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Осторожно, грузинские водители: какие правила чаще всего нарушают в Грузии
Осторожно, грузинские водители: какие правила чаще всего нарушают в Грузии
Полную сумму баллов израсходовали и лишились прав 39 водителей, из которых лишь один восстановил свои права, сдав экзамен 07.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-07T09:01+0400
2021-11-07T09:01+0400
общество
новости
грузия
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. За девять месяцев 2021 года за нарушение правил дорожного движения в Грузии было выписано 2 409 249 штрафов, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.Штрафы за нарушение правил дорожного движения колеблются от 10 до 300 лари (от 3 до 91 доллара) в зависимости от вида нарушения.Кроме того, в стране действует система баллов – на водительские права начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении лимита баллов автомобилист лишается прав.Sputnik Грузия представляет вам топ-5 нарушений на дорогах Грузии.1. Превышение скоростиСамым распространенным нарушением правил дорожного движения в Грузии стало превышение скорости более чем на 15 километров в час.Всего за это нарушение в период с 1 января по 30 сентября было выписано 688 010 штрафов. Штраф за превышение скорости составляет 50 лари.2. Игнорирование правил парковкиНа втором месте оказалось игнорирование знака "Остановка запрещена" и "Парковка запрещена", а также несоблюдение правил парковки.Всего за три квартала 2021 года в Грузии было выписано 421 947 штрафов за это нарушение. Штраф за нарушение правил парковки составляет 10 лари.3. Небрежное вождениеНа третьем месте оказались несоблюдение водителями транспортных средств дорожных знаков и дорожной разметки; нарушение правил буксирования, использования мигалок, сигналов, правил езды во время учебы и в жилой зоне; правил дорожного движения, движения транспорта с прицепом или участие в групповом движении транспорта, мешающем дорожному движению.Всего таких нарушений было зафиксировано 386 493, и штраф за них составляет 20 лари.4. Отсутствие техосмотраНа четвертое место вышла передача транспортного средства другому лицу или допуск транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр.Всего в Грузии за три месяца было зафиксировано 368 592 подобных факта. Штраф за одно такое нарушение составляет 50 лари.5. Игнорирование ремней безопасностиЗамыкает пятерку нарушений игнорирование ремней безопасности водителем или сидящим на переднем сидении пассажиром.Всего таких нарушений в стране было зафиксировано 108 065. Штраф за него составляет 50 лари.Видеоштрафы и баллыЗа неосторожное вождение и несоблюдение правил дорожного движения штрафы в Грузии, помимо полиции, фиксируют и видеокамеры.Всего за девять месяцев 2021 года в Грузии было выписано 1 768 478 видеоштрафов на сумму 49,8 миллиона лари. При этом только водители столицы Грузии за полгода были оштрафованы на сумму около 77 миллионов лари.В то же время из-за несоблюдения правил дорожного движения баллы на правах потеряли 237 419 водителей. Полную сумму баллов израсходовали и лишились прав 39 водителей, из которых лишь один восстановил свои права, сдав экзамен.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, грузинские дороги, машины и их водители

Осторожно, грузинские водители: какие правила чаще всего нарушают в Грузии

09:01 07.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliУлицы города Тбилиси - проспект Александра Казбеги
Улицы города Тбилиси - проспект Александра Казбеги - Sputnik Грузия, 1920, 07.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Полную сумму баллов израсходовали и лишились прав 39 водителей, из которых лишь один восстановил свои права, сдав экзамен
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. За девять месяцев 2021 года за нарушение правил дорожного движения в Грузии было выписано 2 409 249 штрафов, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
Штрафы за нарушение правил дорожного движения колеблются от 10 до 300 лари (от 3 до 91 доллара) в зависимости от вида нарушения.
Кроме того, в стране действует система баллов – на водительские права начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении лимита баллов автомобилист лишается прав.
Sputnik Грузия представляет вам топ-5 нарушений на дорогах Грузии.
1. Превышение скорости
Самым распространенным нарушением правил дорожного движения в Грузии стало превышение скорости более чем на 15 километров в час.
Всего за это нарушение в период с 1 января по 30 сентября было выписано 688 010 штрафов. Штраф за превышение скорости составляет 50 лари.
2. Игнорирование правил парковки
На втором месте оказалось игнорирование знака "Остановка запрещена" и "Парковка запрещена", а также несоблюдение правил парковки.
Всего за три квартала 2021 года в Грузии было выписано 421 947 штрафов за это нарушение. Штраф за нарушение правил парковки составляет 10 лари.
3. Небрежное вождение
На третьем месте оказались несоблюдение водителями транспортных средств дорожных знаков и дорожной разметки; нарушение правил буксирования, использования мигалок, сигналов, правил езды во время учебы и в жилой зоне; правил дорожного движения, движения транспорта с прицепом или участие в групповом движении транспорта, мешающем дорожному движению.
Всего таких нарушений было зафиксировано 386 493, и штраф за них составляет 20 лари.
4. Отсутствие техосмотра
На четвертое место вышла передача транспортного средства другому лицу или допуск транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр.
Всего в Грузии за три месяца было зафиксировано 368 592 подобных факта. Штраф за одно такое нарушение составляет 50 лари.
5. Игнорирование ремней безопасности
Замыкает пятерку нарушений игнорирование ремней безопасности водителем или сидящим на переднем сидении пассажиром.
Всего таких нарушений в стране было зафиксировано 108 065. Штраф за него составляет 50 лари.

Видеоштрафы и баллы

За неосторожное вождение и несоблюдение правил дорожного движения штрафы в Грузии, помимо полиции, фиксируют и видеокамеры.
Всего за девять месяцев 2021 года в Грузии было выписано 1 768 478 видеоштрафов на сумму 49,8 миллиона лари. При этом только водители столицы Грузии за полгода были оштрафованы на сумму около 77 миллионов лари.
В то же время из-за несоблюдения правил дорожного движения баллы на правах потеряли 237 419 водителей. Полную сумму баллов израсходовали и лишились прав 39 водителей, из которых лишь один восстановил свои права, сдав экзамен.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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