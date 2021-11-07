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Разгон акции протеста оппозиции 7 ноября 2007 года: как это было - фото
Разгон акции протеста оппозиции 7 ноября 2007 года: как это было - фото
В Тбилиси на проспекте Руставели 7 ноября собрались люди в память о событиях 14-летней давности - когда власти времен Саакашвили в 2007 году разогнали... 07.11.2021, Sputnik Грузия
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Обострение ситуации 7 ноября 2007 года началось утром у здания парламента Грузии, где были установлены палатки Объединенной оппозиции. Власти решили их убрать, митингующих на тот момент было немного, но они оказали сопротивление, которое было подавлено. На месте стали собираться сторонники оппозиции и журналисты.
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Разгон акции протеста оппозиции 7 ноября 2007 года: как это было - фото

20:00 07.11.2021 (обновлено: 20:15 07.11.2021)
В Тбилиси на проспекте Руставели 7 ноября собрались люди в память о событиях 14-летней давности - когда власти времен Саакашвили в 2007 году разогнали многотысячный митинг объединенной оппозиции. Смотрите в фотоленте, как происходили те события
Обострение ситуации 7 ноября 2007 года началось утром у здания парламента Грузии, где были установлены палатки Объединенной оппозиции. Власти решили их убрать, митингующих на тот момент было немного, но они оказали сопротивление, которое было подавлено. На месте стали собираться сторонники оппозиции и журналисты.
© AP Photo / SHAKH AIVAZOV

Правительство президента Михаила Саакашвили 7 ноября 2007 года с применением силы разогнало в Тбилиси протестующих сторонников оппозиции.

Правительство президента Михаила Саакашвили 7 ноября 2007 года с применением силы разогнало в Тбилиси протестующих сторонников оппозиции. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / SHAKH AIVAZOV

Правительство президента Михаила Саакашвили 7 ноября 2007 года с применением силы разогнало в Тбилиси протестующих сторонников оппозиции.

© AP Photo / SHAKH AIVAZOV

Первый крупный разгон был у парламента Грузии, куда после первых утренних столкновений прибыли сотни сторонников оппозиции, не дававшие убрать свои палатки.

Первый крупный разгон был у парламента Грузии, куда после первых утренних столкновений прибыли сотни сторонников оппозиции, не дававшие убрать свои палатки. - Sputnik Грузия
2/21
© AP Photo / SHAKH AIVAZOV

Первый крупный разгон был у парламента Грузии, куда после первых утренних столкновений прибыли сотни сторонников оппозиции, не дававшие убрать свои палатки.

© AP Photo / GEORGE ABDALADZE

Полицейские подразделения показательно готовились к разгону некоторое время. У тех, кто захотел бы уйти с места событий, было время это сделать.

Полицейские подразделения показательно готовились к разгону некоторое время. У тех, кто захотел бы уйти с места событий, было время это сделать. - Sputnik Грузия
3/21
© AP Photo / GEORGE ABDALADZE

Полицейские подразделения показательно готовились к разгону некоторое время. У тех, кто захотел бы уйти с места событий, было время это сделать.

© AP Photo / GEORGE ABDALADZE

Против сторонников оппозиции тогда впервые были задействованы полицейские водометы, а также применены гранаты со слезоточивым газом и резиновые пули.

Против сторонников оппозиции тогда впервые были задействованы полицейские водометы, а также применены гранаты со слезоточивым газом и резиновые пули. - Sputnik Грузия
4/21
© AP Photo / GEORGE ABDALADZE

Против сторонников оппозиции тогда впервые были задействованы полицейские водометы, а также применены гранаты со слезоточивым газом и резиновые пули.

© AP Photo / SHAKH AIVAZOV

Сторонники оппозиции пытались оказывать сопротивление, но в итоге первая волна протестующих была сметена.

