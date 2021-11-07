https://sputnik-georgia.ru/20211107/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-7-noyabrya-2021-261758518.html
Какой сегодня церковный праздник: 7 ноября 2021
Какой сегодня церковный праздник: 7 ноября 2021
По православному церковному календарю 7 ноября отмечают день памяти Святых Маркиана, Мартирия, Тавифы, Анастасия и других 07.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-07T01:00+0400
2021-11-07T01:00+0400
2021-11-07T01:00+0400
религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 7 ноября поминают мучеников Маркиана и Мартирия, пострадавших за веру в IV веке.Все усилия еретиков привлечь преподобных Маркиана и Мартирия на свою сторону оказались тщетны. Святые твердо исповедовали Православие, за это были преданы пыткам и казнены – им отрубили головы в 355 году.Праведная ТавифаПо церковному календарю 7 ноября поминают праведную Тавифу, жившую в I веке. Добродетельная и милосердная, будущая Святая принадлежала к христианской общине в Иоппии. Как-то Тавифа тяжело заболела. В то время в Лидде, недалеко от Иоппии, проповедовал апостол Петр. К нему послали гонцов с убедительной просьбой о помощи.Когда апостол пришел, праведная Тавифа уже была мертва. Святой Петр, преклонив колена, стал горячо молиться Господу. Затем подойдя к одру, воззвал: "Тавифа, встань!" Женщина поднялась совершенно здоровой.Мученик АнастасийПо церковному календарю 7 ноября поминают мученика Анастасия, жившего в городе Аквилее (Северная Италия) в III веке.Будущего Святого схватили за миссионерскую деятельность в городе Салоне (Далмация). Мученик отважно исповедал себя христианином, за что суд приговорил его к смертной казни. Тело Святого язычники бросили в море.ИмениныПо церковному календарю 7 ноября именины отмечают Матрона и Анастасий.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников
Какой сегодня церковный праздник: 7 ноября 2021
По православному церковному календарю 7 ноября отмечают день памяти Святых Маркиана, Мартирия, Тавифы, Анастасия и других
Sputnik Грузия
рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.
Святые мученики
По церковному календарю 7 ноября поминают мучеников Маркиана и Мартирия, пострадавших за веру в IV веке.
Маркиан служил чтецом в Константинопольском соборе, а Мартирий – иподиаконом. Они также несли послушание в качестве секретарей Патриарха Павла Исповедника. Ариане, отрицающие Божественную природу Христа, тайно казнили праведного Патриарха, а кафедру передали еретику Македонию.
Все усилия еретиков привлечь преподобных Маркиана и Мартирия на свою сторону оказались тщетны. Святые твердо исповедовали Православие, за это были преданы пыткам и казнены – им отрубили головы в 355 году.
Праведная Тавифа
По церковному календарю 7 ноября поминают праведную Тавифу, жившую в I веке. Добродетельная и милосердная, будущая Святая принадлежала к христианской общине в Иоппии. Как-то Тавифа тяжело заболела.
В то время в Лидде, недалеко от Иоппии, проповедовал апостол Петр. К нему послали гонцов с убедительной просьбой о помощи.
Когда апостол пришел, праведная Тавифа уже была мертва. Святой Петр, преклонив колена, стал горячо молиться Господу. Затем подойдя к одру, воззвал: "Тавифа, встань!" Женщина поднялась совершенно здоровой.
Мученик Анастасий
По церковному календарю 7 ноября поминают мученика Анастасия, жившего в городе Аквилее (Северная Италия) в III веке.
Будущего Святого схватили за миссионерскую деятельность в городе Салоне (Далмация). Мученик отважно исповедал себя христианином, за что суд приговорил его к смертной казни. Тело Святого язычники бросили в море.
Именины
По церковному календарю 7 ноября именины отмечают Матрона и Анастасий.
Материал подготовлен на основе открытых источников