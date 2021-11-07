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Шесть шахтеров погибли на шахте в Казахстане из-за выброса метана
Шесть шахтеров погибли на шахте в Казахстане из-за выброса метана
Всего в шахте в момент аварии находились 64 работника, 56 из них сумели эвакуироваться сами 07.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-07T13:31+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Выброс метана произошел на шахте Абайская в Карагандинской области Казахстана, по предварительным данным, шесть горняков погибли, двое получили травмы, сообщил Sputnik Казахстан. По информации МЧС республики, авария произошла в 09.30 (07.30 тбс) в воскресенье.Производственный процесс на шахте приостановлен. В ликвидации ЧС участвуют более 20 спасателей, задействовано три единицы техники.По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, на место происшествия выехала комиссия под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина.Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
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происшествия, новости, в мире, казахстан

Шесть шахтеров погибли на шахте в Казахстане из-за выброса метана

13:31 07.11.2021 (обновлено: 13:47 07.11.2021)
© Pixabay / hangelaШахта
Шахта - Sputnik Грузия, 1920, 07.11.2021
© Pixabay / hangela
Всего в шахте в момент аварии находились 64 работника, 56 из них сумели эвакуироваться сами
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Выброс метана произошел на шахте Абайская в Карагандинской области Казахстана, по предварительным данным, шесть горняков погибли, двое получили травмы, сообщил Sputnik Казахстан.
По информации МЧС республики, авария произошла в 09.30 (07.30 тбс) в воскресенье.

"По предварительной информации, всего в шахте находились 64 работника. 56 человек сразу самоэвакуировались. В забое 3-К10 (находились) восемь работников: шестеро погибли, двое травмированы (состояние уточняется). Производится подъем (погибших и пострадавших) на поверхность", - сообщили в МЧС.

Производственный процесс на шахте приостановлен. В ликвидации ЧС участвуют более 20 спасателей, задействовано три единицы техники.
По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, на место происшествия выехала комиссия под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
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