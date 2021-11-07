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Назван объем добычи газа в Азербайджане в ближайшие годы

Назван объем добычи газа в Азербайджане в ближайшие годы

С января по сентябрь 2021 года в Грузию из Азербайджана было поставлено 2,2 миллиарда кубометров 07.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. В 2022 году в Азербайджане будет добыто 43,5 миллиарда кубометров природного газа, говорится в законопроекте "О госбюджете на 2022 год", вынесенном на обсуждение Милли Междлиса в пятницу, сообщает Sputnik Азербайджан.Согласно законопроекту, в 2023 году добыча газа в Азербайджане прогнозируется на уровне 47,7 миллиарда кубометров газа, что на 9,75% больше прогнозного показателя 2022 года.Кроме того, в 2024 году прогнозируется добыча 49,2 миллиарда кубометров природного газа, что на 3% превышает прогноз добычи на 2023 год.В 2025 году планируется добыть 49,7 миллиарда кубометров газа, что на 1,05% больше прогноза на 2024 год.С января по сентябрь 2021 года экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 14,9 миллиарда кубометров на сумму 2,9 миллиарда долларов (рост 56%), говорится в отчете Государственного таможенного комитета.За указанный период в Грузию было поставлено 2,2 миллиарда кубометров, в Турцию - 7,9 миллиарда кубометров, в Италию – 3,9 миллиарда кубометров, в Грецию – 501 миллион кубометров, в Болгарию – 166 миллионов кубометров, в Иран - 169 миллионов кубометров газа.

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