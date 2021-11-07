https://sputnik-georgia.ru/20211107/shest-shakhterov-pogibli-na-shakhte-v-kazakhstane-iz-za-vybrosa-metana-261852890.html

Шесть шахтеров погибли на шахте в Казахстане из-за выброса метана

Шесть шахтеров погибли на шахте в Казахстане из-за выброса метана

Всего в шахте в момент аварии находились 64 работника, 56 из них сумели эвакуироваться сами 07.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-07T13:31+0400

2021-11-07T13:31+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Выброс метана произошел на шахте Абайская в Карагандинской области Казахстана, по предварительным данным, шесть горняков погибли, двое получили травмы, сообщил Sputnik Казахстан. По информации МЧС республики, авария произошла в 09.30 (07.30 тбс) в воскресенье.Производственный процесс на шахте приостановлен. В ликвидации ЧС участвуют более 20 спасателей, задействовано три единицы техники.По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, на место происшествия выехала комиссия под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина.Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, в мире, казахстан