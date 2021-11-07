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Рыцари и боги: архитектор построил замок в смешанном стиле - видео

Рыцари и боги: архитектор построил замок в смешанном стиле - видео

Возвышаясь над всей улицей, необычный дом скульптора и архитектора Николая Пахомова вызывает удивление у туристов и гордость соседей. Смотрите в видео, как... 07.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-07T14:55+0400

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Любитель истории украсил свое жилище скульптурами греческих богов и репродукциями картин эпохи Возрождения, дополнив декор витражами, а также стилизованными под старину предметами быта.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В похожем на рыцарский замок доме вымышленные персонажи соседствуют с историческими личностями, а в оформлении территории и комнат библейские сюжеты сменяются героями мифов Средиземноморья.Жители города Фролово под Волгоградом гордятся необычной достопримечательностью и с удовольствием показывают дорогу к зданию, которое возвышается над другими домами на улице. Замок в стиле кич удивляет приезжих.

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Рыцарский замок в стиле кич

В похожем на рыцарский замок доме архитектора и скульптора Николая Пахомова вымышленные персонажи соседствуют с историческими личностями, а в оформлении территории и комнат библейские сюжеты сменяются героями мифов Средиземноморья. Ruptly осмотрели необычное строение и услышали историю его создания, побывав в городе Фролово под Волгоградом в среду. Пахомов рассказал, что дом было решено возвести из недорогого известкового камня, поскольку во Фролово располагается большое количество каменных карьеров. "Дом из камня он уже автоматически, получается, переходит сам в замок. Поэтому, наверное, так и получилось. Соответственно, пришлось сделать еще и шпили, раз он каменный, да еще и замок. И в соответствии, как в замки должны были обустраиваться, вот и мы с этими технологиями его стали обустраивать", - пояснил архитектор. Любитель истории украсил свое жилище скульптурами греческих богов и репродукциями картин эпохи Возрождения, дополнив декор витражами, а также стилизованными под старину предметами быта. По словам Пахомова, многие предметы были сделаны им самим или членами его семьи. "Также как в замке, мы взяли средневековый период. Раннее, Среднее Средневековье, когда христианство влияло на умы людей настолько сильно, что везде и любое художественное [произведение] так или иначе было связано с библейскими сюжетами. Там целиком изображен Новый Завет. Рисунки взяты Гюстава Доре - это великий художник", - поделился энтузиаст. Необычный, будто бы пришедший из далекого прошлого дом семьи Пахомовых стал своего рода достопримечательностью, и местные жители при упоминании "особняка" сразу понимают о чем идет речь.

2021-11-07T14:55+0400

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