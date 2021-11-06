https://sputnik-georgia.ru/20211106/vzryv-benzovoza-v-serra-leone-98-pogibshikh-svideteley-avarii-261849458.html

Взрыв бензовоза в Сьерра-Леоне: 98 погибших свидетелей аварии

Взрыв бензовоза в Сьерра-Леоне: 98 погибших свидетелей аварии

Многочисленные очевидцы аварии хотели начерпать топливо, выливавшееся из бензовоза после аварии, но он внезапно взорвался 06.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-06T23:03+0400

2021-11-06T23:03+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Авария с участием бензовоза в столице Сьерра-Леоне Фритауне унесла жизни 98 человек, еще 92 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.Взрыв произошел в результате столкновения бензовоза с грузовиком. По данным спасателей, грузовик, с которым столкнулся бензовоз, был гружен гранитом. Машины столкнулись, когда бензовоз пытался выехать на заправку.Водители обоих автомобилей предупредили столпившихся на месте происшествия местных жителей не приближаться к машинам из-за утечки топлива. Тем не менее, некоторые очевидцы не последовали совету и "воспользовались утечкой, чтобы начерпать топливо". Вскоре произошел сильный взрыв, за которым последовал пожар.Правительство Сьерра-Леоне выразило соболезнования семьям погибших и заявило о поддержке пострадавших. Власти намерены провести "комплексную оценку" ущерба.

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происшествия, новости, в мире, взрыв