Разгон акции протеста оппозиции 7 ноября 2007 года: как это было - фото
Правительство президента Михаила Саакашвили 7 ноября 2007 года с применением силы разогнало в Тбилиси протестующих сторонников оппозиции.
Правительство президента Михаила Саакашвили 7 ноября 2007 года с применением силы разогнало в Тбилиси протестующих сторонников оппозиции.
Первый крупный разгон был у парламента Грузии, куда после первых утренних столкновений прибыли сотни сторонников оппозиции, не дававшие убрать свои палатки.
Первый крупный разгон был у парламента Грузии, куда после первых утренних столкновений прибыли сотни сторонников оппозиции, не дававшие убрать свои палатки.
Полицейские подразделения показательно готовились к разгону некоторое время. У тех, кто захотел бы уйти с места событий, было время это сделать.
Полицейские подразделения показательно готовились к разгону некоторое время. У тех, кто захотел бы уйти с места событий, было время это сделать.
Против сторонников оппозиции тогда впервые были задействованы полицейские водометы, а также применены гранаты со слезоточивым газом и резиновые пули.
Против сторонников оппозиции тогда впервые были задействованы полицейские водометы, а также применены гранаты со слезоточивым газом и резиновые пули.
Сторонники оппозиции пытались оказывать сопротивление, но в итоге первая волна протестующих была сметена.
Сторонники оппозиции пытались оказывать сопротивление, но в итоге первая волна протестующих была сметена.
Представители Объединенной оппозиции не ожидали такого разгона. Но это имело и обратный эффект - возмущенные люди не разбежались, а стали снова собираться.
Представители Объединенной оппозиции не ожидали такого разгона. Но это имело и обратный эффект - возмущенные люди не разбежались, а стали снова собираться.
Проспект Руставели на тот момент напоминал поле боя, так как сторонники оппозиции пытались оказать сопротивление.
Проспект Руставели на тот момент напоминал поле боя, так как сторонники оппозиции пытались оказать сопротивление.
Тогда же впервые все увидели в действии новую экипировку подразделений спецназа - новые противогазы и щиты.
Тогда же впервые все увидели в действии новую экипировку подразделений спецназа - новые противогазы и щиты.
Протестующих вытеснили с территории у парламента, но разгон продолжился на проспекте Руставели.
Протестующих вытеснили с территории у парламента, но разгон продолжился на проспекте Руставели.
Против противников власти применялись резиновые пули.
Против противников власти применялись резиновые пули.
Люди были возмущены и напуганы. Над проспектом и прилегающими улицами носились облака выпущенного газа.
Люди были возмущены и напуганы. Над проспектом и прилегающими улицами носились облака выпущенного газа.
Проспект Руставели был заполнен подразделениями спецназа и полиции.
Проспект Руставели был заполнен подразделениями спецназа и полиции.
Расчеты, которые стреляли гранатами со слезоточивым газом, передвигались по центральным улицам на полицейских пикапах.
Расчеты, которые стреляли гранатами со слезоточивым газом, передвигались по центральным улицам на полицейских пикапах.
Не только протестующие сторонники оппозиции оказались в гуще событий. Обычные горожане также выходили на улицы, чтобы выразить свой протест.
Не только протестующие сторонники оппозиции оказались в гуще событий. Обычные горожане также выходили на улицы, чтобы выразить свой протест.
Разгон акции оппозиции и ее сторонников занял целый день. Весь проспект Руставели до улицы Костава, а также спуск к мосту Бараташвили напоминал место боевых действий.
Разгон акции оппозиции и ее сторонников занял целый день. Весь проспект Руставели до улицы Костава, а также спуск к мосту Бараташвили напоминал место боевых действий.
Десятки человек в тот день были задержаны за сопротивление полиции.
Десятки человек в тот день были задержаны за сопротивление полиции.
Оппозиция продолжала протестовать, пытаясь собрать своих сторонников в разных местах в центре города.
Оппозиция продолжала протестовать, пытаясь собрать своих сторонников в разных местах в центре города.
Полицейская спецоперация дошла даже до площади Рике. Это место сегодня уже и не узнать - тогда там были рестораны и стоянки машин, сейчас же там расположен крупный городской парк отдыха.
Полицейская спецоперация дошла даже до площади Рике. Это место сегодня уже и не узнать - тогда там были рестораны и стоянки машин, сейчас же там расположен крупный городской парк отдыха.
Тогда полицейские подразделения показали всю силу, которая была на тот момент, включая все новое снаряжение.
Тогда полицейские подразделения показали всю силу, которая была на тот момент, включая все новое снаряжение.
Однако часть горожан не забыла события того времени.
Однако часть горожан не забыла события того времени.
В воскресенье, 7 ноября 2021 года, на проспекте Руставели у здания парламента Грузии вновь собрались люди, чтобы отметить 14-ю годовщину со дня разгона митинга Объединенной оппозиции.
В воскресенье, 7 ноября 2021 года, на проспекте Руставели у здания парламента Грузии вновь собрались люди, чтобы отметить 14-ю годовщину со дня разгона митинга Объединенной оппозиции.