Сторонники оппозиции пытались оказывать сопротивление, но в итоге первая волна протестующих была сметена. - Sputnik Грузия
5/21
© AP Photo / SHAKH AIVAZOV

Сторонники оппозиции пытались оказывать сопротивление, но в итоге первая волна протестующих была сметена.

© AP Photo / GEORGE ABDALADZE

Представители Объединенной оппозиции не ожидали такого разгона. Но это имело и обратный эффект - возмущенные люди не разбежались, а стали снова собираться.

Представители Объединенной оппозиции не ожидали такого разгона. Но это имело и обратный эффект - возмущенные люди не разбежались, а стали снова собираться. - Sputnik Грузия
6/21
© AP Photo / GEORGE ABDALADZE

Представители Объединенной оппозиции не ожидали такого разгона. Но это имело и обратный эффект - возмущенные люди не разбежались, а стали снова собираться.

© AP Photo / SHAKH AIVAZOV

Проспект Руставели на тот момент напоминал поле боя, так как сторонники оппозиции пытались оказать сопротивление.

Проспект Руставели на тот момент напоминал поле боя, так как сторонники оппозиции пытались оказать сопротивление. - Sputnik Грузия
7/21
© AP Photo / SHAKH AIVAZOV

Проспект Руставели на тот момент напоминал поле боя, так как сторонники оппозиции пытались оказать сопротивление.

© AP Photo / SHAKH AIVAZOV

Тогда же впервые все увидели в действии новую экипировку подразделений спецназа - новые противогазы и щиты.

Тогда же впервые все увидели в действии новую экипировку подразделений спецназа - новые противогазы и щиты. - Sputnik Грузия
8/21
© AP Photo / SHAKH AIVAZOV

Тогда же впервые все увидели в действии новую экипировку подразделений спецназа - новые противогазы и щиты.

© AP Photo / SHAKH AIVAZOV

Протестующих вытеснили с территории у парламента, но разгон продолжился на проспекте Руставели.

Протестующих вытеснили с территории у парламента, но разгон продолжился на проспекте Руставели. - Sputnik Грузия
9/21
© AP Photo / SHAKH AIVAZOV

Протестующих вытеснили с территории у парламента, но разгон продолжился на проспекте Руставели.

© AP Photo / GEORGE ABDALADZE

Против противников власти применялись резиновые пули.

Против противников власти применялись резиновые пули. - Sputnik Грузия
10/21
© AP Photo / GEORGE ABDALADZE

Против противников власти применялись резиновые пули.

© AP Photo / SHAKH AIVAZOV

Люди были возмущены и напуганы. Над проспектом и прилегающими улицами носились облака выпущенного газа.

Люди были возмущены и напуганы. Над проспектом и прилегающими улицами носились облака выпущенного газа. - Sputnik Грузия
11/21
© AP Photo / SHAKH AIVAZOV

Люди были возмущены и напуганы. Над проспектом и прилегающими улицами носились облака выпущенного газа.

© AP Photo / SHAKH AIVAZOV

Проспект Руставели был заполнен подразделениями спецназа и полиции.

Проспект Руставели был заполнен подразделениями спецназа и полиции. - Sputnik Грузия
12/21
© AP Photo / SHAKH AIVAZOV

Проспект Руставели был заполнен подразделениями спецназа и полиции.

© AP Photo / GEORGE ABDALADZE

Расчеты, которые стреляли гранатами со слезоточивым газом, передвигались по центральным улицам на полицейских пикапах.

Расчеты, которые стреляли гранатами со слезоточивым газом, передвигались по центральным улицам на полицейских пикапах. - Sputnik Грузия
13/21
© AP Photo / GEORGE ABDALADZE

Расчеты, которые стреляли гранатами со слезоточивым газом, передвигались по центральным улицам на полицейских пикапах.

© AP Photo / SHAKH AIVAZOV

Не только протестующие сторонники оппозиции оказались в гуще событий. Обычные горожане также выходили на улицы, чтобы выразить свой протест.

