https://sputnik-georgia.ru/20211107/epidemiolog-gruziya-na-grani-katastrofy-iz-za-koronavirusa-261850024.html
Эпидемиолог: Грузия на грани катастрофы из-за коронавируса
Эпидемиолог: Грузия на грани катастрофы из-за коронавируса
Эпидемиолог отметил, что сейчас риск от многолюдных собраний удвоился, так как к традиционным свадьбам, поминкам и так далее добавились акции протеста 07.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-07T15:01+0400
2021-11-07T15:01+0400
2021-11-07T15:01+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Если рост числа зараженных продолжится дальше, число умерших от коронавируса катастрофически вырастет, заявил глава тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе.Эпидемиологи заявили о начале в Грузии пятой волны заражения коронавирусом. По официальным данным, за последнюю неделю COVID-19 унес в стране жизни 365 человек."Какими бы идеальными ни были бы лечение и уход в клиниках, если рост числа случаев продолжится, вырастет и число умерших", - сказал Церцвадзе.По его словам, в Грузии развивается самый худший сценарий эпидемиологической ситуации из-за трех факторов: низких темпов вакцинации, несоблюдения населением правил ношения масок и многолюдных собраний.За последнюю неделю коронавирус в Грузии выявили у 32,8 тысячи человек, общее число зараженных с начала пандемии приблизилось к отметке 750 тысяч человек.Несмотря на то, что массовая вакцинация от коронавируса в Грузии началась в начале июля, на сегодняшний день полностью привиты от коронавируса только 33,3%, когда для выработки массового иммунитета необходима вакцинация 70%.Исходя из ситуации, координационный совет правительства в понедельник примет решение о введении дополнительных ограничений, в том числе о введении "зеленых паспортов".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Эпидемиолог: Грузия на грани катастрофы из-за коронавируса
Эпидемиолог отметил, что сейчас риск от многолюдных собраний удвоился, так как к традиционным свадьбам, поминкам и так далее добавились акции протеста
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Если рост числа зараженных продолжится дальше, число умерших от коронавируса катастрофически вырастет, заявил глава тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе.
Эпидемиологи заявили о начале в Грузии пятой волны заражения коронавирусом. По официальным данным, за последнюю неделю COVID-19 унес в стране жизни 365 человек.
"Какими бы идеальными ни были бы лечение и уход в клиниках, если рост числа случаев продолжится, вырастет и число умерших", - сказал Церцвадзе.
По его словам, в Грузии развивается самый худший сценарий эпидемиологической ситуации из-за трех факторов: низких темпов вакцинации, несоблюдения населением правил ношения масок и многолюдных собраний.
За последнюю неделю коронавирус в Грузии выявили у 32,8 тысячи человек, общее число зараженных с начала пандемии приблизилось к отметке 750 тысяч человек.
Несмотря на то, что массовая вакцинация от коронавируса в Грузии началась в начале июля, на сегодняшний день полностью привиты от коронавируса только 33,3%, когда для выработки массового иммунитета необходима вакцинация 70%.
Исходя из ситуации, координационный совет правительства в понедельник примет решение о введении дополнительных ограничений, в том числе о введении "зеленых паспортов".
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