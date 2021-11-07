https://sputnik-georgia.ru/20211107/kadrami-saakashvili-iz-tyurmy-zainteresovalas-gosinspektsiya--261849834.html

Кадрами Саакашвили из тюрьмы заинтересовалась Госинспекция

Кадрами Саакашвили из тюрьмы заинтересовалась Госинспекция

Cлужба Госинспектора отмечает, что существенно важно соблюдение неприкосновенности личной жизни лишенного свободы голодающего лица 07.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-07T09:36+0400

2021-11-07T09:36+0400

2021-11-07T09:36+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23808/40/238084055_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f20e8d6e1b03411f1a86fd93259509cb.jpg

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Служба государственного инспектора Грузии, следящая за правилами сохранения личной информации, заинтересовалась опубликованными Специальной пенитенциарной службой кадрами, на которых фигурирует осужденный экс-президент Михаил Саакашвили, говорится на странице Госинспектора в соцсети Facebook.Специальная пенитенциарная служба обнародовала записи, сделанные в кабинете тюремного врача, на которых видно, как Саакашвили, который объявил голодовку 38 дней назад, пьет соки и ест детские пюре. Показала служба и фото продуктов, потребляемых экс-президентом."Служба государственного инспектора начала расследование законности получения и обнародования этих материалов. Параллельно проверке ведомство отмечает, что существенно важно соблюдение неприкосновенности личной жизни лишенного свободы голодающего лица", – говорится в сообщении.Cлужба Госинспектора отмечает, что у заключенного должно быть доверие к медперсоналу учреждения, в противном случае это может повлечь угрозу для жизни, так как заключенный будет скрывать свои проблемы.Власти, в свою очередь, не видят ничего особенного в публикации кадров.Главная тема дняПитание Саакашвили стало главной темой дня в субботу. Сначала министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент принимает пищу и ест каши, после специальная пенитенциарная служба уточнила, что пюре и соки, употребляемые осужденным, являются пищевыми добавками.О том, что Саакашвили не прекращал голодовку, заявила и Народный защитник Грузии, которая отметила, что все потребляемое им в кабинете врача было для поддержания его здоровья во время голодовки и не считается ее прекращением.На фоне этих заявлений, сам экс-президент заявил, что больше не будет принимать рекомендованные врачами добавки или витамины.Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине за должностные преступления в бытность его президентом страны, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку.Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом еще трех уголовных дел: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; о растрате средств из госбюджета; о незаконном пересечении государственной границы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили