил на акции протеста у руставской тюрьмы председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Если Саакашвили не переведут в обычную клинику на лечение, в Тбилиси пройдет масштабная акция протеста, пообещал руководитель оппозиционной партии. Остальные требования и план действий будут объявлены уже на Площади Свободы в столице, добавил Ника Мелия. Акция ЕНД у руставской тюрьмы вечером в субботу прошла на фоне заявления СГБ, которое обвинило организаторов массовых протестов в попытке силой захватить власть. По данным ведомства, организаторы перманентных акций в Рустави и Тбилиси собираются блокировать госучреждения и дороги, ведущие к руставской тюрьме №12. В частности, они хотят пикетировать здания парламента, администрации правительства, администрации президента, Минюста и МВД Грузии, чтобы нарушить повседневный режим их работы, отметили в ведомстве.Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине за должностные преступления в бытность его руководителем страны, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку, называя себя политическим заключенным.

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