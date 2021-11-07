Массовые протесты в Глазго в защиту климата - фото
Экоактивисты начали шествие по Глазго в рамках Глобального дня действий за справедливость в отношении климата
Экоактивисты начали шествие по Глазго в рамках Глобального дня действий за справедливость в отношении климата
По оценкам организаторов протеста, в пятничной акции приняли участие около 25 тысяч человек
По оценкам организаторов протеста, в пятничной акции приняли участие около 25 тысяч человек
А в субботу, в Глобальный день действий, в шествии приняли участие примерно 100 тысяч демонстрантов
А в субботу, в Глобальный день действий, в шествии приняли участие примерно 100 тысяч демонстрантов
Демонстранты с флагами, транспарантами и громкоговорителями призывают к "климатической справедливости"
Демонстранты с флагами, транспарантами и громкоговорителями призывают к "климатической справедливости"
Люди выступают против капитализма, который, по их мнению, привёл природу к плачевному состоянию
Люди выступают против капитализма, который, по их мнению, привёл природу к плачевному состоянию
Марш прошел в сопровождении полицейских, в том числе на машинах и мотоциклах
Марш прошел в сопровождении полицейских, в том числе на машинах и мотоциклах
В городе были введены значительные перекрытия дорог и ограничения для обеспечения безопасности и охраны шествий
В городе были введены значительные перекрытия дорог и ограничения для обеспечения безопасности и охраны шествий
В преддверии Конференции ООН по изменению климата в Глазго ЕС, США и ряд других государств объявили о намерении преследовать более жесткие цели в борьбе с глобальным потеплением
В преддверии Конференции ООН по изменению климата в Глазго ЕС, США и ряд других государств объявили о намерении преследовать более жесткие цели в борьбе с глобальным потеплением
Одним из главных достижений климатического саммита 2021 года считается договоренность, принятая лидерами около ста стран мира, о сокращении выбросов метана на 30 процентов до 2030 года
Одним из главных достижений климатического саммита 2021 года считается договоренность, принятая лидерами около ста стран мира, о сокращении выбросов метана на 30 процентов до 2030 года
Еще одно важное соглашение, подписанное в рамках COP26, касается борьбы с вырубкой лесов и совместных усилий государств по озеленению планеты
Еще одно важное соглашение, подписанное в рамках COP26, касается борьбы с вырубкой лесов и совместных усилий государств по озеленению планеты