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Взрыв бензовоза в Сьерра-Леоне: 98 погибших свидетелей аварии
Взрыв бензовоза в Сьерра-Леоне: 98 погибших свидетелей аварии
Многочисленные очевидцы аварии хотели начерпать топливо, выливавшееся из бензовоза после аварии, но он внезапно взорвался 06.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-06T23:03+0400
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Авария с участием бензовоза в столице Сьерра-Леоне Фритауне унесла жизни 98 человек, еще 92 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.Взрыв произошел в результате столкновения бензовоза с грузовиком. По данным спасателей, грузовик, с которым столкнулся бензовоз, был гружен гранитом. Машины столкнулись, когда бензовоз пытался выехать на заправку.Водители обоих автомобилей предупредили столпившихся на месте происшествия местных жителей не приближаться к машинам из-за утечки топлива. Тем не менее, некоторые очевидцы не последовали совету и "воспользовались утечкой, чтобы начерпать топливо". Вскоре произошел сильный взрыв, за которым последовал пожар.Правительство Сьерра-Леоне выразило соболезнования семьям погибших и заявило о поддержке пострадавших. Власти намерены провести "комплексную оценку" ущерба.
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происшествия, новости, в мире, взрыв

Взрыв бензовоза в Сьерра-Леоне: 98 погибших свидетелей аварии

23:03 06.11.2021 (обновлено: 23:22 06.11.2021)
© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky / Перейти в фотобанкВзрыв и пожар в азербайджанском секторе Каспийского моря
Взрыв и пожар в азербайджанском секторе Каспийского моря - Sputnik Грузия, 1920, 06.11.2021
© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky
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Многочисленные очевидцы аварии хотели начерпать топливо, выливавшееся из бензовоза после аварии, но он внезапно взорвался
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Авария с участием бензовоза в столице Сьерра-Леоне Фритауне унесла жизни 98 человек, еще 92 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Взрыв произошел в результате столкновения бензовоза с грузовиком. По данным спасателей, грузовик, с которым столкнулся бензовоз, был гружен гранитом. Машины столкнулись, когда бензовоз пытался выехать на заправку.
Водители обоих автомобилей предупредили столпившихся на месте происшествия местных жителей не приближаться к машинам из-за утечки топлива. Тем не менее, некоторые очевидцы не последовали совету и "воспользовались утечкой, чтобы начерпать топливо". Вскоре произошел сильный взрыв, за которым последовал пожар.

"Из данных, доступных на данный момент, следует, что в общей сложности зафиксировано 98 случаев смерти, и 92 пострадавших сейчас госпитализированы в различные больницы Фритауна", – говорится в заявлении Агентства, размещенном в Facebook.

Правительство Сьерра-Леоне выразило соболезнования семьям погибших и заявило о поддержке пострадавших. Власти намерены провести "комплексную оценку" ущерба.
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