Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211107/massovye-protesty-v-glazgo-v-zaschitu-klimata---foto-261855043.html
Массовые протесты в Глазго в защиту климата - фото
Массовые протесты в Глазго в защиту климата - фото
В Глазго, где проходит конференция ООН по изменению климата, тысячи активистов устроили акцию протеста. Смотрите в фотоленте Sputnik, что требуют демонстранты 07.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-07T15:50+0400
2021-11-07T15:50+0400
в мире
фотоленты
мультимедиа
оон
земля
новости в фотографиях
шотландия
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/07/261855013_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_db02916e17b9c529cd960939744fbb02.jpg
Масштабные протесты начались в пятницу и продолжились в субботу в Глазго, где в эти дни проходит 26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!По оценке шотландского подразделения экодвижения Extinction Rebellion, в шествии приняли участие более 100 тысяч человек. В городе были перекрыты дороги и введены ограничения для обеспечения безопасности.
шотландия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/07/261855013_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a6c6a0ebe8a99d2aa6ff3638430d5b4c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, фотоленты, мультимедиа, оон, земля, новости в фотографиях, шотландия, экология, фото

Массовые протесты в Глазго в защиту климата - фото

15:50 07.11.2021
В Глазго, где проходит конференция ООН по изменению климата, тысячи активистов устроили акцию протеста. Смотрите в фотоленте Sputnik, что требуют демонстранты
Масштабные протесты начались в пятницу и продолжились в субботу в Глазго, где в эти дни проходит 26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
По оценке шотландского подразделения экодвижения Extinction Rebellion, в шествии приняли участие более 100 тысяч человек. В городе были перекрыты дороги и введены ограничения для обеспечения безопасности.
© REUTERS / HANNAH MCKAY

Экоактивисты начали шествие по Глазго в рамках Глобального дня действий за справедливость в отношении климата

Экоактивисты начали шествие по Глазго в рамках Глобального дня действий за справедливость в отношении климата - Sputnik Грузия
1/10
© REUTERS / HANNAH MCKAY

Экоактивисты начали шествие по Глазго в рамках Глобального дня действий за справедливость в отношении климата

© REUTERS / HANNAH MCKAY

По оценкам организаторов протеста, в пятничной акции приняли участие около 25 тысяч человек

По оценкам организаторов протеста, в пятничной акции приняли участие около 25 тысяч человек - Sputnik Грузия
2/10
© REUTERS / HANNAH MCKAY

По оценкам организаторов протеста, в пятничной акции приняли участие около 25 тысяч человек

© REUTERS / HANNAH MCKAY

А в субботу, в Глобальный день действий, в шествии приняли участие примерно 100 тысяч демонстрантов

А в субботу, в Глобальный день действий, в шествии приняли участие примерно 100 тысяч демонстрантов - Sputnik Грузия
3/10
© REUTERS / HANNAH MCKAY

А в субботу, в Глобальный день действий, в шествии приняли участие примерно 100 тысяч демонстрантов

© REUTERS / HANNAH MCKAY

Демонстранты с флагами, транспарантами и громкоговорителями призывают к "климатической справедливости"

Демонстранты с флагами, транспарантами и громкоговорителями призывают к &quot;климатической справедливости&quot; - Sputnik Грузия
4/10
© REUTERS / HANNAH MCKAY

Демонстранты с флагами, транспарантами и громкоговорителями призывают к "климатической справедливости"

© REUTERS / DYLAN MARTINEZ

Люди выступают против капитализма, который, по их мнению, привёл природу к плачевному состоянию

Люди выступают против капитализма, который, по их мнению, привёл природу к плачевному состоянию - Sputnik Грузия
5/10
© REUTERS / DYLAN MARTINEZ

Люди выступают против капитализма, который, по их мнению, привёл природу к плачевному состоянию

© REUTERS / HANNAH MCKAY

Марш прошел в сопровождении полицейских, в том числе на машинах и мотоциклах

Марш прошел в сопровождении полицейских, в том числе на машинах и мотоциклах - Sputnik Грузия
6/10
© REUTERS / HANNAH MCKAY

Марш прошел в сопровождении полицейских, в том числе на машинах и мотоциклах

© REUTERS / HANNAH MCKAY

В городе были введены значительные перекрытия дорог и ограничения для обеспечения безопасности и охраны шествий

В городе были введены значительные перекрытия дорог и ограничения для обеспечения безопасности и охраны шествий - Sputnik Грузия
7/10
© REUTERS / HANNAH MCKAY

В городе были введены значительные перекрытия дорог и ограничения для обеспечения безопасности и охраны шествий

© REUTERS / HANNAH MCKAY

В преддверии Конференции ООН по изменению климата в Глазго ЕС, США и ряд других государств объявили о намерении преследовать более жесткие цели в борьбе с глобальным потеплением

В преддверии Конференции ООН по изменению климата в Глазго ЕС, США и ряд других государств объявили о намерении преследовать более жесткие цели в борьбе с глобальным потеплением - Sputnik Грузия
8/10
© REUTERS / HANNAH MCKAY

В преддверии Конференции ООН по изменению климата в Глазго ЕС, США и ряд других государств объявили о намерении преследовать более жесткие цели в борьбе с глобальным потеплением

© REUTERS / HANNAH MCKAY

Одним из главных достижений климатического саммита 2021 года считается договоренность, принятая лидерами около ста стран мира, о сокращении выбросов метана на 30 процентов до 2030 года

Одним из главных достижений климатического саммита 2021 года считается договоренность, принятая лидерами около ста стран мира, о сокращении выбросов метана на 30 процентов до 2030 года - Sputnik Грузия
9/10
© REUTERS / HANNAH MCKAY

Одним из главных достижений климатического саммита 2021 года считается договоренность, принятая лидерами около ста стран мира, о сокращении выбросов метана на 30 процентов до 2030 года

© REUTERS / DYLAN MARTINEZ

Еще одно важное соглашение, подписанное в рамках COP26, касается борьбы с вырубкой лесов и совместных усилий государств по озеленению планеты

Еще одно важное соглашение, подписанное в рамках COP26, касается борьбы с вырубкой лесов и совместных усилий государств по озеленению планеты - Sputnik Грузия
10/10
© REUTERS / DYLAN MARTINEZ

Еще одно важное соглашение, подписанное в рамках COP26, касается борьбы с вырубкой лесов и совместных усилий государств по озеленению планеты

Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:35Жестокий разгон митинга 7 ноября 2007 года вспоминают сегодня в Тбилиси
16:32Еще чуть-чуть и "Динамо" Батуми станет чемпионом Грузии по футболу
15:50Массовые протесты в Глазго в защиту климата - фото
15:31Президент Грузии наградила посмертно Кобу Давиташвили медалью Чести
15:01Эпидемиолог: Грузия на грани катастрофы из-за коронавируса
14:55Рыцари и боги: архитектор построил замок в смешанном стиле - видео
14:29Грузинские дзюдоисты завоевали восемь медалей на молодежном чемпионате Европы
13:31Шесть шахтеров погибли на шахте в Казахстане из-за выброса метана
13:02Интернет-мошенник задержан в Тбилиси
12:31Царя Ираклия Второго вспоминают сегодня в Грузии
12:02Назван объем добычи газа в Азербайджане в ближайшие годы
11:03Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 4 104
09:36Кадрами Саакашвили из тюрьмы заинтересовалась Госинспекция
09:01Осторожно, грузинские водители: какие правила чаще всего нарушают в Грузии
01:00Какой сегодня церковный праздник: 7 ноября 2021
ВчераВзрыв бензовоза в Сьерра-Леоне: 98 погибших свидетелей аварии
ВчераМужчина скончался на акции у тюрьмы Саакашвили: МВД Грузии начало расследование
ВчераВласти получили от "Нацдвижения" ультиматум из-за Саакашвили - видео
ВчераОппозиция дала властям Грузии 24 часа на перевод Саакашвили в гражданскую клинику
ВчераПротестующие ставят палатки у здания Руставской тюрьмы, где сидит Саакашвили