Не только протестующие сторонники оппозиции оказались в гуще событий. Обычные горожане также выходили на улицы, чтобы выразить свой протест. - Sputnik Грузия
14/21
© AP Photo / SHAKH AIVAZOV

Не только протестующие сторонники оппозиции оказались в гуще событий. Обычные горожане также выходили на улицы, чтобы выразить свой протест.

© AP Photo / GEORGE ABDALADZE

Разгон акции оппозиции и ее сторонников занял целый день. Весь проспект Руставели до улицы Костава, а также спуск к мосту Бараташвили напоминал место боевых действий.

Разгон акции оппозиции и ее сторонников занял целый день. Весь проспект Руставели до улицы Костава, а также спуск к мосту Бараташвили напоминал место боевых действий. - Sputnik Грузия
15/21
© AP Photo / GEORGE ABDALADZE

Разгон акции оппозиции и ее сторонников занял целый день. Весь проспект Руставели до улицы Костава, а также спуск к мосту Бараташвили напоминал место боевых действий.

© AP Photo / GEORGE ABDALADZE

Десятки человек в тот день были задержаны за сопротивление полиции.

Десятки человек в тот день были задержаны за сопротивление полиции. - Sputnik Грузия
16/21
© AP Photo / GEORGE ABDALADZE

Десятки человек в тот день были задержаны за сопротивление полиции.

© AP Photo / GEORGE ABDALADZE

Оппозиция продолжала протестовать, пытаясь собрать своих сторонников в разных местах в центре города.

Оппозиция продолжала протестовать, пытаясь собрать своих сторонников в разных местах в центре города. - Sputnik Грузия
17/21
© AP Photo / GEORGE ABDALADZE

Оппозиция продолжала протестовать, пытаясь собрать своих сторонников в разных местах в центре города.

© AP Photo / GEORGE ABDALADZE

Полицейская спецоперация дошла даже до площади Рике. Это место сегодня уже и не узнать - тогда там были рестораны и стоянки машин, сейчас же там расположен крупный городской парк отдыха.

Полицейская спецоперация дошла даже до площади Рике. Это место сегодня уже и не узнать - тогда там были рестораны и стоянки машин, сейчас же там расположен крупный городской парк отдыха. - Sputnik Грузия
18/21
© AP Photo / GEORGE ABDALADZE

Полицейская спецоперация дошла даже до площади Рике. Это место сегодня уже и не узнать - тогда там были рестораны и стоянки машин, сейчас же там расположен крупный городской парк отдыха.

© AP Photo / SHAKH AIVAZOV

Тогда полицейские подразделения показали всю силу, которая была на тот момент, включая все новое снаряжение.

Тогда полицейские подразделения показали всю силу, которая была на тот момент, включая все новое снаряжение. - Sputnik Грузия
19/21
© AP Photo / SHAKH AIVAZOV

Тогда полицейские подразделения показали всю силу, которая была на тот момент, включая все новое снаряжение.

© AP Photo / GEORGE ABDALADZE

Однако часть горожан не забыла события того времени.

Однако часть горожан не забыла события того времени. - Sputnik Грузия
20/21
© AP Photo / GEORGE ABDALADZE

Однако часть горожан не забыла события того времени.

© AP Photo / SHAKH AIVAZOV

В воскресенье, 7 ноября 2021 года, на проспекте Руставели у здания парламента Грузии вновь собрались люди, чтобы отметить 14-ю годовщину со дня разгона митинга Объединенной оппозиции.

В воскресенье, 7 ноября 2021 года, на проспекте Руставели у здания парламента Грузии вновь собрались люди, чтобы отметить 14-ю годовщину со дня разгона митинга Объединенной оппозиции. - Sputnik Грузия
21/21
© AP Photo / SHAKH AIVAZOV

В воскресенье, 7 ноября 2021 года, на проспекте Руставели у здания парламента Грузии вновь собрались люди, чтобы отметить 14-ю годовщину со дня разгона митинга Объединенной оппозиции.

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