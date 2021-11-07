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Массовые протесты в Глазго в защиту климата - фото

Массовые протесты в Глазго в защиту климата - фото

В Глазго, где проходит конференция ООН по изменению климата, тысячи активистов устроили акцию протеста. Смотрите в фотоленте Sputnik, что требуют демонстранты 07.11.2021, Sputnik Грузия

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Масштабные протесты начались в пятницу и продолжились в субботу в Глазго, где в эти дни проходит 26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!По оценке шотландского подразделения экодвижения Extinction Rebellion, в шествии приняли участие более 100 тысяч человек. В городе были перекрыты дороги и введены ограничения для обеспечения безопасности.

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в мире, фотоленты, мультимедиа, оон, земля, новости в фотографиях, шотландия, экология, фото