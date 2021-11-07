https://sputnik-georgia.ru/20211107/razgon-aktsii-protesta-oppozitsii-7-noyabrya-2007-goda-kak-eto-bylo---foto-261859528.html

Разгон акции протеста оппозиции 7 ноября 2007 года: как это было - фото

Разгон акции протеста оппозиции 7 ноября 2007 года: как это было - фото

В Тбилиси на проспекте Руставели 7 ноября собрались люди в память о событиях 14-летней давности - когда власти времен Саакашвили в 2007 году разогнали... 07.11.2021, Sputnik Грузия

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Обострение ситуации 7 ноября 2007 года началось утром у здания парламента Грузии, где были установлены палатки Объединенной оппозиции. Власти решили их убрать, митингующих на тот момент было немного, но они оказали сопротивление, которое было подавлено. На месте стали собираться сторонники оппозиции и журналисты.

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