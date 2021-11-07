https://sputnik-georgia.ru/20211107/borba-za-chkondidskuyu-eparkhiyu-v-martvili-snova-zaderzhali-protestuyuschikh---video-261858233.html

Борьба за Чкондидскую епархию: в Мартвили снова задержали протестующих - видео

Борьба за Чкондидскую епархию: в Мартвили снова задержали протестующих - видео

В городе Мартвили на западе Грузии у монастыря Салхино произошла потасовка между прихожанами и полицией. Были задержаны несколько человек. Смотрите в видео... 07.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-07T18:31+0400

2021-11-07T18:31+0400

2021-11-07T18:45+0400

происшествия

видео

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инцидент

арест

акции протеста

видео-новости из грузии

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Ситуация обострилась после того, как местные жители пытались проникнуть во двор храма, чему помешали мобилизованные на месте наряды полиции. Во время столкновений было задержано несколько человек, в том числе и двое монахов – отлученных ранее от церкви митрополитом Стефаном (Калаиджишвили).ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Очередной конфликт в Чкондидской епархии (Западная Грузия) начался с назначением в феврале 2021 года нового митрополита Стефане (Калаиджишвили), который в сентябре 2021 года отлучил от церкви несколько монахов, поддерживающих Петре (Цаава). Последний в октябре 2019 года был лишен сана первосвященника и звания митрополита в Чкондидской епархии.Епископ Петре Цаава был лишен Священным Синодом своей должности, епархии, сана и привилегий за резкие заявления против Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. В то же время многие священнослужители в Чкондиди поддержали Цаава и до сих пор не принимают нового митрополита.В конце октября Патриархия Грузии направила послание монахам в Чкондидскую епархию с требованием покинуть территорию до 4 ноября. Согласно приказу митрополита Стефане, им запрещено жить в монастырях Чкондидской епархии, а также в других зданиях и сооружениях, принадлежащих церкви, а также пользоваться и распоряжаться церковными землями и другой собственностью.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, видео, мультимедиа, инцидент, арест, акции протеста, видео-новости из грузии, видео